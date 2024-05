Estrazione del Lotto di oggi 14 maggio 2024 SuperEnalotto 10Lotto

Numeri vincenti Estrazione del Lotto di oggi 14 maggio 2024 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 58 22 e risultati 10eLotto con extra.

Stasera si tengono le estrazioni Lotto e Superenalotto 14 Maggio 2024. I numeri a Lotto in diretta sono alle ore 20,00. Ed i risultati si conosceranno in tempo reale su questa pagina.L’ordine di pubblicazione è il seguente: alle ore 20,05 si conosceranno i numeri dell’estrazione del Lotto 14 maggio 2024 usciti su tutte le ruote. Alle ore 20,10 si conoscerà la combinazione del Superenalotto di stasera. Ed in ultimo, intorno alle 20,13 sarà possibile consultare anche la combinazione vincente della lotteria del 10eLotto serale.

Chi ha giocato potrà quindi sapere subito se ha vinto o meno uno dei premi in denaro in palio. Alla pagina Verifica Vincite bisogna inserire il codice della ricevuta di gioco ed il numero del relativo concorso. Si potrà sapere subito qual è l’importo da dover riscuotere nel caso siano stati pronosticati correttamente alcuni dei numeri vincenti.

Estrazione del Lotto di oggi 14 maggio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO: IN PROGRAMMAZIONE.

Le statistiche ci offrono però la possibilità di vedere quali sono i numeri ritardatari più significativi per ciascuna delle ruote di gioco. Dando un’occhiata all’archivio estrazioni di Lottomatica, vediamo a il numero più longevo continua ad essere il 62 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 106 assenze. Completano la top 5 l’8 su Venezia a 97, il 29 su Torino a 94, il 7 su Firenze a 92 e l’88 su Palermo a 91 turni.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Cagliari (24-42) e uno su Genova (37-73), un terno in figura 6 su Cagliari (6-24-42), uno in figura 3 su Firenze (12-30-75) e uno in figura 4 su Palermo (4-31-67), un terno in decina 7 su Genova (70-73-74) e uno in decina 5 su Napoli (52-54-58). All’estrazione del Lotto di oggi 14 maggio 2024 per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 4 su Roma è assente da 47 turni. Tra le decine, la 20-29 su Cagliari e la 80-89 Palermo mancano ora da 45 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Cagliari conta 70 turni di ritardo.

Risultati SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 20,9 milioni di euro. Nel concorso di sabato 11 maggio centrati due “5” da 96.261,71 euro ciascuno, uno ad Albisola Superiore, in provincia di Savona, e uno a Torre Annunziata, in provincia di Napoli. Da segnalare anche quattro “4 stella” da 51.647 euro l’uno.L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio 2024 a Napoli.

Dopo la diretta estrazione del Lotto di oggi i numeri del Superenalotto 14 Maggio 2024 seguiranno dopo pochi istanti. Quote e vincite sono pubblicate in tempo reale non appena rese disponibili da Sisal.

Estrazioni 10eLotto oggi 14 maggio 2024: numeri vincenti in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di sabato 11 maggio ha premiato un fortunato giocatore di Messina, il quale si è aggiudicato una vincita da 50mila con un 9 Oro. Ancora in Sicilia, da segnalare una vincita da 11.250 euro registrata a Catania, grazie a un 4 Extra. Il podio del concorso, invece, è stato completato da una vincita da 30mila euro centrata a Pontirolo Nuovo, in provincia di Bergamo, con un 6 Doppio Oro, e da un 7 Doppio Oro del valore di 15mila euro a Rieti.

Per quanto riguarda il concorso di venerdì 10 maggio, da segnalare vincite per un totale di 27mila euro registrate nel Lazio, grazie a un 7 Doppio Oro da 15mila euro a Roma e a due vincite da 6mila euro ciascuna, ed entrambe con un 6 Doppio Oro, centrate a Veroli, in provincia di Frosinone, e a Latina. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,45 miliardi di euro in questo 2024.

Combinazione 10eLotto extra collegato al concorso di stasera