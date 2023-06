Estrazione del Lotto oggi 15 giugno 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 15 giugno 2023 dalle ruote, risultati Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Stasera si tiene l’estrazione del Lotto del 15 giugno 2023. Dalle ore 20,00 di questo giovedì sera potrai conoscere i numeri vincenti in diretta. Aggiornando questa pagina conoscerai tutti i numeri estratti su tutte le ruote, oltre che la combinazione 10eLotto serale. Ma stasera si gioca anche l’estrazione Superenalotto oggi il jackpot è sempre più ricco, e fa sognare nuovamente gli italiani. Alle prossime estrazioni del Lotto di Lottomatica scopriremo chi sono i i giocatori più fortunati. Come pure se i numeri del Superenalotto 15 giugno 2023 hanno premiato con un nuovo record. Intanto i numeri a Lotto oggi saranno pubblicati nella tabella: la pubblicazione inizia con Milano, Napoli, Roma, Bari, Cagliari e Genova. Seguono Torino, Palermo, Firenze, Venezia e Nazionale.

Estrazione del Lotto oggi 15 giugno 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Per visualizzare i numeri del Lotto in diretta di stasera, vai sul link Aggiorna Diretta Live. Ma questo giovedì si conosceranno anche i numeri Superenalotto 71 23. Nell’attesa di conoscere i risultati delle estrazioni del Lotto di oggi, ecco qual è la classifica dei ritardatari più significativi di stasera. Sulla ruota di Bari il ritardatario più longevo è il numero 30 che manca da 83 giornate. Sulla ruota di Cagliari il numero 28 invece non viene estratto da 74 colpi di gioco. Il 45 sulla ruota di Firenze ha totalizzato 71 assenze consecutive, mentre il numero 60 sulla ruota Genova ha totalizzato 115 ritardi di fila.

Nell’ultima estrazione del Lotto non è uscito il 6 su Milano che giovedì 15 giugno 2023 conta 115 ritardi. Sulla ruota di Napoli il 49 non esce da 72 concorsi. Mentre il 56 sulla ruota Palermo ha raggiunto le 77 assenze consecutive. Sulla ruota di Roma c’è il 12 a contare più ritardi, avendo totalizzato 69 ritardi. Mentre il numero 80 su Torino è a quota 104 assenze. Infine a chiudere l’aggiornamento delle statistiche di gioco c’è il 20 su Venezia ed il 56 su Nazionale che invece mancano da 68 e 75 giornate.

Combinazione SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 12,8 milioni di euro. Nel concorso di martedì 15 giugno sono però quattro i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 50,439,59 euro a testa. Da segnalare anche otto “4 stella” da 37,359 euro. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

I numeri dell’estrazione del Lotto premiano la Liguria con vincite per oltre 130mila euro grazie a una doppietta centrata ad Albenga, in provincia di Savona, dove sono stati vinti 118.750 e 11.875 euro. Festa anche a Bari, con una vincita da 23.750 euro, mentre nel Lazio si festeggia a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone, con altri 23.750 euro a cui si aggiungono i 13.260 euro vinti a Roma.

Risultati 10eLotto di oggi 15 giugno 2023 in diretta live

Il concorso del 10eLotto di martedì 13 giugno ha premiato un fortunato giocatore di Firenze, il quale si è aggiudicato una vincita da 50mila euro centrando un 9 Oro. A Granarolo dell’Emilia, in provincia di Bologna, è stata registrata la seconda vincita più alta di giornata, con un 6 Doppio Oro, mentre sono da segnalare anche vincite per oltre 20mila euro complessivi in Lombardi, così suddivise: 9mila euro vinti a Laveno Mombello, in provincia di Varese, con un 6 Oro; 6mila euro vinti a Brugherio, in provincia di Monza e della Brianza, con un 6 Doppio Oro, e in fine 5.325 euro vinti a Tradate, in provincia di Varese, con un 6. L’ultimo concorso ha distribuito premi per quasi 26 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,77 miliardi di euro in questo 2023.

