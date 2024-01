Estrazioni del Lotto del 20 gennaio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

In diretta estrazioni del Lotto del 20 gennaio 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 11 24 con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto in diretta.

E’ giovedì sera e c’è l’appuntamento con l’estrazione del Lotto di oggi, numeri e simboli che possono regalare ricche vincite. Parliamo delle cifre estratte su tutte le ruote. Ma anche dei risultati del Superenalotto 20 gennaio 2024 che fanno vincere uno dei jackpot più ricchi in Europa. I simboli invece sono quelli del Simbolotto di questa sera che incrementeranno ulteriormente le possibilità di riscuotere una delle quote messe in palio da Lottomatica. Vediamo quindi alle estrazioni del Lotto di stasera cosa succederà in diretta. Gli ultimi estratti sono indicati di seguito, insieme agli aggiornamenti relativi a ritardatari e frequenti sugli ultimi concorsi in archivio.

Estrazioni del Lotto del 20 gennaio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 47 24 66 19 28 Cagliari 79 84 10 61 51 Firenze 40 42 24 56 50 Genova 54 42 84 4 37 Milano 88 61 45 78 38 Napoli 60 66 77 69 13 Palermo 46 15 4 11 44 Roma 16 90 44 86 22 Torino 28 14 39 53 51 Venezia 87 72 26 45 49 Nazionale 51 53 81 5 79

Verifica Vincita online del concorso 11 del 20/1/2024. Ecco allora quali sono le ultime novità che riguardano l'aggiornamento dell'archivio Lottomatica e Sisal. Con le previsioni di gioco realizzate tenendo conto delle indicazioni relative agli ultimi ritardatari e frequenti.

Alle estrazioni del Lotto oggi i numeri usciti da meno tempo sono quasi sempre gli stessi dell’ultimo concorso. C’è da segnalare il il 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 174 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 146, il 58 su Milano a 118, il 52 su Bari a 116 e il 77 su Torino da 106.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 50-59 su Bari (53-55-59), un terno in figura 3 su Genova (3-66-75) e un terno in figura 6 su Palermo (6-69-87).

Tra gli altri numeri ritardatari sono da segnalare all’estrazione Lotto oggi, per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 7 su Roma è assente da 73 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 79 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Torino tocca le 55 assenze.

Risultati SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 63 71 58 56 19 2 Numero Jolly 22 Numero SuperStar 14

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 48,6 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 19 gennaio, realizzati sei punti “5” da 20.924,08 euro ciascuno. Da segnalare anche un “4 stella” da 40.730 euro. Riusciranno a vincere di più alle estrazioni del Lotto oggi? Magari a centrare i numeri del Superenalotto 21 gennaio 2021? Le probabilità di vincita sono meno incoraggianti per chi punta alla vincita milionaria. Ma vale la pena tentare la sorte questo giovedì sera, come ci ricordano le vincite realizzate al Lotto ieri.

Estrazione 10eLotto di oggi giovedì 20 gennaio 2024 in tempo reale

Numeri Vincenti 10 14 15 16 24 28 40 42 46 47 54 60 61 66 72 79 84 87 88 90 Numero Oro 47 Doppio Oro 47 24 Numero Gong 51

Campania protagonista dell’ultima estrazione del Lotto di ieri, con vincite per oltre 182mila euro. Ma pioggia di vincite anche in Calabria, dove i premi ammontano a un totale di 26mila euro, tutti in provincia di Cosenza: due a Corigliano Rossano, entrambi da 9.800 euro grazie alla stessa combinazione che è valsa due 5 Oro, e una a Tarsia da 6.250 euro con un 6 Oro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 206 milioni di euro dall’inizio del 2024

Estrazione 10eLotto Extra: numeri vincenti di oggi in diretta

Numeri Vincenti 4 11 19 26 39 44 45 50 51 53 56 69 77 78 86