Estrazioni del Lotto 30 Novembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto del 30 Novembre 2023, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto 164 23, 10eLotto ed Extra.

In diretta ultima estrazione del Lotto e Superenalotto oggi i numeri vincenti chiudono l’ultima giornata del mese. Scopri quali sono i risultati aggiornando ogni 5 minuti a partire dalle 20.00. Il live consentirà di conoscere gli ultimi estratti su tutte le ruote delle estrazioni del Lotto di oggi. Sempre più giocatori seguono l’appuntamento con il gioco direttamente on-line, per poter verificare la vincita e sapere subito se i numeri giocati sono tra quelli vincenti. L’attesa riguarda anche la combinazione Superenalotto di stasera.

D’altronde si gioca per vincere un Jackpot del valore di oltre 20 milioni di euro. Si tratta del premio in denaro più alto tra le lotterie italiane. Ma le vincite che possono essere realizzate stasera consentono di aggiudicarsi anche numerose vincite e quote di montepremi considerevoli, in base alle cifre centrate. Vediamo dettagli ed aggiornamenti, anche relativi al concorso di ieri l’altro martedì 28 Dicembre 2023.

Estrazioni del Lotto del 30 Novembre 2023, numeri vincenti dalla ruote e combinazione Simbolotto

Bari 16 80 49 58 64 Cagliari 61 75 70 74 83 Firenze 71 45 85 61 68 Genova 81 8 90 88 45 Milano 20 11 39 27 86 Napoli 30 38 69 4 65 Palermo 71 24 59 64 88 Roma 25 27 48 45 68 Torino 69 34 29 86 40 Venezia 61 77 52 68 73 Nazionale 71 76 24 18 78

Il ritardatario più longevo è il 2 su Venezia si conferma leader dei ritardatari a quota 152 estrazioni di assenza. Completano la top 5 il 78 su Bari a 144, il 27 su Palermo a 116, il 53 su Palermo a 106 e il 53 su Torino a 104.

Tra le combinazioni numeriche da segnalare in attesa di concoscere i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta, c’è un terno in cadenza 5 su Genova (35-45-65), un terno in figura 6 su Firenze (15-51-78), un terno in decina 10-19 su Firenze (14-15-18) e un ambo vertibile su Firenze (15-51). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 6 su Venezia è assente da 54 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 49 estrazioni, mentre tra le figure la 3 su Napoli tocca le 76 assenze.

Combinazione SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 27 86 41 38 84 81 Numero Jolly 49 Numero SuperStar 69

Nessun “6” nella prima estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 24,2 milioni di euro. Nel concorso di martedì 28 novembre centrati quattro punti “5” da 46.840,70 euro ciascuno. Da segnalare anche un “4 stella” da 35.555 euro. Avranno vinto giocando i ritardatari? Centrare i risultati e aggiudicarsi le vincite non è semplice. Ma la curiosità di conoscere i numeri delle estrazioni del Lotto in diretta oggi è sempre tanta. Ed i giocatori non si lasceranno scappare l’occasione di scoprire l’esito della propria giocata live approfittando degli aggiornamenti in tempo reale.

Il Lazio sorride dopo l’ultimo concorso del Lotto. Nell’estrazione di martedì 28 novembre la vincita più alta arriva da Fondi, in provincia di Latina, dove sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno regalato a un giocatore oltre 50 mila euro, a cui si aggiungono i 25 mila euro vinti a Roma grazie a un ambo secco sulla ruota capitolina. Da segnalare anche due vincite realizzate a Voghera, in provincia di Pavia, una da 24.625 euro, l’altra da 24.375, sempre grazie alla combinazione 1-17-47-54 giocata sulla ruota di Bari. Si festeggia anche a Occhieppo Inferiore, in provincia di Biella, per sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore complessivo di 21.660 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1 miliardo di euro in questo 2023.

Estrazione 10eLotto di oggi sabato 4 dicembre 2021: numeri vincenti

Numeri Vincenti 8 11 16 20 24 25 27 30 34 38 45 49 61 69 70 71 75 77 80 81 Numero Oro 16 Doppio Oro 16 80 Numero Gong 71

Il 10eLotto di martedì 28 novembre premia la Lombardia e precisamente Motta Visconti, in provincia di Milano, dove un fortunato giocatore ha centrato un 9 Doppio Oro da 100 mila euro. Si festeggia anche ad Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo, per un 9 Oro da 50 mila euro mentre chiude il podio del concorso un 8 Doppio Oro da 40 mila euro realizzato a Mondragone, in provincia di Caserta. Da segnalare anche un 7 Oro da 25 mila euro messo a segno a Torino e un’altra vincita sempre da 25 mila euro per un 2 Doppio Oro indovinato a Mondolfo, in provincia di Pesaro e Urbino. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 25,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 3,4 miliardi di euro in questo 2023.

Diretta 10eLotto Extra di questa sera: verifica combinazione vincente

Numeri Vincenti 4 29 39 48 52 58 59 64 68 74 83 85 86 88 90