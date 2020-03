Il 21 marzo quando si celebra la Giornata contro la discriminazione razziale, frasi contro il razzismo, citazioni e aforismi, sono un modo per ricordare significato e origini di questa data.

Istituita dall’ONU, sin dalle sue origini la giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale, invita tutti noi ad unirci contro l’intolleranza.

Ci invita inoltre a ricordare che ogni individuo merita di vivere con dignità, a prescindere da sesso, età, disabilità, orientamento sessuale, nazionalità e religione. Secondo l’OMS numerose persone con disabilità sono vittime di qualche forma di bullismo.

Proprio per questo nasce la Giornata per i diritti dei disabili. La condizione umana non deve essere, in nessun caso, motivo di discriminazione. Quei diritti che in molti Paesi sembrano ovvi, in altri sono praticamente inesistenti.

L’intolleranza colpisce ancora troppe persone, a scuola, a lavoro, in ospedale e per strada. Zero Discrimination Day è un’opportunità per tutti noi.

Dobbiamo abbracciare la diversità e rispettarla: togliendo i paraocchi e aprendo la mente possiamo fare la differenza e cambiare il mondo.

Ecco quali sono le origini della Giornata per l’eliminazione della discriminazione razziale: frasi contro il razzismo per sensibilizzare, citazioni da condividere contro l’intolleranza.

Giornata contro la discriminazione razziale, 21 marzo, origini e significato di questa data

Istituita nel 1966, la Giornata internazionale per l’eliminazione della discriminazione razziale ricorre annualmente il 21 marzo. A volerla furono le Nazioni Unite, e la data non è scelta a casa. Essa ricorda infatti il massacro di Sharpeville del 1960, la più sanguinosa lotta dell’apartheid in Sudafrica. Trecento poliziotti uccisero 69 manifestanti che protestavano contro l’Urban Area Act. Quest’ultimo imponeva ai sudafricani neri di esibire un premesso speciale ogni volta che si trovavano nelle aree riservate ai bianchi. Denunciato all’ONU, il comportamento dei poliziotti fu condannato. Nel 1966 l’Assemblea generale proclama la Risoluzione 2142 (XXI), sottolineando la necessità di maggior impegno nell’eliminazione del razzismo. Sin dalle sue origini la Giornata contro il razzismo si impegna a solidarizzare con tutti i popoli che ne sono vittima. Dal 1966 sono stati compiuti molti passi, a partire dall’abolizione dell’apartheid in Sudafrica.

Nonostante i passi avanti, c’è ancora tanto da fare. Il diritto all’uguaglianza è alla base delle leggi sui diritti umani. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. – articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione. Senza destinazione alcuna per ragioni di razza, colore, sesso, lingua, religione, opinione politica o altro genere. – articolo 2. Il 19 dicembre 2017 l’Assemblea generale adotta così la Risoluzione 72/157, con la quale obbliga i Paesi ad adottare misure adeguate per combattere il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza. Tutti i Paesi sono pertanto chiamati a organizzare azioni per promuovere l’inclusione e il rispetto della diversità. Sulla scia della Risoluzione sono nati vari Programmi ONU per i diversi tipi di emarginazione, come ad esempio quello per l’AIDS/HIV. L’obiettivo è affrontare e sconfiggere l’ignoranza.

Perchè della giornata contro il razzismo e cosa vuole sensibilizzare

Cosa vuole sensibilizzare la Giornata per l’eliminazione della discriminazione razziale? Sin dalle sue origini lo scopo primario è sensibilizzare i governi e i singoli cittadini contro tutte le forme di razzismo. Infatti, assieme alla xenofobia e l’intolleranza è alla base degli episodi più drammatici. E’ inoltre il principale ostacolo al progresso dell’umanità. Infatti, solo quando saranno abbattute tutte le forme di discriminazione si potrà intraprendere la strada verso la pace e lo sviluppo.

Nel 2018 Unaids lancia una sfida alle persone attraverso delle semplici domande. Si trattava di quesiti sulla vita quotidiana, come: E se la persona che ti serve il caffè fosse un rifugiato? Andresti o torneresti al bar? Oppure: E se il tuo collega fosse gay? Lavoreresti ancora con lui? Lo scopo di queste domande è far riflettere sulle piccolezze quotidiane alle quali spesso non pensiamo, e che rischiano di generare comportamenti discriminatori.

Alle origini delle discriminazioni ci sono soprattutto le etichette e gli stereotipi. Uno studio ci svela la percentuale di odio a seconda della situazione: 85% omosessuali e persone sovrappeso, 82% persone di colore, 76% religione, 71% poveri, 67% disabili. Nella maggior parte dei paesi europei ad essere mossi da pregiudizi sono anche i professionisti della sanità. Questo rappresenta una barriera insormontabile per la fornitura adeguata di servizi. Inoltre è importante che anche le scuole si impegnino nell’educazione contro la non-discriminazione. E’ proprio da lì che nascono i primi odii verso il diverso. Si inizia con l’isolamento, si prosegue con le battute e si finisce con l’usare la violenza. Secondi uno studio, infatti, tre studenti su cinque sono vittime di bullismo. Troppo spesso questi comportamenti sono sminuiti con la classica frase “sono ragazzi”. E’ una frase sbagliatissima: protegge l’aggressore e lo fa crescere con la convinzione che sia un comportamento giusto.

Frasi Giornata contro la discriminazione razziale: citazioni e aforismi

