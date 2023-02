Estrazioni del Lotto oggi 25 febbraio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazioni del Lotto oggi 25 febbraio 2023 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, risultati Superenalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

L’appuntamento con l’ultima estrazione del Lotto in diretta di questa settimana è alle 20,00. I numeri che saranno estratti su tutte le ruote sono online all’orario indicato e saranno seguiti dalle diverse combinazioni fortunate. Per primi i numeri del Superenalotto 25 febbraio 2023. Nessuno ha centrato la sestina nell’ultimo concorso di ieri giovedì 23 febbraio 2023 e stasera si ritenterà il colpo con un jackpot da oltre 59 milioni di euro. Ci sarà poi la combinazione Simbolotto di oggi, e successivamente è il turno di 10eLotto serale ed Extra.

La diretta delle estrazioni Lotto e Superenalotto oggi si concluderà con la pubblicazione della tabella relativa a quote vincite in palio. Il concorso 24 23 di Lottomatica e Sisal premierà chi è riuscito a piazzare le giuste scommesse di gioco.

Estrazioni del Lotto oggi 25 febbraio 2023, numeri vincenti dalle ruote e risultati Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 13 22 69 60 47 Cagliari 83 68 49 11 16 Firenze 79 55 19 49 73 Genova 21 4 20 50 41 Milano 65 73 19 47 64 Napoli 80 87 38 65 57 Palermo 41 76 79 81 14 Roma 11 38 84 59 66 Torino 42 1 4 76 33 Venezia 18 45 64 46 77 Nazionale 11 88 69 5 43

Aggiorna questa pagina dalle 20,00 e verifica la vincita con i numeri al Lotto in diretta stasera. Scopri se sei tra i fortunati che potranno cimentarsi nella riscossione dei premi in palio. Quali numeri scegliere al prossimi concorso? Verifica quali sono gli aggiornamenti relativi ai ritardatari. Per questo concorso 24 23 vediamo che la classifica vede in ultima posizione il 60 su Genova con 68 ritardi. Segue il 17 sulla ruota Cagliari con 81 assenze consecutive. Sono 82 invece le assenze del 51 sulla ruota Venezia. Alle estrazioni del Lotto 25 febbraio 2023 sulla ruota Napoli il 50 non esce da 94 turni di gioco. Sono 95 le assenze del 77 sulla ruota Torino, del 45 sulla ruota Palermo e del 49 sulla ruota Firenze. Infine vediamo che il podio dei ritardatari vede sul terzo gradino l’87 sulla ruota Bari con 100 concorsi di assenze consecutive. Chiudiamo con il 46 su Milano con 123 i ritardi mentre il 23 su Roma conta 132 giocate mancate.

Combinazione SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 42 52 72 85 89 Numero Jolly 56 Numero SuperStar 28

Nessun “6” nel concorso di giovedì 23 febbraio e il Jackpot sale a 59 milioni di euro. Sono otto i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 31.207,08 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 36.143 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 371 milioni di euro è stato centrato il 16 febbraio 2023 grazie alla Bacheca dei Sistemi. I risultati ufficiali delle estrazioni del Lotto di oggi e del Superenalotto online saranno pubblicati dalle 20,00. Anche per i limiti temporali legati alla riscossione bisogna essere puntuali!

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 25 febbraio 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 4 11 13 18 21 22 38 41 42 45 55 65 68 73 76 79 80 83 87 Numero Oro 13 Doppio Oro 13 22 Numero Gong 11

Napoli e Marsala sorridono dopo il concorso del 10eLotto di giovedì 23 febbraio. Nelle due città, infatti, sono arrivate le vincite più alte di giornata: nel capoluogo campano sono stati vinti 50.001 euro con un 8 Doppio Oro, mentre nella cittadina in provincia di Trapani ne sono stati vinti 50mila con un 9 Oro. Bolzano completa il podio delle vincite più alte di giornata con un 6 Oro che è fruttato 27.500 euro a un fortunato giocatore; il Trentino Alto-Adige ha fatto inoltre registrare un’altra vincita a Pergine Valsugana, in provincia di Trento, dove sono stati vinti 6mila euro con un 6 Doppio Oro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per oltre 23 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 600 milioni in questo 2023.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera aggiornando diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 14 16 19 20 46 47 49 50 57 59 60 64 69 81 84