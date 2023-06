Estrazioni del Lotto del 17 giugno 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto del 17 giugno 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Chiudono questa settimana le estrazioni del Lotto in diretta, e i numeri del Superenalotto 17 giugno 2023. Scopri quali sono i risultati anche del Dieci Lotto serale che tre volte a settimana assegna numerose altre vincite. Oltre che i numeri del Simbolotto, che in poco tempo si è affermato nel panorama dei giochi. Ma ricordiamo con quale ordine si conosceranno i risultati dell’estrazione del Lotto di stasera sabato 17/6/2023. I primi risultati ufficiali che compariranno nella tabella con tutte le ruote, sono le cifre uscite sulla ruota Milano, Napoli, Roma, Bari, Genova e Cagliari. Seguono poi i numeri vincenti estratti da Lotto Italia sulla ruota Firenze, Torino, Palermo, Venezia e Nazionale. Chiudono il concorso 72 anche la combinazione del 10Lotto. Mentre bisognerà attendere qualche minuto ulteriore per conoscere quote e vincite del montepremi di stasera associato alla lotteria del Superenalotto di Sisal.

Estrazioni del Lotto del 17 giugno 2023 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi in diretta dalla schedina

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano 3 51 50 60 4 Napoli 76 17 89 Palermo - - - - - Roma 50 52 8 39 Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 17 6 23: in programmazione.

Per visualizzare i numeri del Lotto in diretta di stasera, vai sul link Aggiorna Live. Questo sabato si conoscerà anche la combinazione Superenalotto 72 23 in tempo reale. Ecco qual è l’aggiornamento della classifica dei ritardatari più significativi di stasera. Sulla ruota di Bari il ritardatario più longevo è il numero 30 che manca da 84 giornate. Sulla ruota di Cagliari il numero 28 invece non viene estratto da 75 colpi di gioco. Il 45 sulla ruota di Firenze ha totalizzato 72 assenze consecutive, mentre il numero 60 sulla ruota Genova ha totalizzato 116 ritardi di fila.

Nell’ultima estrazione del Lotto non è uscito il 6 su Milano che sabato 17 giugno 2023 conta 116 ritardi. Sulla ruota di Napoli il 49 non esce da 73 concorsi. Mentre il 56 sulla ruota Palermo ha raggiunto le 78 assenze consecutive. Sulla ruota di Roma c’è il 12 a contare più ritardi, avendo totalizzato 70 ritardi. Mentre il numero 80 su Torino è a quota 105 assenze. Infine a chiudere l’aggiornamento delle statistiche di gioco c’è il 20 su Venezia ed il 56 su Nazionale che invece mancano da 69 e 76 giornate.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto. Nel concorso di giovedì 15 giugno sono però dieci i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 19.805,84 euro a testa. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo, al seguente link tutte le indicazioni per la riscossione dei premi in denaro.

E’ arrivata a Cevo, in provincia di Brescia, la vincita più alta nelle ultime estrazioni del Lotto. Grazie all’estrazione di giovedì 15 giugno, infatti, nella località lombarda sono stati vinti 216.604,35 euro in seguito alla combinazione 1-5-72-73 sulla ruota di Napoli e all’opzione Lottopiù, con una giocata del valore di 4 euro. Sempre a Cevo da segnalare una vincita da 21.660 euro con una giocata effettuata su tutte le ruote e l’opzione Lottopiù. Da segnalare infine una vincita da 21.660 a Porto San Giorgio (FM). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 7,1 milioni di euro, per un totale di 526 da inizio anno.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 17 giugno 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il 10eLotto premia Roma con vincite complessive per 33mila euro nel concorso di giovedì 15 giugno: nella Capitale sono stati centrati un 6 Doppio Oro da 24mila euro e un 3 Doppio Oro da 9mila euro. Festa anche in Calabria: a Rosarno, in provincia di Reggio Calabria, è stato indovinato un 8 Doppio Oro da 20mila euro. Doppietta anche a Lecce, con un 7 Doppio Oro da 15mila euro e un 6 Doppio Oro da 12mila euro, mentre sono tre le vincite in Lombardia, per un bottino complessivo di oltre 32mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 21,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi dall’inizio dell’anno.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di oggi