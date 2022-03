Estrazioni del Lotto del 26 marzo 2022, SuperEnalotto e 10eLotto

In diretta estrazioni del Lotto del 26 marzo 2022, numeri vincenti, Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con extra.







Stasera ci sono i numeri dell’estrazione del Lotto in diretta, Simbolotto di oggi e combinazione vincente del 10eLotto serale. Ma questo sabato si gioca anche il Superenalotto 37/22, e molti proveranno a vincere il Jackpot dei record. Anche questo sabato sera infatti il premio di prima categoria è aumentato un po’ di più, in quanto nell’ultimo concorso nessuno è riuscito ad indovinare la sestina vincente. I numeri in diretta delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 26 marzo 2022 potrebbero quindi rendere milionario un fortunato giocatore proprio stasera.

Ricorda di verificare la tua giocata, confrontando i numeri convalidati sul biglietto con quelli vincenti del concorso 37 di Lottomatica e Sisal. Per vincere un premio bisogna essere fortunati e centrare almeno due cifre estratte della sestina. Diverso è per i giocatori che hanno tentato la fortuna con i numeri a Lotto di oggi. Ad incidere sul valore della vincita sarà quanto stabilito dal giocatore nel momento in cui avrà puntato su estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Estrazioni del Lotto del 26 marzo 2022, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 28 61 20 37 39 Cagliari 52 65 75 35 46 Firenze 61 34 15 48 67 Genova 64 43 7 75 55 Milano 61 5 69 40 76 Napoli 61 49 83 36 67 Palermo 83 29 74 30 90 Roma 7 6 14 23 32 Torino 29 84 1 5 20 Venezia 64 85 22 65 90 Nazionale 28 51 46 27 38

Per visualizzare i numeri al Lotto di stasera in diretta, bisogna andare sul link in alto alla pagina. Oppure aggiornare sul link Aggiorna diretta live qui. Dalle 20.00 di questo sabato sera sarà possibile controllare la vincita e scoprire subito i numeri che sono usciti su tutte le ruote. Come fosse uno streaming video, la pubblicazione avverrà in tempo reale con il concessionario di gioco dello Stato Lottomatica. Prima di conoscere i risultati dell’estrazione del Lotto di oggi, vediamo gli aggiornamenti dell’archivio che aiutano a capire quali sono i numeri ritardatari più importanti. Sulla ruota di Bari il numero 34 manca da 66 turni. Sulla ruota Cagliari il 15 ha totalizzato 96 assenze. Mentre sulla ruota Firenze il 67 non esce da 127 appuntamenti di gioco. Sulla ruota di Genova l’8 conta 101 ritardi. Il numero 80 sulla ruota Milano manca da 85 colpi di gioco. L’8 sulla ruota Napoli nella classifica dei ritardatari al Lotto oggi conta 144 assenze consecutive.

Alle estrazioni del Lotto di stasera il 6 su Palermo manca da 101 concorsi. Sulla ruota Roma il numero 21 ha totalizzato 74 ritardi. Mentre sulla ruota di Torino il 58 non esce da 81 colpi di gioco. Il numero 75 sulla ruota Venezia è assente da 92 turni. Mentre il 18 sulla ruota Nazionale ha raggiunto gli 89 ritardi.

SuperEnalotto di oggi: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 74 81 89 22 38 84 Numero Jolly 72 Numero SuperStar 45

Nessun “6” nel concorso giovedì 24 marzo e il Jackpot vola a 177,7 milioni di euro, diventando il secondo più alto della storia a pari merito con quello centrato il 30 ottobre 2010. Sono però due i punti “5” centrati, a Pistoia presso il punto vendita Tabeccheria di piazza Gavinana 8 con una Schedina 5 pannelli. Seconda vincita ad Aulla (MS) presso il punto vendita Tabacchi di via Resistenza 56 con una Schedina 2 pannelli, con i fortunati vincitori che si portano a casa 101.225,45 euro a testa. Da segnalare anche un “4 stella” da 39.464 euro. Dopo la diretta delle estrazioni del Lotto e Superenalotto 26 marzo 2022, seguiranno quote e vincite del concorso 37/22.

Combinazione 10eLotto di oggi sabato 26 marzo 2022 in diretta

Numeri Vincenti 5 6 7 15 20 28 29 34 43 49 52 61 64 65 69 74 75 83 84 85 Numero Oro 28 Doppio Oro 28 61

E’ arrivata a Palermo la vincita più ricca di giovedì 24 marzo, infatti, nel capoluogo siciliano sono stati vinti 23.750 euro grazie a una giocata di tre numeri sulla ruota Nazionale. Il 10eLotto premia la Basilicata: un fortunato giocatore di Melfi, in provincia di Potenza, ha centrato un 8 Doppio Oro da 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro per un totale di oltre 869 milioni da inizio anno.

Risultati 10eLotto Estra: numeri vincenti abbinanti al concorso si stasera

Numeri Vincenti 1 14 22 23 30 35 36 37 39 40 46 48 55 67 76