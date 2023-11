Estrazione del Lotto 10 novembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto 10 novembre 2023 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 153 23 con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Le estrazioni del Lotto in diretta sono su Controcampus. Segui l’aggiornamento in tempo reale e verifica subito la giocata. I numeri al Lotto di stasera usciti su tutte le ruote si conosceranno a partire dalle 20.00 di questo venerdì sera. Eccezionalmente di venerdì, le lotterie più famose d’Italia si tengono un giorno in più a settimana per finanziare le zone disastrate dall’alluvione in Emilia Romagna. Un’iniziativa che vedrà la partecipazione di numerosi giocatori anche all’estrazione del Lotto di oggi.

Ma non ci sono solo i numeri di Lottomatica: stasera si tiene anche l’estrazione Superenalotto 10 novembre 2023. Alle ore 20,00 è prevista la pubblicazione della combinazione vincente. A chiudere poi lo svolgimento del concorso di stasera, c’è la combinazione 10eLotto serale. Ricordiamo che la combinazione con numeri fortunati sarà disponibile solo dopo la pubblicazione dei risultati dei numeri usciti su tutte le suore stasera.

Estrazione del Lotto di oggi 10 novembre 2023: numeri vincenti e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO VENERDì 10 11 23: in programmazione.

Tra le curiosità associate al gioco, c’è l’aggiornamento delle statistiche di ritardatari e frequenti. Ecco i risultati ufficiali dall’archivio estrazioni Lotto. Tra le ultime novità che riguardano i ritardatari, è da segnalare il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 141 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 133, il 27 su Palermo a 105, il 53 su Torino a 93 e il 21 su Napoli a 90.

All’estrazione del Lotto 10 novembre 2023 tra le combinazioni numeriche da verificare, è da segnalare una quaterna in decina 1-90 su Palermo (1-3-6-9), un terno in cadenza 3 su Milano (13-53-73), un terno in figura 4 su Bari (40-49-58) ed un ambo gemello su Genova (22-88).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 43 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze manca ora da 48 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca le 65 assenze.

L’ultima estrazione del Lotto ha premiato un fortunato giocatore di Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa, che ha incassato 124.750 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna con la combinazione 9-20-86-90. Non è l’unica gioia della Toscana: a Pistoia, infatti, sono stati riscossi 14.500 euro. Vincita importante anche a Pinerolo (TO), dove un giocatore si porta a casa 120.000 euro, frutto di una quaterna con combinazione 1-3-6-9.

Risultati SuperEnalotto oggi: Jolly e SuperStar in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 82,3 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 9 novembre centrati 374 punti “4”, con i vincitori che si portano a casa 689,21 euro ciascuno. Da segnalare anche 75 “3 stella” da 3.887 euro l’uno. L’ultimo “6” da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.

Non resta che vedere come andrà l’estrazione del Lotto e Superenalotto 10 novembre 2023, per scoprire se nuove vincite milionarie potranno portare una ventata di positività per qualcuno. Intanto, vediamo quali sono state le quote e vincite più ricche del concorso di ieri l’altro per Lottomatica.

Numeri vincenti estrazioni 10eLotto di oggi 10 novembre 2023

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

Il concorso del 10eLotto di giovedì 9 novembre premia la Lombardia con vincite complessive per 136 mila euro. La più alta del concorso arriva da Vercana, in provincia di Como, dove è stato realizzato un 9 da 100 mila euro, a cui si aggiunge un altro 9, questa volta da 20 mila euro, centrato a Milano e un 7 Oro da 14 mila euro messo a segno a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Da segnalare anche due vincite in Piemonte, precisamente nella provincia di Torino a Orbassano e a San Giorgio Canavese centrati due 9 Oro da 50 mila euro ciascuno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 11 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,42 miliardi di euro in questo 2023.

