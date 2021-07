Chi è Angelica Montali: bio della tentatrice di Temptation Island

Da Uomini e Donne, chi è Angelica Montali tentatrice di Temptation Island: bio Instagram, età, altezza, peso, origini, vita privata e fidanzato della modella.

Modella e influencer, lavora attualmente per uno showroom a Milano e collabora con diversi importanti brand.

Studia Igiene Dentale presso un istituto di studi spagnolo, ma è anche una personal trainer.

Esordisce in tv a 18 anni, nel programma Uomini e Donne, come corteggiatrice di Marco Fantini.

E’ stata ragazza ombrellino all’evento SuperBike. Appare anche in video clip di cantanti famosi, come modella.

E’ presenza fissa ad eventi di moda e lifestyle lungo la penisola e all’estero, come Premio Gentleman Milano, GQ in America e Pitti Uomo.

Nel 2019 entra nel cast di Ciao Darwin, partecipando a ben due edizioni del programma condotto da Paolo Bonolis.

Raggiunge la notorietà partecipando a Temptation Island 2020, come single tentatrice, avvicinandosi soprattutto a Pietro delle Piane, fidanzato di Antonella Elia.

Recentemente ha fatto parlar di sé per la sua relazione con il giocatore svizzero Shaqiri, con il quale è stata fidanzata nel 2015, per questo interviene a commentare la partita degli Europei Italia-Svizzera.

Ma a parlarci di lei non sarà solo la relazione con Shaqiri, Angelica Montali chi è oggi, quanti anni ha, origini, vita privata e fidanzato, sarà la sua biografia a rivelarcelo.

Chi è Angelica Montali oggi: biografia, età, altezza e vita privata della tentatrice di Temptation Island

Per scrivere una biografia e sapere chi è Angelica Montali, Instagram, Facebook e video puntate di Temptation Island, ci possono essere utili per scoprire età, origini, vita privata, titoli di studio e fidanzato della tentatrice.

Nata nel 1996 a Porto Recanati, non si conosce la sua data di nascita dunque il suo segno zodiacale. Sulla sua famiglia non si hanno molte notizie. Sappiamo che è molto legata alla mamma Cristina e alla nonna. Recentemente la mamma ha avuto una bambina di nome Olimpia Maria, dal suo compagno, a cui è molto legata.

Circa le sue caratteristiche fisiche, è una ragazza dall’aspetto prorompente e sensuale, lunghi capelli scuri, occhi verdi e labbra carnose. Il suo fisico scolpito e muscoloso non passa inosservato. Non conosciamo il suo peso nè la sua altezza.

Spesso porta ciglia finta per intensificare lo sguardo. Il suo look appare talvolta eccentrico ed estroso. Ama difatti indosare vestiti aderenti e mini, pellicce ed abiti con trasparenze. Sua particolarità fisica sono diversi tatuaggi: una grande farfalla colorata sulla spalla sinistra. Un altro simbolo all’interno del braccio. Una scritta ed un simbolo sul braccio destro. Un cuore colorato sul fondoschiena. Una scritta sul gluteo ed una lungo il fianco.

Sui profili Facebook e Instagram Angelica Montali è molto seguita. I suoi follower sono esponenzialmente aumentati dopo la partecipazione a programmi tv come Uomini e Donne e Temptation Island. Sul social condivide soprattutto foto di shooting, scatti in costume presso località balneari. Spesso pubblica foto anche con la sua sorellina.

La tentatrice ama molto gli animali, in particolare ha la passione per i cavalli. Pratica spesso equitazione. Le piace viaggiare, anche in località esotiche.

Della sua vita privata e sentimentale, nel 2015, aveva fatto parlare di sé per la relazione con l’ex calciatore dell’Inter, Shaqiri. Il loro legame viene annunciato nel corso di una diretta del programma sportivo Tiki Taka.

Precedentemente le era stato attribuito anche un flirt con un altro giocatore neroazzurro, il senegalese Ibrahima Mbaye, ma non c’è mai stata alcuna conferma. Ha avuto poi una breve frequentazione, di soli due mesi, con il calciatore Neymar.

Oggi pare sia impegnata, il fidanzato di Angelica Morali è Matteo, giovane imprenditore di San Benedetto del Tronto, con il quale convive. L’uomo ha un salone di auto e una pizzeria.

Formazione e titoli di studio della tentatrice Angelica

Molti la conoscono per la sua partecipazione a Uomini e Donne e Temptation Island, Angelica Montali chi è oggi, i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo, titoli di studio e formazione, non tutti li conoscono.

Sappiamo che è iscritta alla facoltà di Scienze dell’Alimentazione. Difatti svolge anche il lavoro di personal trainer. Coltiva la passione per uno stile di vita salutare, sia dal punto di vista alimentare che fisico. In un’intervista ha dichiarato di seguire anche una corretta alimentazione durante la settimana, concedendosi poi degli sgarri nel weekend. Studia poi Igiene Dentale presso un istituto di studi spagnolo. Al contempo non nasconde di sognare di far strada nel mondo dello spettacolo.

E’ una personal trainer, difatti ha un fisico scolpito e muscoloso e condivide molte foto in palestra, sua grande passione.

Sin da piccola tuttavia il suo sogno è quello di entrare a far parte del mondo dello spettacolo.

Da Uomini e Donne, Angelica Montali chi è oggi in tv

Non solo come corteggiatrice di Uomini e Donne, Angelica Montali chi è oggi in tv, la sua notorietà la deve anche al programma Temptation Island e alla sua carriera da influencer e modella.

La modella inizia a far da ragazza immagine per diversi locali chic di Milano. A 18 anni si trasferisce a Roma per la sua prima esperienza televisiva a UeD. E’ corteggiatrice di Marco Fantini nel 2014.

E’ stata poi ragazza “ombrellino” nel campionato di moto Superbike e protagonista in diversi video musicali.

Si afferma poi soprattutto come modella, vivendo per 2 anni tra la Lombardia e New York. Collabora difatti anche con diversi bran importanti. Al contempo non mancano esperienze televisive: nel 2019 entra nel cast di Ciao Darwin 8.

Nel 2020 prende parte al reality di coppie Temptation Island, come una delle single tentatrici, avvicinandosi soprattutto a Pietro delle Piane, fidanzato di Antonella Elia.

Ad oggi suo principale progetto è quello di ottenere opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo.

Interviene più volte, in occasione degli Europei 2021, per commentare le sorti dell’Italia, in qualità di appassionata di calcio ed ex dello svizzero Shaqiri, sportivo dalle “cosce bioniche e polpacci oversize.”

“Aspetto con fiducia ciò che il futuro mi saprà regalare. Certamente mi piacerebbe condurre qualche programma televisivo sportivo.”

Anagrafica Principale Nata nel 1996 a Porto Recanati. Studia poi Igiene Dentale presso un istituto di studi spagnolo. Esordisce in tv a 18 anni, nel programma Uomini e Donne, come corteggiatrice di Marco Fantini. E' stata ragazza ombrellino all'evento SuperBike. Appare anche in video clip di cantanti famosi, come modella. E' presenza fissa ad eventi di moda e lifestyle lungo la penisola e all’estero, come Premio Gentleman Milano, GQ in America e Pitti Uomo. Nel 2019 entra nel cast di Ciao Darwin, partecipando a ben due edizioni del programmma. Raggiunge la notorietà partecipando a Temptation Island 2020, come single tentatrice. Nome e Cognome Angelica Montali Luogo di nascita Porto Recanati Professione modella, influencer