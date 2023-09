Estrazione del Lotto 8 settembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazione del Lotto 8 settembre 2023, numeri vincenti in diretta, risultati Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

I numeri delle ultime estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi 8 settembre 2023 sono alle 20.00. Verifica tutti gli aggiornamenti dei numeri usciti su tutte le ruote che saranno indicati nel tabellone proposto di seguito. Insieme ai risultati del Lotto in diretta stasera si conoscerà anche la sestina attesa da chi spera di diventare milionario. Cambiare vita grazie ai numeri estratti sulle ruote delle città italiane è decisamente più difficile. Perché l’entità delle vincite è ridotta rispetto al premio di prima caloria di Sisal.

Il gioco si basa sull’utilizzo dei numeri da 1 a 90 e consiste nel pronosticare l’uscita di uno o più numeri. Le previsioni dell’estrazione del Lotto oggi possono essere fatte su una singola ruota. Come pure su tutte le 10 ruote o sulla ruota Nazionale. Ogni giocatore sulla propria schedina può indicare fino ad un massimo di 10 numeri. Poi tre volte a settimana capita spesso che chi decide di puntare qualche spicciolo con Lottomatica, giochi poi un ulteriore euro proprio sulla previsione della combinazione vincente di Sisal.

Estrazione del Lotto 8 settembre 2023, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 50 67 19 8 38 Cagliari 3 47 27 66 23 Firenze 86 41 40 1 59 Genova 25 7 3 27 66 Milano 6 35 60 83 14 Napoli 51 54 56 87 11 Palermo 32 49 46 60 19 Roma 9 15 78 35 24 Torino 57 6 68 85 67 Venezia 78 68 44 1 3 Nazionale 84 82 77 22 63

Negli ultimi anni la diffusione dei risultati avviene soprattutto per via telematica. Sempre più giocatori infatti controllano l’esito della propria giocata direttamente da smartphone, tablet e computer. In alternativa c’è chi consulta la pagina Televideo dedicata al gioco. Oppure passare nei punti vendita Lottomatica per consultare il notiziario.

Ma l’estrazione del Lotto oggi come la conosciamo è ben diversa da quella prevista originariamente. Infatti le origini risalgono addirittura al XVI secolo, quando a Genova era in uso la pratica di scommettere su cinque tra i 120 nomi di nobili genovesi chi sarebbero stati prescelti tra i membri del Serenissimo Collegio. Ci sono voluti secoli prima di arrivare alla formula delle estrazioni del Lotto in diretta, come la conosciamo oggi. Con il tempo i sorteggi dei numeri da annuali diventano settimanali, generalmente venivano svolte il sabato. Nel 1863 con l’Unità d’Italia, lo Stato decise di disciplinare il gioco anche ai fini fiscali. Inizialmente come sedi sono scelte le città Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Nel 1939 si aggiungeranno Cagliari e Genova.

Combinazione SuperEnalotto di oggi, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 58 42 86 80 13 30 Numero Jolly 33 Numero SuperStar 72

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 51,6 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 7 settembre centrato però un “5+1” da 595.833,19 euro a Orbassano, in provincia di Torino, presso la Tabaccheria in Via Vittorio Emanuele 14A, grazie a una Schedina 5 Pannelli. Centrati anche due punti “5” da 96.249,98 euro ciascuno da riscuotere, uno a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, e uno sempre a Orbassano.

Nell’attesa di conoscere i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta stasera, vediamo alcune delle delle ultime vincite realizzate al gioco. Il concorso di giovedì 7 settembre ha premiato un fortunato giocatore di San Cesareo, in provincia di Roma, il quale si è aggiudicato ben 216.600 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Palermo con la combinazione 1-10-40-50, oltre all’opzione Lottopiù. La ruota di Palermo ha premiato anche un giocatore di Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, con il terno secco 10-40-50 che ha fruttato 22.500 euro.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 8 settembre 2023 in diretta

Numeri Vincenti 3 6 7 9 15 19 25 32 35 41 47 49 50 51 54 57 67 68 78 86 Numero Oro 50 Doppio Oro 50 67 Numero Gong 84

La Lombardia sorride dopo il concorso di giovedì 7 settembre del 10eLotto, con vincite complessive pari a 190mila euro. Due sono arrivate a Milano: la prima, che è stata anche la più alta del concorso, è stata da 100mila euro con un 9 Doppio Oro, mentre la seconda, da 60mila euro, è arrivata grazie a un 6 Doppio Oro. A queste si aggiunge una vincita da 30mila euro centrata a Cilavegna, in provincia di Pavia, sempre con un 6 Doppio Oro.Da segnalare anche tre vincite da 20mila euro ciascuna: una a Sardara, nella provincia del Sud Sardegna, con un 7 Doppio Oro, una a Marcianise, in provincia di Caserta, grazie a un 9, e una a Roma, con un 5 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di poco inferiore ai 2,61 miliardi di euro in questo 2023.

Estrazioni 10eLotto Extra di questa sera aggiornando schedina

Numeri Vincenti 1 8 23 27 38 40 44 46 56 59 60 66 83 85 87