Estrazioni del Lotto 11 gennaio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto 11 gennaio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione Superenalotto 5/11 con Jolly e Superstar e 10eLotto con extra in diretta.

Tutti i numeri dell’ultima estrazione del Lotto in diretta sono su Controcampus. Torna puntuale anche l’appuntamento con il Superenalotto oggi 11 gennaio 2025: jackpot e quote saranno note a chiusura del concorso. Chi sa come si gioca e segue sempre gli appuntamenti di gioco, ormai conosce nel dettaglio orari e valore delle quote in palio.

Per seguire in diretta estrazioni del Lotto e Superenalotto oggi anche basta attendere le 20,00. Si inizia come sempre dalla ruota di Milano. Seguiranno poi i numeri estratti sulla ruota di Napoli al Lotto di oggi. E si proseguirà con quelli di Genova, Bari, Palermo, Torino e Venezia. Poi i risultati del Lotto di stasera si ultimeranno con gli ultimi estratti usciti su Cagliari, Firenze, Roma e sulla ruota Nazionale. Solo allora si conoscerà la sestina di Sisal. Ma poi anche i numeri del Simbilotto oggi altro gioco molto seguito in Italia. Infine la diretta si concluderà con la pubblicazione della combinazione del Dieci e Lotto serale.

Estrazioni del Lotto 11 gennaio 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 73 43 1 58 81 Cagliari 69 60 18 2 10 Firenze 25 32 18 55 54 Genova 48 5 40 34 69 Milano 10 7 70 44 79 Napoli 11 89 1 34 80 Palermo 37 80 82 44 77 Roma 78 4 38 39 56 Torino 8 13 30 27 24 Venezia 56 75 36 18 70 Nazionale 63 83 19 31 80

Per conoscere in tempo reale i risultati, puoi ricaricare questa pagina, secondo le funzioni del tuo smartphone. Intanto, vediamo quali sono le ultime novità segnalate dall’archivio di Lottomatica. Sulla ruota di Genova continua a mancare il numero 8 che al concorso 5 di stasera raggiungere 69 assenze consecutive. Tre i numeri ritardatari più attesi c’è il numero 13 sulla ruota di Venezia che manca da 89 colpi di gioco. Continua l’attesa anche per l’8 sulla ruota di Napoli all’estrazione del Lotto 11 gennaio 2025 conta 112 ritardi. E’ 90 il numero di assenze anche per l’89 sulla ruota di Palermo, mentre l’altro ritardatario più longevo è il 53 su Roma. Infatti in quest’ultimo caso il numero delle assenze complessive è di 88. Continua l’attesa anche per il 67 sulla ruota di Firenze che ha raggiunto i 95 ritardi. Intanto il numero 90 su Torino non si vede da 94 concorsi. Mentre il numero 71 su Cagliari ha raggiunto a mancato i 99 colpi di gioco. Sulla ruota di Bari il 6 non si vede da 91 giocate. Sulla ruota di Milano l’82 è assente da 91 giornate. Infine da segnalare anche il 14 sulla ruota Nazionale che non esce da 76 turni.

Risultati SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 85 5 22 11 6 35 Numero Jolly 30 Numero SuperStar 53

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a 138,2 milioni di euro. Nel concorso di lunedì 10 gennaio è stato centrato un “5” da 132.920,52 euro a Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, grazie a una “Schedina 2 Pannelli” giocata presso il punto vendita Tabacchi Curcio in corso Giovanni Nicotera 72. Da segnalare anche tre “4 stella” da 32.365 euro ciascuno. Stasera 11 gennaio 2025 le estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta saranno seguite da quote e vincite previste per il concorso ultimo. Al seguente link tutte le indicazioni per la riscossione dei premi.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi 11 gennaio 2025 in diretta live

Numeri Vincenti 4 5 7 8 10 11 13 25 32 37 43 48 56 60 69 73 75 78 80 89 Numero Oro 73 Doppio Oro 73 43 Numero Gong -

Il concorso del 7 gennaio premia Napoli, dove un fortunato giocatore, grazie a quattro terni e una quaterna sulla ruota locale, ha vinto 62.250 euro. L’ultimo concorso ha distribuito 3,4 milioni di euro in tutta Italia, mentre dall’inizio del 2022 le vincite totali ammontano a oltre 19 milioni di euro. Il 10eLotto premia la Campania, dove nel concorso del 7 gennaio è stata centrato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro a Cava dei Tirreni nella provincia di Salerno. Negli ultimi due concorsi il gioco ha distribuito oltre 40 milioni di euro, per un totale di 85 milioni in tutto il 2022.

Verifica 10eLotto estra di questa sera: tutti i numeri estratti

Numeri Vincenti 1 2 18 27 30 34 36 38 39 40 44 55 58 70 82