Estrazione del Lotto del 26 aprile 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

In diretta estrazione del Lotto del 26 aprile 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e risultati 10eLotto con Extra.







L’ultima estrazione del Lotto è in diretta live su Controcampus. Anche stasera aggiorna e verifica le schedine online. I numeri del Superenalotto 50 2022 quote e vincite saranno ugualmente pubblicati in anteprima. Ogni martedì sera è inoltre pubblicata anche la combinazione delle 10Lotto serale, che tre volte a settimana consente di vincere anche con il gioco abbinato alle estrazioni del Lotto.

L’appuntamento di stasera martedì 26 aprile 2022 con Lotto e Superenalotto in diretta può essere seguito aggiornando sul link. Le tabelle si completeranno in maniera progressiva ad ogni aggiornamento. Solo così si possono conoscere i numeri in tempo reale verificando subito la propria giocata.

Estrazione del Lotto del 26 aprile 2022, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 58 88 86 50 53 Cagliari 55 13 46 41 11 Firenze 1 9 52 47 45 Genova 7 82 29 70 78 Milano 90 40 64 1 31 Napoli 74 82 33 52 36 Palermo 54 3 50 32 28 Roma 51 3 38 70 32 Torino 61 17 52 24 47 Venezia 86 2 42 59 4 Nazionale 78 87 73 86 9

Per visualizzare correttamente i risultati, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In questo modo si possono conoscere anche quali sono gli ultimi estratti. Oppure consulta il nostro archivio per conoscere i risultati del Lotto di ieri sera l’altra, e non solo.

Tra i numeri ritardatari da dover segnalare, sulla ruota di Bari il numero più atteso è il 21 che non esce da 68 giornate. Sulla ruota di Cagliari il 15 ha totalizzato 72 ritardi. Tra i ritardatari dell’estrazione Lotto oggi troviamo sempre l’85 su Firenze che non esce da 60 giornate. Il numero 50 sulla ruota di Genova invece ha raggiunto i 48 ritardi. Mentre il 44 su Milano manca all’appello da 82 concorsi. Sulla ruota Napoli alle estrazioni del Lotto 26 aprile 2022 continua l’attesa per l’8 che conta 157 ritardi.

Segue il 6sulla ruota Palermo che stasera manca da 114 turni. Sulla ruota Roma il 21 ha raggiunto 87 assenze consecutive. Mentre sulla ruota Torino il 58 ha totalizzato 94 assenze. Su Venezia il 69 manca da 67 giornate ed infine l’82 sulla ruota Nazionale ha invece raggiunto quota 85 assenze.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 20 44 62 64 67 78 Numero Jolly 79 Numero SuperStar 40

Nessun “6” nel concorso di sabato 23 aprile e il Jackpot vola a 193,6 milioni di euro. Nel concorso di sabato 23 aprile sono quattro i punti “5” estratti, con i fortunati vincitori che si portano a casa 64.053,76 euro a testa. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 31.201 euro ciascuno. I numeri dell’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi saranno seguiti da premi e quote relative al concorso 50/22. Per conoscere le probabilità di vincita associate a ciascun premio, basta consultare il seguente link relativo sempre al regolamento ufficiale del gioco presente online.

Combinazione 10eLotto di oggi 26 aprile 2022 in diretta

Numeri Vincenti 1 2 3 7 9 13 17 40 46 51 52 54 55 58 61 74 82 86 88 90 Numero Oro 58 Doppio Oro 58 88

E’ arrivata a Como la vincita più alta nell’ultimo concorso. Nella città lombarda, infatti, sono stati vinti 65.000 euro grazie a una giocata di quattro numeri (9-28-82-90) sulla ruota di Bari, del valore di 3,50 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto di sabato 23 aprile premia il Friuli grazie a un 9 Doppio Oro da 100 mila euro realizzato a Pordenone. Si festeggia anche in Sicilia, esattamente a Palermo, dove è stato centrato un 9 Oro da 50.001 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,5 milioni di euro per un totale di oltre 1,1 miliardi da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di questa sera in tempo reale

Numeri Vincenti 11 24 29 32 33 38 41 42 45 47 50 53 59 64 70