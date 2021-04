Lavorare in Harley Davidson: come fare, requisiti e stipendio

Come fare per lavorare in Harley Davidson: come inviare la candidatura spontanea, requisiti, stipendio, possibilità di carriera e modulo lavora con noi.

Harley Davidson è una casa motociclistica statunitense fondata a Milwaukee, in Wisconsin, nel 1903. Ideata da William Silvester Harley e Arthur Davidson. I due esordiscono con il montaggio di un motore, da loro costruito, su una bicicletta. Nel 1906 viene costruito lo stabilimento in Juneau Avenue, dove oggi sorge la sede legale dell’azienda. Nell’anno seguente vengono prodotte 150 motociclette che vengono vendute anche alle forze di polizia. Durante la prima e la seconda guerra mondiale, l’azienda ha fornito motociclette all’esercito statunitense.

Il Ceo è Jochen Zeitz. L’azienda ha più di 5.000 dipendenti. È una delle case motociclistiche più grandi al mondo.

La casa motociclistica statunitense è alla continua ricerca di talenti. Coloro che vorranno inviare una candidatura potranno farlo collegandosi al sito ufficiale dell’azienda. Tra i requisiti per lavorare in Harley Davidson e prendere parte al colloquio per nuove assunzioni, c’è la laurea o il diploma di scuola superiore. La procedura si presenta in lingua inglese. Prima di tutto bisogna registrarsi creando un account. Successivamente potremo inviare la nostra candidatura.

Come lavorare in Harley Davidson: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea sul sito

Il primo passaggio da eseguire per essere contattato dalle risorse umane e lavorare in Harley Davidson per nuove offerte di lavoro, è inviare il proprio Curriculum Vitae.

Basterà andare sul sito dell’azienda e cliccare su Carriere. Poi cliccare su scopri le posizioni aperte e su visualizza le posizioni aperte. Scegliere la posizione desiderata e cliccare su Apply now. A questo punto dovremo creare un profilo personale. Dopo aver compilato il modulo lavora con noi, potremo inserire il Curriculum Vitae. Successivamente possiamo inviare la nostra candidatura. Se nessuna delle posizioni è di tuo interesse, i recruiter prenderanno in ogni modo in considerazione la tua candidatura in base al tuo profilo.

Una delle figure più importanti è sicuramente quella del Marketing Manager. È chiamato a guidare la strategia e a dirigere campagne di marketing. Si pone l’obiettivo di massimizzare l’acquisizione di nuovi clienti. Tra i requisiti c’è la laurea ed una esperienza di almeno 5 anni.

Figura molto richiesta dall’azienda è il Tecnico di Produzione. Chiamato a produrre, rifinire e spedire i parabrezza. Tra i requisiti richiesti c’è il diploma oppure una esperienza lavorativa di almeno un anno. Flessibilità per i turni e capacità di stare in piedi per lunghi periodi.

Altra figura molto ricercata è il Supervisor Manufacturing. Produce parti di ricambio del motore. Nelle sue mansioni c’è la produzione, assemblaggio e fabbricazione di motociclette o componenti. Tra i requisiti troviamo laurea in Economia o Ingegneria e 3 anni di esperienza di lavoro in un ambito simile.

Inviare una candidatura tramite le posizioni aperte per lavorare in Harley Davidson rispondendo ad un annuncio è sicuramente tra le opzioni da preferire per chi è in cerca di un impiego nel breve periodo. Altrimenti si potrà compilare il modulo lavora con noi ed inviare una candidatura spontanea in qualsiasi momento.

Requisiti lavoro Harley Davidson, carriera e stipendio

Per rispondere agli annunci e lavorare in Harley Davidson prima di inviare la candidatura, bisogna capire se si è in possesso di alcune competenze richieste dall’azienda. Nelle opportunità di lavoro viene spesso richiesta la laurea in Economia o Ingegneria. Nelle mansioni in cui non è richiesta la laurea, bisognerà aver conseguito il diploma di scuola superiore o aver maturato esperienza sul campo.

Fare carriera all’interno dell’azienda è possibile. Il marchio è famoso in tutto il mondo e dopo oltre 100 anni di storia, l’azienda è ancora riconosciuta come punto di riferimento mondiale dei motori. Anche attenta all’innovazione. Infatti con il Piano Hardwire si sta preparando ad una crescita molto importante puntando il mondo dell’elettrico per le moto del futuro.

Gli stipendi partono da un minimo di 25.000 dollari l’anno fino ad arrivare a circa 120.000 dollari per figure più specializzate. Sono previsti bonus annuali e benefici assicurativi sanitari, centri fitness per dipendenti e sconti su prodotti e accessori.

Guida per come lavorare in Harley Davidson, cosa fare e cosa no

L’ambiente di lavoro è giovane e stimolante. L’azienda è ben organizzata in ogni stabilimento. Dai benefit che l’azienda assicura si evince una forte attenzione al benessere del dipendente.

In conclusione, dopo aver spiegato come inviare una candidatura e aver chiarito requisiti, carriera e stipendio, riassumiamo tutti i passaggi:

vai sul sito ufficiale dell’azienda

clicca su Carriere

vai su posizioni aperte

clicca su visualizza le posizioni aperte

scegliere la posizione desiderata e cliccare su Apply now

compila il modulo lavora con noi

invia la tua candidatura

Scheda Azienda Harley Davidson è una casa motociclistica statunitense fondata a Milwaukee, in Wisconsin, nel 1903. Ideata da William Silvester Harley e Arthur Davidson. I due esordiscono con il montaggio di un motore, da loro costruito, su una bicicletta. Nel 1906 viene costruito lo stabilimento in Chestnut Street, dove oggi sorge la sede dell'azienda. Nell'anno seguente vengono prodotte 150 motociclette ed inizia la vendita di queste alle forze di polizia. Durante la prima e la seconda guerra mondiale, l'azienda, ha fornito motociclette all'esercito statunitense.Il Ceo è Jochen Zeitz. Nome Azienda Harley Davidson Motor Company Settore Casa motociclistica Regioni in cui è presente Harley Davidson ha sede negli Stati Uniti, a Milwaukee. È presente in Italia con 49 concessionarie nelle seguenti regioni: Piemonte, Trentino Alto Adige, Lazio, Veneto, Umbria, Abruzzo, Marche, Campania, Toscana, Emilia Romagna, Puglia, Liguria, Lombardia e Sicilia. Requisiti per lavorare Laurea, diploma o esperienza di almeno un anno nello stesso ambito. Contatti - Lavora con noi https://www.harley-davidson.com/it/it/about-us/careers.html