Estrazione del Lotto del 7 gennaio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Dalle ruote estrazione del Lotto del 7 gennaio 2025, numeri vincenti SimboLotto, combinazione SuperEnalotto e 10eLotto con Extra.

Questa sera si tiene l’estrazione del Lotto del 7 Gennaio 2025. Sempre stasera si conoscerà anche la combinazione della ventina del 10Lotto serale, legata alla celebre lotteria e quindi posticipata anch’essa. Nonché sarà poi anche il turno della cinquina del Simbolotto di oggi. Si terrà poi il sorteggio del Superenalotto di Sisal.

Sono sempre in diretta le estrazioni del Lotto di stasera, ed in pochi minuti si potranno verificare tutti i risultati ufficiali dei numeri usciti su tutte le ruote. Ad ogni sorteggio si può vincere anche solo con un numero estratto. È il giocatore a decidere le condizioni con le quali tentare la sorte. Si incrociano le dita e si attendono poi i risultati ufficiali in tempo reale. Anche se nell’archivio poco dopo la pubblicazione dei numeri usciti su tutte le ruote, sarà possibile verificare anche le combinazioni vincenti estratte questo venerdì sera.

Estrazione del Lotto del 7 gennaio 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 29 37 9 53 8 Cagliari 33 56 8 61 20 Firenze 55 33 9 60 28 Genova 56 9 78 59 4 Milano 73 51 34 6 70 Napoli 49 30 64 80 5 Palermo 89 8 74 48 30 Roma 46 20 13 87 5 Torino 5 85 90 28 16 Venezia 51 42 17 5 9 Nazionale 88 90 72 25 41

Poche le novità rispetto al concorso di ieri l’altro. Infatti in cima alla classifica dei ritardatari c’è l’80 su Torino che non esce da 92 turni. Segue il numero 8 sulla ruota di Genova assente da 67 giocate. Mentre il numero 89 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 88 ritardi. Sulla ruota Nazionale il numero 14 può contare più assenze, non uscendo da 74 turni. Prossimo ritardatario è il 13 sulla ruota di Venezia di questo 7 gennaio 2022.

Gli altri numeri attesi sono il 6 sulla ruota di Bari che non esce da 89 giornate. Il numero 71 sulla ruota di Cagliari a quota 97 assenze. Mentre il numero 67 su Firenze ha totalizzato 93 ritardi. Sulla ruota di Milano il numero 82 in manca da 89 giocate. Sulla ruota di Napoli invece all’estrazione del Lotto oggi continua a mancare l’8 che ha totalizzato 110 ritardi. Infine da segnalare è anche il 53 su Roma che ha totalizzato finora 86 ritardi.

Estrazioni SuperEnalotto di oggi: numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 87 32 11 29 10 7 Numero Jolly 34 Numero SuperStar 51

L’appuntamento con il Superenalotto è previsto per il 6 gennaio è posticipato a causa delle festività della Epifania. All’inizio del nuovo anno il premio di prima categoria è il premio in denaro più alto in Italia. Nessun “6” nel concorso e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono sei i punti “5” con i fortunati vincitori che si portano a casa 29.730,09 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 31.574 euro. L’ultimo “6” è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM).

Combinazione 10eLotto oggi 7 gennaio 2025: numeri vincenti

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 5 8 9 20 29 30 33 34 37 42 46 49 51 55 56 64 73 78 85 89 Numero Oro 29 Doppio Oro 29 37 Numero Gong -

Toscana fortunata nell’ultimo concorso: un giocatore di Massa ha indovinato il terno secco 23-38-42 sulla ruota di Firenze, vincendo 45mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 5,3 milioni di euro in tutta Italia. Il 10eLotto premia il Veneto: a Torrebelvicino, in provincia di Vicenza, un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro con una giocata da 3 euro su un’estrazione frequente. Si festeggia anche a Concesio, in provincia di Brescia, con un 9 da 20mila euro. In totale, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,7 milioni di euro in tutta Italia.

Risultati 10eLotto EXTRA di questa sera: aggiorna la schedina in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 6 13 17 28 48 53 59 60 61 70 74 80 87 90