Estrazione del Lotto del 28 febbraio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto del 28 febbraio 2023, numeri vincenti di oggi del Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Inizia alle 20,00 l’appuntamento con la diretta estrazioni Lotto e Superenalotto 28 febbraio 2023. I numeri al Lotto oggi assegneranno certamente ricche vincite, ma saranno soprattutto i risultati ufficiali del Superenalotto 25 23 che potrebbero cambiare di colpo la vita di qualcuno. Continua a salire infatti il jackpot dei record che questo martedì 28 2 23 che supera i 60 milioni di euro.

Ancora nessuno è riuscito ad indovinare la combinazione vincente, anche se ricche vincite e quote al Superenalotto oggi rappresentano certamente un ottimo premio di consolazione. Nell’attesa di conoscere quindi i numeri dell’ultima estrazione del Lotto di oggi, verifichiamo quali sono gli ultimi aggiornamenti relativi alle statistiche di gioco. Dall’archivio ritardatari e frequenti indicheranno alcuni dei possibili numeri da giocare ai prossimi sorteggi, ma anche le vincite più ricche realizzate nel concorso di sabato 25 febbraio 2023 rappresentano una simpatica curiosità tutta da verificare.

Estrazione del Lotto del 28 febbraio 2023 e Simbolotto: previsioni, ritardatari e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 1 87 20 61 66 Cagliari 48 54 23 85 9 Firenze 5 84 85 14 74 Genova 87 3 63 59 21 Milano 10 32 7 9 12 Napoli 43 47 1 60 89 Palermo 40 76 85 69 51 Roma 70 74 48 88 64 Torino 18 72 34 48 19 Venezia 61 47 75 25 57 Nazionale 57 69 71 35 27

Aggiorna questa pagina dalle 20,00 e verifica la vincita con i numeri al Lotto in diretta stasera. Scopri se sei tra i fortunati che potranno cimentarsi nella riscossione dei premi in palio. Quali numeri scegliere al prossimi concorso? Verifica quali sono gli aggiornamenti relativi ai ritardatari. Per questo concorso 25 23 vediamo che la classifica vede in ultima posizione il 60 su Genova con 69 ritardi. Segue il 17 sulla ruota Cagliari con 82 assenze consecutive. Sono 83 invece le assenze del 51 sulla ruota Venezia. Alle estrazioni del Lotto 28 febbraio 2023 sulla ruota Napoli il 50 non esce da 95 turni di gioco. Sono 96 le assenze del 77 sulla ruota Torino, del 45 sulla ruota Palermo e del 49 sulla ruota Firenze. Infine vediamo che il podio dei ritardatari vede sul terzo gradino l’87 sulla ruota Bari con 101 concorsi di assenze consecutive. Chiudiamo con il 46 su Milano con 124 i ritardi mentre il 23 su Roma conta 133 giocate mancate.

Combinazione SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 16 47 49 50 73 Numero Jolly 45 Numero SuperStar 41

Nessun “6” nell’ultimo concorso di sabato 25 febbraio e il Jackpot sale a 60,1 milioni di euro. Sono dieci i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 30.149,34 euro a testa. Da segnalare anche sette “4 stella” da 37.542 euro ciascuno.L’ultimo “6” da 371 milioni di euro è stato centrato il 16 febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi. Attesa per la diretta estrazione del Lotto e Superenalotto 28 febbraio 2023.

Risultati 10eLotto di oggi 28 febbraio 2023 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 3 5 10 18 20 23 32 40 43 47 48 54 61 70 72 74 76 84 87 Numero Oro 1 Doppio Oro 1 87 Numero Gong 57

Il concorso del 10eLotto di sabato 25 febbraio premia il Piemonte dove sono state centrate vincite complessive per 120 mila euro. La più alta arriva da Cossato, in provincia di Biella, con un 9 Doppio Oro da 100 mila euro, seguita da un 7 Oro da 20.010 euro messo a segno a Novara. Si festeggia anche in Abruzzo grazie a un 9 da 100 mila euro, realizzato a San Salvo, in provincia di Chieti. Da segnalare anche tre vincite da 20 mila euro realizzate a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, e Augusta, in provincia di Siracusa, con due 9 e a Castrolibero, in provincia di Cosenza, con un 8 Doppio Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 23,1 milioni di euro per un totale di 620 milioni da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra, concorso abbinato questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 7 9 12 14 21 25 34 59 60 63 66 79 75 85 88