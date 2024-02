Estrazioni del Lotto 2 febbraio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Ruota per ruota estrazioni del Lotto 2 febbraio 2024, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 18 24, risultati 10eLotto di stasera.

All’estrazione del Lotto di stasera non mancheranno colpi di scena. Non li conosceremo in diretta insieme ai numeri vincenti del concorso 18 24 di Lottomatica, ma al prossimo turno di sorteggi. In tempo reale invece conosceremo i numeri Superenalotto 2 febbraio 2024, insieme alle quote e vincite. Oltre che la combinazione del 10Lotto serale. E’ questo che vogliono conoscere i giocatori che hanno tentato la fortuna questo venerdì sera: i risultati ufficiali subito. Ecco quindi i numeri estrazioni del Lotto di oggi 2 febbraio 2024 in diretta. Il concorso di questa sera terminerà alle ore 20,30.

Estrazioni del Lotto 2 febbraio 2024 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 79 15 43 8 60 Cagliari 45 60 6 10 53 Firenze 85 30 77 56 81 Genova 48 15 60 9 80 Milano 71 9 50 68 15 Napoli 27 40 85 73 86 Palermo 83 35 44 89 11 Roma 6 24 58 69 54 Torino 25 86 12 68 58 Venezia 3 88 64 70 54 Nazionale 42 21 8 14 26

L’archivio Lottomatica segnala anche quali sono i numeri ritardatari più attesi su tutte le ruote. A contare più assenze consecutive alle estrazioni del Lotto di oggi ancora una volta è il numero 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 181 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 153, il 52 su Bari a 123, il 77 su Torino a 112 e l’89 su Roma a 108.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Bari (15-51), un altro ambo vertibile su Milano (35-53) e un terno in cadenza 1 su Palermo (1-41-61).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 0 su Venezia è assente da 60 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 86 estrazioni, mentre tra le figure la 4 su Milano tocca le 39 assenze.

Risultati SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 83 35 38 44 68 Numero Jolly 50 Numero SuperStar 73

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 54,5 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 1° febbraio centrati quattro “5” da 48.257 euro l’uno. Realizzati anche tre “4 stella” da 38.232 euro ciascuno, di seguito le regole per sapere come si gioca. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. Si attende di verificare la vincita alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi 2 febbraio 2024 per vedere se ci saranno importanti novità.

Combinazione 10eLotto di oggi: tutti i numeri estratti stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 6 9 15 24 25 27 30 35 40 43 45 48 60 71 79 83 85 86 88 Numero Oro 79 Doppio Oro 79 15 Numero Gong 42

Si festeggia nell’ultima estrazione del Lotto di ieri: il concorso di giovedì 1° febbraio premia la Lombardia dove sono state centrate tre vincite per un totale di 28.500 euro. La più alta arriva con un terno secco da 13.500 realizzato a Castellanza, in provincia di Varese, seguita da due ambi da 7.500 euro l’una messi a segno a Bulgarograsso, in provincia di Como. Da segnalare una tripletta anche in Veneto: a Venezia vinti 11.875 euro sulla ruota cittadina con tre ambi e un terno, a cui si aggiungono il terno da 9 mila euro indovinato a Quarto d’Altino, in provincia di Venezia e la vincita da 6.800 euro centrata a Ponte di Piave, in provincia di Treviso. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 115 milioni da inizio 2024.

Il concorso del 10eLotto di giovedì 1 febbraio ha premiato un fortunato giocatore di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, che si è aggiudicato ben 52mila euro grazie a un 9 Oro. A Pescara è stata registrata una vincita da 30mila euro con un 6 Doppio Oro, mentre il podio è completato da tre vincite da 20mila euro centrate ad Asti, Ponte San Nicolò, in provincia di Padova, e Rota D’Imagna, in provincia di Bergamo, arrivate tutte con un 9.