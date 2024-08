Estrazione del Lotto 24 agosto 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto 24 agosto 2024, numeri vincenti di oggi in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, Superenalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Nuovo appuntamento con la diretta estrazioni del Lotto e Superenalotto 24 agosto 2024. Stasera in tempo reale si conoscerà anche la combinazione del Simbolotto e del 10eLotto. Per conoscere subito i risultati dell’estrazione di oggi al Lotto 24 agosto 2024, basta aggiornare questa pagina a partire dalle 20.00.

Tanta è l’impazienza di conoscere i risultati ufficiali, perché parliamo di uno dei giochi più celebri lanciati da Lottomatica. Certo è che la concorrenza è elevata, soprattutto per i giochi per cellulari che sempre più spesso sono tra le alternative più apprezzate da chi ama divertirsi. Ci sono giochi per smartphone di abilità, oppure anche quelli ispirati al gioco casuale. Ma è difficile competere con l’estrazione del Lotto di oggi. Ancora di più con il Superenalotto, numeri di oggi valgono tanti milioni di euro!

Estrazione del Lotto 24 agosto 2024: numeri vincenti oggi dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 61 41 4 29 69 Cagliari 17 63 13 74 47 Firenze 69 57 1 55 45 Genova 84 8 72 76 33 Milano 54 84 72 82 88 Napoli 43 45 10 64 59 Palermo 75 22 53 10 42 Roma 16 72 6 8 80 Torino 22 12 38 89 47 Venezia 67 58 26 59 51 Nazionale 63 73 82 54 10

Anche stasera si conoscerà la nuova combinazione del Simbolotto, l’opzione di gioco del Lotto costituita da una combinazione casuale di 5 simboli su 45 disponibili, che viene automaticamente abbinata gratuitamente a ogni giocata effettuata sulla ruota mensile in promozione. Per seguire la pubblicazione dei numeri a Lotto in diretta, basta aggiornare questa pagina. In tempo reale si potrà assistere alla pubblicazione dei risultati ufficiali di Lottomatica. Tra i ritardatari da segnalare al concorso 107 22 c’è il 75 sulla ruota di Cagliari, che ha raggiunto le 69 assenze consecutive. A Genova il 14 manca da 83 appuntamenti. Mentre il numero 79 sulla ruota di Palermo non si vede dal 84 turni.

Sulla ruota di Bari il numero 33 ha raggiunto le 100 assenze. A Firenze il 16 manca da 66 appuntamenti. Sulla ruota di Milano e sulla ruota di Torino i numeri 59 e 63 hanno totalizzato 112 e 70 ritardi. Il numero 53 invece non esce sulla ruota di Napoli da 82 appuntamenti. All’estrazione del Lotto di stasera si continua a cercare il numero 16 sulla ruota di Roma, assente da 103 turni. Si segnalano anche i ritardatari 55 su Venezia, che manca all’appello da 84 concorsi. Mentre il numero 15 sulla ruota Nazionale ha totalizzato 65 assenze.

Risultati SuperEnalotto: Jolly e SuperStar di oggi

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 17 75 63 28 72 81 Numero Jolly 79 Numero SuperStar 51

L’estrazione del Lotto e SuperEnalotto del 24 agosto 2024 sono attesissime, soprattutto per il jackpot da tanti milioni di euro. Parliamo del premio più alto al gioco, ed è anche tra i Jackpot più “ritardatario” di sempre. Finora, il periodo più lungo senza “6” era stato di 469 giorni, dal 16 luglio 2015 al 27 ottobre 2016. Al seguente link tutte le informazioni per la riscossione di quote e vincite.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 6 settembre 2022 in diretta

Puglia protagonista dell’ultimo concorso di ieri con vincite complessive per 171mila euro: a Melendugno, in provincia di Lecce, è stata centrata la più alta, da 124.750 euro, a cui si aggiungono un colpo da 23.750 euro a Leverano, sempre in provincia di Lecce, e un terno secco (9-26-69 sulla ruota di Bari) da 22.500 euro realizzato nel capoluogo. Puglia e Campania premiate dal 10eLotto.

A Palo del Colle è stato centrato un 8 Doppio Oro da 100mila euro, mentre a San Michele di Bari si festeggia con un 9 Oro da 50mila euro. In Campania a Casalvelino, in provincia di Salerno, è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro.

10eLotto Extra di stasera in tempo reale

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 6 10 26 29 38 47 53 55 59 64 74 76 82 89