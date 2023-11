Estrazioni del Lotto del 9 novembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 9 novembre 2023, numeri vincenti SuperEnalotto di oggi con Jolly e SuperStar e risultati Simbolotto e 10eLotto.

All’estrazione di oggi dei numeri Lotto e Superenalotto 152 23 c’è la consueta diretta. I risultati possono essere verificati on-line aggiornando a partire dalle 20.00 di questo giovedì sera, anche per il 10Lotto serale. La combinazione più attesa, perché è quella che vale di più, è la sestina del Superenalotto 9 Novembre 2023. Un jackpot di oltre 80 milioni di euro, come pure non mancheranno premi e quote a chi avrà centrato quanto più cifre possibili.

La vincita più alta dell’ultima estrazione del Lotto arriva da Brindisi dove sei ambi, quattro terni e una quaterna sulla ruota di Napoli sono valsi a un fortunato giocatore 64.875 euro. Da segnalare due vincite a Genova: tre ambi e un terno sulla ruota di Venezia hanno permesso di vincere 23.750 euro mentre un ambo secco sulla ruota Nazionale ha fruttato 12.500 euro.

Estrazioni del Lotto del 9 novembre 2023: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 58 49 17 40 81 Cagliari 35 71 67 9 37 Firenze 70 46 34 27 18 Genova 55 88 46 34 31 Milano 13 53 81 73 87 Napoli 76 65 1 80 85 Palermo 1 6 59 3 9 Roma 54 85 87 36 1 Torino 75 63 21 70 86 Venezia 57 13 86 24 62 Nazionale 20 79 86 90 9

Per visualizzare correttamente i numeri al Lotto di stasera è necessario aggiornare sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Verifica in tempo reale tutti i numeri usciti questo giovedì sera anche al Superenalotto 152 23.

Stasera l’aggiornamento delle statistiche di gioco consente di individuare ritardatari e frequenti. Dopo l’estrazione di martedì 7 novembre, il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 140 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 132, il 27 su Palermo a 104, il 53 su Torino a 92 e il 21 su Napoli a 89.

Per gli altri numeri da segnalare all’estrazione del Lotto di oggi 9 novembre 2023 ci sono, tra le combinazioni numeriche estratte, un ambo gemello su Venezia (11-55), un ambo vertibile sulla Nazionale (48-84) e un terno in cadenza 1 su Firenze (1-41-51). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 9 su Nazionale è assente da 66 turni. Tra le decine, la 20-29 su Firenze manca ora da 47 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca le 64 assenze.

Estrazione SuperEnalotto oggi: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 68 85 87 14 70 84 Numero Jolly 45 Numero SuperStar 16

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 81,6 milioni di euro. Nel concorso di sabato 4 novembre centrati cinque punti “5”, con i fortunati vincitori che si portano a casa 39.280,61 euro ciascuno. Da segnalare anche due “4 Stella” da 35.966 euro ciascuno. Ricordiamo che le regole della riscossione sono sul regolamento ufficiale.

In attesa dei numeri delle estrazioni del Lotto in diretta, riportiamo ulteriori vincite realizzate nell’ultimo sorteggio. Si festeggia anche a Soliera, in provincia di Modena, dove sono stati vinti 26.750 euro e in Campania dove sono state centrate quattro vincite: a Napoli e Cava de’ Tirreni, messi a segno due terni secchi da 22.500 euro ciascuno, a cui si aggiunge un altro terno da 13.500 euro indovinato a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, e sei ambi, quattro terni e una quaterna realizzati ad Avellino. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora il miliardo di euro in questo 2023.

Combinazione 10eLotto: tutti i numeri estratti questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 6 13 17 35 46 49 53 54 55 57 58 63 65 70 71 75 76 85 88 Numero Oro 58 Doppio Oro 58 49 Numero Gong 20

Il 10eLotto di martedì 7 novembre premia la Sicilia. La vincita più alta del concorso arriva da Catania dove è stato messo a segno un 9 Oro da 50 mila euro, seguito da un 9 da 20 mila euro realizzato a Montefortino, in provincia di Fermo. Da segnalare anche un poker di vincite in Lombardia per un totale di oltre 35 mila euro: a Rho, in provincia di Milano, è stato centrato 6 Oro da 12.500 a cui si aggiungono gli 8 mila euro vinti a Milano grazie a un 7 Oro. Doppia vincita da 7.500 euro invece nella provincia di Lecco: a Barzanò e Mandello del Lario indovinati due 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 29,3 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,2 miliardi di euro in questo 2023.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 9 21 24 27 34 36 40 59 67 73 80 81 86 87