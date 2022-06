Estrazioni del Lotto oggi 18 giugno 2022, SuperEnalotto, 10eLotto

Numeri vincenti estrazioni del Lotto oggi 18 giugno 2022 in diretta dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.







Sempre in diretta i numeri dell’ultima estrazione del Lotto oggi prevista alle 20,00. I risultati ufficiali sono in tempo reale, con l’aggiornamento degli ultimi estratti su tutte le ruote. Segue poi la pubblicazione dei numeri del Superenalotto 18 Giugno 2022, quote e vincite pubblicate intorno alle 20,30 annunceranno forse un nuovo milionario. Ricordiamo che si gioca per uno dei jackpot più alti nella storia del gioco: ben 223,5 milioni di euro andranno a chi centra la combinazione vincente. Si tratta del premio più alto messo in palio nella stira del gioco.

Per verificare la vincita alle estrazioni del Lotto in diretta, basta aggiornare dalle ore 20,00 di stasera. Pochi minuti per verificare poi anche la sestina milionaria del Superenalotto di oggi di Sisal. Chiuderanno poi l’appuntamento con la dea bendata la combinazione del 10Lotto serale e quella del Simbolotto.

Estrazioni del Lotto oggi 18 giugno 2022, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari 8 29 20 60 71 Cagliari 9 16 72 8 20 Firenze 83 3 11 71 85 Genova 73 71 59 54 12 Milano 39 64 78 15 18 Napoli 4 43 7 83 50 Palermo 18 19 46 50 17 Roma 84 6 86 58 9 Torino 10 36 1 66 12 Venezia 81 75 31 54 62 Nazionale 70 1 78 3 65

SIMBOLOTTO SABATO 18/6/2022: in programmazione.

Per visualizzare i numeri del Lotto in diretta di stasera, vai sul link Aggiorna Live. Solo così potrai seguire la pubblicazione dei numeri vincenti usciti su tutte le ruote. Ma questo sabato si conosceranno anche i numeri Superenalotto 73 22, vincite e quote pochi minuti dopo la pubblicazione della sestina.

I numeri dell’estrazione del Lotto 18 giugno 2022 saranno poi disponibili nell’archivio di Lottomatica. Il gioco nasce da un evento goliardico risalente al 1674. In quegli anni a Torino era popolare il “Lotto della zitella”. Un numero è abbinato al nome delle ragazze povere. I proventi del sorteggio vengono distribuiti loro in dote. La dinamica semplice delle estrazioni del Lotto contribuisce a diffonderne la popolarità in altre regioni d’Italia. Nel 1863 con l’unità d’Italia, lo Stato decide di disciplinare il gioco ai fini fiscali. Le sedi delle estrazioni vengono distribuiti in otto diverse città d’Italia. Bari, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, alle quali, nel 1939, si aggiungono Cagliari e Genova.

Risultati Superenalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 2 12 16 27 74 78 Numero Jolly 58 Numero SuperStar 65

Nessun “6” nel concorso di giovedì 16 giugno e il Jackpot vola a 223,5 milioni di euro. Sono tre i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 73.729,64 euro a testa. Da segnalare anche tre “4 stella” da 43.135 euro ciascuno. Anche alle estrazioni del Lotto e Superenalotto 18 Giugno 2022 i numeri vincenti saranno seguiti dalle quote. Al seguente link tutte le regole per poter riscuotere le vincite.

Numeri vincenti 10eLotto di oggi sabato 18 giugno 2022

Puglia fortunata al 10eLotto con vincite complessive per 76mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito 21 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,7 miliardi dall’inizio dell’anno. Il concorso di giovedì 16 giugno, premia la provincia di Napoli, dove sono state centrate tre vincite. A Grumo Nevano sono stati centrati due terni secchi (6-10-21 sulla ruota Nazionale) da 22.500 euro, mentre il Simbolotto premia Marigliano con 21.739,13 euro. La vincita più alta si è però registrata a Bologna, dove un fortunato giocatore ha vinto 23.750 euro grazie a tre ambi e un terno (10-11-15) sulla ruota di Bari.

Verifica 10eLotto Extra abbinato al concorso di questa sera