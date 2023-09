Estrazioni del Lotto 21 settembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazioni del Lotto 21 settembre 2023 per ogni ruota, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar, 10eLotto.

Per i numeri a Lotto l’estrazione di oggi in diretta è anche per la combinazione Superenalotto di Sisal. Scopri subito quali sono i numeri usciti su tutte le ruote per il concorso di stasera. Anche questo giovedì si gioca per aggiudicarsi un Jackpot ultra milionario che andrà a chi indovinerà la combinazione vincente del Superenalotto di Sisal. Per prendere parte alle estrazioni del Lotto 21 Settembre 2023, in tanti si sono recati presso i punti vendita Lottomatica. Come pure numerosi avranno provato a formulare la sestina ultra milionaria.

Il jackpot del Superenalotto di oggi vale oltre 55 milioni di euro che andranno a chi riuscirà ad indovinare la sestina vincente. Appuntamento quindi per stasera giovedì 21 Settembre 2023 per l’estrazione del Lotto in diretta. Il tabellone si completerà proprio come fosse uno streaming video, e quindi in maniera progressiva saranno note tutte le combinazioni uscite su tutte le ruote.

Estrazioni del Lotto 21 settembre 2023: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 79 6 21 38 81 Cagliari 79 11 52 43 81 Firenze 49 61 56 55 80 Genova 22 30 51 14 24 Milano 31 21 29 82 34 Napoli 70 4 7 48 17 Palermo 80 72 76 52 29 Roma 6 46 16 77 40 Torino 7 82 12 49 32 Venezia 77 75 56 Nazionale 59 75 1

SIMBOLOTTO 21 9 23 DI STASERA: in programmazione.

Per poter visualizzare correttamente i risultati, basta andare sul link Aggiorna Live. In questo modo la visualizzazione della pagina rimanderà direttamente sul sito ufficiale dove sarà possibile seguire il Lotto in diretta. Aggiornando sempre con il pulsante infatti la pagina andrà completata secondo tutti i risultati rimanenti per le ruote non ancora uscite.

Su Controcampus.it sono indicate tutte le estrazioni del Lotto. L’archivio consente non soltanto di poter verificare la vincita on-line, ma anche di seguire gli aggiornamenti relativi e statistiche di gioco. In particolare vediamo il ritardatario più longevo è sempre il 28 su Cagliari che si conferma leader dei ritardatari a quota 127 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 75 su Roma a 118, il 37 su Cagliari a 116, il 2 su Venezia a 112 e il 39 su Palermo a 107 turni di assenza.

Tra le combinazioni numeriche da segnalare una quaterna in decina 90-9 su Napoli (1-2-4-6), un terzo in decina 10 su Roma (11-13-16), un ambo gemello sempre su Roma (11-44), un terzo in cadenza 6 su Milano (6-36-66), un terno in decina 50 su Palermo (50-52-56)Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 3 su Nazionale è assente da 58 turni. Tra le decine, la 30-39 su Palermo manca ora da 76 turni, mentre tra le figure la 1 su Nazionale sale a quota 48 assenze.Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Risultati SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 57,7 milioni di euro. Nel concorso di martedì 19 settembre, centrato un “5 Stella” da 810.206,25 euro realizzato a Trino (VC) presso Tabaccheria Serena, Via Spalti Ponente, 29B. Da segnalare anche sei punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 32.408,25 euro a testa e cinque “4 stella” da 31.217 euro ciascuno.

in attesa delle estrazioni del Lotto 21 settembre 2023 in diretta, vediamo gli aggiornamenti delle vincite. Per il concorso di martedì 19 settembre sorride alla Lombardia. Nella regione, infatti, ci sono state vincite per un totale di 95mila euro: a Milano un fortunato giocatore ha portato a casa 50.596 euro, mentre a Brescia un terno secco sulla ruota di Firenze (3-27-63) è valso 45mila euro. La vincita più alta del concorso è stata registrata a Saint Vincent (AO), in Valle d’Aosta, dove la quaterna 1-2-4-6 giocata su tutte le ruote ha fatto vincere 60mila euro a un giocatore.Esulta anche Mesagne (BR) per una vincita da 50.596 euro. A Campi Bisenzio (FI), vinti 32.608 euro grazie alla cinquina del Simbolotto.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 21 settembre 2023

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di martedì 19 settembre ha premiato un fortunato giocatore di Grado (GO), vincitore di 100mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. Seconda vincita di giornata registrata a Cagliari, dove con un 8 Oro un fortunato giocatore ha vinto 30mila euro. Completano il podio del concorso quattro vincite da 20mila euro, arrivate grazie a quattro punti 9 nelle città di Pastrengo (VR), Genova, Milano e Gravina di Catania (CT).

Combinazione 10eLotto Extra di stasera in tempo reale