Estrazione del Lotto oggi 12 gennaio 2024, SuperEnalotto 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto oggi 12 gennaio 2024 dalle ruote in diretta stasera, combinazione SuperEnalotto 6 24 e risultati 10eLotto.

Questo venerdì all’estrazione del Lotto di stasera c’è grande attesa, perché sono molteplici le occasioni di fortuna che si possono sfruttare. Si inizia con i numeri a Lotto di stasera, poi sarà la volta dei numeri Superenalotto 12 gennaio 2024. Oltre 40 milioni di euro, ma bisogna centrare tutta la combinazione vincente. Poi le probabilità aumentano con il 10Lotto serale, con la combinazione da 20 cifre formata dai primi due estratti. Altrimenti c’è il Simbolotto di questa sera, che potrebbe sorprendere in maniera inaspettata.

Per molti giocare è un divertimento, uno svago. Per altri è un evento occasionale, per altri ancora l’opportunità per giocare con la cabala o smorfia siciliana. Ma quanti sono riusciti davvero a vincere seguendo queste strategie? Lo scopriranno sono nel corso delle estrazioni del Lotto di oggi. E magari i più fortunati potranno accertare la validità delle loro strategie vincendo con la combinazione numerica più attesa.

Estrazione del Lotto oggi 12 gennaio 2024 dalle ruote, numeri vincenti e Simbolotto in diretta

I numeri vincenti saranno noti alle ore 20,00, aggiorna e verifica la vincita. Questo è l’orario in cui si conosceranno le cifre uscite su tutte le ruote che consentiranno l’assegnazione di nuovi premi in denaro. In attesa dei risultati ufficiali, all’estrazione del Lotto di stasera venerdì 12 gennaio 2024 non mancano ritardatari da segnalare. Tra questi c’è ancora il 78 su Bari che si conferma leader dei ritardatari a 169 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 141, il 58 su Milano a 113, il 52 su Bari a 111 e il 77 su Torino da 101.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Milano (28-82), un ambo gemello su Firenze (33-66) e un terno in cadenza 2 su Cagliari (2-72-82).Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 7 su Roma è assente da 68 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 74 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Torino tocca le 50 assenze.

Combinazione SuperEnalotto oggi : numero Jolly e SuperStar

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 44,6 milioni di euro. Ricordiamo come si gioca. Nel concorso di giovedì 11 gennaio, realizzati sei “5” da 32.048,79 euro ciascuno. Da segnalare anche due “4 stella” da 49.058 euro l’uno. Si attende quindi l’estrazione del Lotto e Superenalotto di oggi per conoscere i nuove vincite e quote.

Intanto segnaliamo che con ben quattro dei maggiori premi, la Campania è l’assoluta protagonista del concorso del Lotto di giovedì 11 gennaio. La vincita più consistente è stata centrata a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno: 62.250 euro, frutto di quattro terni ed una quaterna, indovinati con i numeri 19-40-44-70 giocati sulla ruota di Napoli. Sempre in provincia di Salerno, a Mercato San Severino, sono stati vinti 12.500 euro, mentre gli altri due premi campani provengono da Aquilonia, in provincia di Avellino (15.250 euro), e da Caivano, in provincia di Napoli (12.450 euro). Si festeggia anche nel Lazio, per un totale di 38.500 euro, risultato di tre vincite: due fortunati gioctori di Roma si portano a casa 12.500 euro a testa con un ambo (3-11), mentre una vincita da 13.500 euro rende felice un giocatore di Minturno, in provincia di Latina.

Estrazioni 10eLotto di oggi 12 gennaio 2024 in diretta live

Il concorso del 10eLotto di giovedì 11 gennaio premia la Puglia e precisamente Lecce, dove è stato realizzato un 9 Oro da 50 mila euro, la vincita più alta di giornata. Si festeggia anche nel Lazio con tre 9 Oro da 20 mila euro l’uno, realizzati a Roma, Latina e Anzio, in provincia di Roma. Tris di vincite anche in Lombardia: a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano, messo a segno un 4 Oro mentre a Taino, in provincia di Varese, centrati un 6 Oro e un 7 Oro rispettivamente da 8.100 e 8.010 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 24,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 127 milioni di euro in questo 2024.