Estrazioni del Lotto del 10 febbraio 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto del 10 febbraio 2024, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, Superenalotto 22 24, Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto.

L’ultima estrazione Lotto Superenalotto e DieciLotto del concorso 22 24 si tiene questa sera dalle ore 20,00 in diretta. Chissà quanti sperano di centrare i numeri del Superenalotto 10 febbraio 2024 che ha ormai superato i 50 milioni di euro. Un Jackpot così ricco non è di certo passato inosservato da chi è andato in ricevitoria in questi giorni e ha voluto mettere alla prova la propria fortuna. Senza di certo dimenticare le estrazioni del Lotto di stasera in diretta, che da decenni regalano vincite ed emozioni. Vediamo quindi gli ultimi aggiornamenti e news relativi all’archivio ed ai premi.

Estrazioni del Lotto del 10 febbraio 2024: numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto

Bari 36 31 11 86 4 Cagliari 28 70 31 46 59 Firenze 67 24 38 84 13 Genova 10 51 11 73 86 Milano 34 46 87 18 86 Napoli 60 31 62 16 7 Palermo 78 59 6 14 66 Roma 19 34 33 45 20 Torino 1 86 43 55 30 Venezia 10 36 5 87 33 Nazionale 16 25 47 64 28

Ricarica la pagina per conoscere quali sono i numeri usciti su tutte le ruote stasera. La diretta come lo streaming video indica subito quale cifre vincenti consentiranno ai giocatori di potere passare in ricevitoria per incassare le vincite.

L’archivio estrazioni del Lotto oggi sabato 10 febbraio 2024 ricorda quali sono i ritardatari più importanti. Nella speciale classifica ancora una volta c’è il numero 78 su Bari si conferma leader dei ritardatari a 186 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 158, il 52 su Bari a 128, il 77 su Torino a 118 e l’89 su Roma a 113.

Altro ritardatario da ricordare all’estrazione del Lotto stasera tra le combinazioni numeriche, da segnalare un terno in decina 2 su Bari (21-27-28), un ambo vertibile su Palermo (34-43) e Roma (27-72), oltre a un terno in figura 3 su Milano (3-21-30) e uno in figura 9 su Roma (27-72-81).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 3 su Palermo è assente da 49 turni. Tra le decine, la 30-39 su Roma manca ora da 40 estrazioni, mentre tra le figure la 7 su Firenze conta 39 turni di ritardo.

Risultati SuperEnalotto di oggi: numeri Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 62 85 72 73 43 86 Numero Jolly 58 Numero SuperStar 17

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 59 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 9 febbraio centrati quattro “5” da 31.707,81 euro l’uno. Da segnalare anche due “4 stella” da 28.911 euro l’uno. Al seguente link le modalità da riscuotere.

Alle estrazioni del Lotto e Superenalotto 10 febbraio 2024 ci sono in palio tanti milioni di euro. Un premio di prima categoria ricco che è ambito anche da chi non magari non giocava da tempo.

Combinazione 10eLotto di oggi 10 febbraio 2024 in diretta live

Numeri Vincenti 1 10 11 19 24 28 31 34 36 38 46 51 59 60 62 67 70 78 86 87 Numero Oro 36 Doppio Oro 36 31 Numero Gong 16

L’estrazione del Lotto di ieri è stata fortunata per la Lombardia grazie al Lotto. Nel concorso di 9 febbraio nella regione sono state centrate due vincite importanti. La prima a Brescia, dove un fortunato giocatore ha portato a casa la cifra più alta di giornata: 48mila euro. La seconda vincita è arrivata a Vimodrone, in provincia di Milano: 5.540 euro. Festa anche a San Mauro Torinese (TO), dove sono stati vinti 23mila euro con tre ambi e un terno grazie alla combinazione 16-40-61 sulla ruota di Bari.

A San Benedetto del Tronto (AP), invece, è bastato l’ambo secco 70-90 sulla ruota di Napoli per far mettere in tasca 10mila euro a un giocatore.Doppia vincita in provincia di Bari: a Noci indovinata una giocata da 9.750 euro, mentre a Bitonto è stata centrata una combinazione valsa 7.125 euro, con appena tre euro giocati. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 136 milioni di euro dall’inizio del 2024.