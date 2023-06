Estrazioni del Lotto 13 giugno 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto 13 giugno 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Torna come ogni martedì estrazioni del Lotto in diretta stasera, con numeri del Superenalotto di oggi su Controcampus dalle 20,00. Pronti per conoscere i numeri usciti su tutte le ruote? Ricordiamo quali sono i risultati dell’estrazione del Lotto 13 giugno 2023 che si conosceranno per primi. Iniziamo con gli ultimi estratti sulla ruota Milano, Napoli, Roma, Bari, Genova e Cagliari. Seguono poi i numeri vincenti di stasera martedì 13 giugno 2023 estratti da Lottomatica sulla ruota Firenze, Torino, Palermo, Venezia e Nazionale. Ed infine, non resta che conoscere poi i numeri Superenalotto di stasera, quelli che valgono oltre 11,5 milioni di euro.

La scorsa settimana la sestina vincente è stata realizzata a Teramo, in via Statale 80. Si tratta del terzo “6” del 2023: l’ultimo Jackpot risale al 25 marzo scorso, quando sono stati vinti 73,8 milioni. Solo poche settimane prima, il 16 febbraio, era stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, un colpo da 371,1 milioni di euro centrato grazie al sistema “Una Buona Stella” da 450 euro, diviso in 90 cedole a caratura da 5 euro ciascuna, per una vincita da circa 4 milioni di euro per ogni giocatore.

Estrazioni del Lotto 13 giugno 2023 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi

Aggiorna diretta live qui Bari 35 55 50 37 13 Cagliari 52 41 63 55 29 Firenze 29 36 62 72 43 Genova 10 31 64 40 3 Milano 88 33 71 48 18 Napoli 67 79 38 4 81 Palermo 76 74 8 45 35 Roma 10 11 89 68 65 Torino 52 36 8 26 7 Venezia 61 53 88 21 19 Nazionale 41 34 61 60 74

Per conoscere i numeri al Lotto in diretta, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In palio tanti premi che andranno a chi avrà indovinato l’estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina.

Ma intanto, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti delle statistiche di gioco riportati nell’archivio rispetto all’estrazione del Lotto di ieri. Nella classifica dei ritardatari c’è il 45 su Firenze, che manca da 70 giornate. Gli altri numeri al Lotto più attesi sono il 30 su Bari che manca da 82 giornate. Il 28 su Cagliari è a quota 73 assenze consecutive. Mentre sulla ruota di Genova il 60 non esce da 114 turni. Sulla ruota di Milano il numero 6 manca da 114 colpi di gioco.

Sulla ruota Napoli il 49 alle estrazioni del Lotto di oggi 13 6 2023 conta 71 assenze consecutive. Mentre il numero 56 sulla ruota Palermo non esce da 71 giornate. Sulla ruota Roma il 12 conta 68 ritardi, ed il numero 80 su Torino non esce da 103 turni. Infine tra i numeri ritardatari stasera c’è anche il 20 su Venezia ed il 56 sulla ruota Nazionale che mancano rispettivamente da 67 e 74 concorsi.

Numeri vincenti SuperEnalotto: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 6 37 53 54 72 84 Numero Jolly 74 Numero SuperStar 84

Dopo la scorsa settimana, sono 128 le vincite con il “6” realizzate dalla nascita del SuperEnalotto. Dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro. Matematicamente sono 622 milioni le sestine possibili per centrare la combinazione esatta. Alla crescita del Jackpot ha contribuito anche la nuova formula di gioco, introdotta nel 2016: viene destinata al montepremi una parte più sostanziosa della raccolta, si vince anche con il 2 e sono previsti dei premi istantanei.

Attesa per i risultati ufficiali delle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta, quote e vincite di martedì 13 giugno 2023 saranno pubblicati pochi minuti dopo.

Combinazione 10eLotto di oggi 13 giugno 2023

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 10 11 29 31 33 35 36 41 50 52 53 55 61 62 63 67 74 76 79 88 Numero Oro 35 Doppio Oro 35 55 Numero Gong 41

Il 10eLotto di sabato 10 giugno premia il Piemonte e con precisione Villalvernia, in provincia di Alessandria, dove è stato realizzato un 9 Oro da 50 mila euro. Si festeggia anche nel Lazio con una tripletta da 38.500 euro: a Roma messo a segno un 8 Oro da 25 mila euro a cui si aggiungono i 7.500 euro vinti a Riano, in provincia di Roma, con un 4 Oro e il 3 Oro da 6 mila euro centrato sempre nella capitale. Da segnalare un altro 8 Oro indovinato a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dal valore di 30 mila euro. L’ultimo concorso ha distribuito premi per 24,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi di euro in questo 2023.

Estrazione 10eLotto Extra abbinato al concorso di stasera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 8 13 21 26 37 38 40 45 48 64 68 71 72 89