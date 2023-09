Estrazioni del Lotto 28 settembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Verifica estrazioni del Lotto 28 settembre 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Per conoscere i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta di oggi usciti su tutte le ruote, basta aggiornare. Allo stesso modo per conoscere la combinazione Superenalotto del 28 Settembre 2023, non serve fare altro che aggiornare direttamente sul link. L’utente potrà quindi visualizzare l’articolo integrale, completo dei risultati previsti per l’estrazione di oggi a Lotto e 10Lotto serale. Sono tantissimi i giocatori che verificano quattro volte a settimana la propria giocata direttamente on-line su Controcampus.it.

Una volta visualizzati i risultati, possono procedere alla eventuale riscossione da effettuare presso i punti vendita Lottomatica e Sisal. Ricordiamo che per poter riscuotere i premi delle estrazioni del Lotto 28 settembre 2023 e non solo, è necessario rispettare le scadenze previste dal regolamento. Sul sito ufficiale è indicato come si gioca in quanto si vince. Anche stasera giovedì 28 settembre 2023 in tanti sperano di riuscire ad aggiudicarsi quote e vincite più ricche.

Estrazioni del Lotto 28 settembre 2023, numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 82 36 84 47 4 Cagliari 16 82 1 70 77 Firenze 13 55 21 39 32 Genova 11 23 1 46 44 Milano 5 7 61 36 9 Napoli 68 72 50 26 5 Palermo 85 37 35 61 84 Roma 41 23 40 80 70 Torino 4 52 86 68 47 Venezia 84 18 7 43 76 Nazionale 33 39 13 23 32

Tutti i martedì giovedì venerdì e sabato sera a partire dalle 20.00 i numeri usciti su tutte le ruote iniziano a riempire il tabellone. Estrazioni di oggi del Lotto in diretta non mancheranno di regalare nuove emozioni. Soprattutto i numeri vincenti inizieranno a premiare chi ha saputo fare le giuste previsioni di gioco. Tutti hanno le stesse probabilità di vincere. Ma molti tentano la sorte proprio con i numeri frequenti e ritardatari, volendo tentare la sorte applicando le statistiche di gioco.

Vediamo che all’estrazione del Lotto oggi 28 settembre 2023 a contare più assenze è ancora il 28 su Cagliari che si conferma leader dei ritardatari a quota 130 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 75 su Roma a 121, il 2 su Venezia a 115, il 39 su Palermo a 110 e il 78 su Bari a 107 turni di assenza.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Venezia (47-74). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 3 su Nazionale è assente da 61 turni. Tra le decine, la 30-39 su Palermo manca ora da 79 turni, mentre tra le figure la 1 su Nazionale sale a quota 51 assenze.Per i fortunati vincitori, ecco qui le modalità per incassare le vincite.

Combinazione SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 40 58 85 25 9 86 Numero Jolly 11 Numero SuperStar 34

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 61,1 milioni di euro. Nel concorso di martedì 26 settembre centrati tre punti “5”, uno a Carini, in provincia di Palermo, uno a Sassuolo, in provincia di Modena, e uno con una giocata online, con i fortunati vincitori che si portano a casa 64.578,46 euro a testa. Da segnalare anche quattro punti “4 Stella” da 47.444 euro ciascuno.

L’ultima estrazione del Lotto di martedì 26 settembre premia la Sardegna e con precisione un giocatore di Oristano, capace di centrare tre ambi e un terno – sulla ruota di Torino – dal valore complessivo di 45.500 euro. Da segnalare anche i 21.660 euro vinti a Ruda, in provincia di Udine, grazie all’opzione Lottopiù mentre conclude il podio di giornata una vincita da 16.500 euro realizzata a Gadi, in provincia di Alessandria. Si festeggia anche nel Lazio con due vincite per un totale di oltre 20 mila euro: a Roma tre ambi e un terno sono valsi 11 mila euro, la stessa combinazione indovinata a Marino, in provincia di Roma, ha permesso la vincita di oltre 9 mila euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 854 milioni di euro in questo 2023.

10eLotto di oggi 28 settembre 2023 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 4 5 7 11 13 16 18 21 23 36 37 41 52 55 68 72 82 84 85 Numero Oro 82 Doppio Oro 82 36 Numero Gong 33

Il 10eLotto premia Puglia, Friuli-Venezia Giulia e Veneto: nel concorso di martedì 26 settembre, infatti, tre fortunati giocatori, rispettivamente a Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi, Grado, in provincia di Gorizia, e Camponogara, in provincia di Venezia, si sono aggiudicati 50mila euro ciascuno. Tutte le vincite sono arrivate con dei 9 Oro.Da segnalare, poi, una vincita da 30mila euro a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, con un 6 Doppio Oro, e tre vincite da 20mila euro: una ad Avigliano, in provincia di Potenza, con un 8 Doppio Oro, una a Gerenzano, in provincia di Varese, con un 9, e una a Brescia con un 7 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 25 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di quasi 2,8 miliardi dall’inizio dell’anno.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di oggi 28 settembre

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 26 32 35 39 40 43 44 46 47 50 61 70 77 80 86