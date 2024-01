Estrazioni del Lotto 11 gennaio 2024, SuperEnalotto e 10eLotto

Dalle ruote di oggi, estrazioni del Lotto 11 gennaio 2024, numeri vincenti Simbolotto, SuperEnalotto 5 21 con Jolly e SuperStar e diretta risultati 10eLotto.

All’estrazione del Lotto oggi giovedì 11 1 2024 giocheranno in tanti. Come pure i numeri Superenalotto di stasera saranno attesi da molti. Il motivo è semplice: ci sono tanti premi da vincere. Anche grazie alla combinazione 10Lotto serale. Lo dicono gli aggiornamenti relativi alle vincite. Ma è bello seguire anche le estrazioni del Lotto in diretta stasera, con gli ultimi estratti ruota per ruota. Conto alla rovescia per conoscere i numeri vincenti, che potrebbero regalare ricche vincite anche grazie al Simbolotto 11 gennaio 2024. Vediamo quindi le ultime notizie del giorno relative a ritardatari, quote e vincite relative al concorso 5 di Lottomatica e Sisal.

Estrazioni del Lotto 11 gennaio 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 87 12 65 58 89 Cagliari 89 82 72 2 26 Firenze 33 81 66 90 56 Genova 21 89 31 19 15 Milano 84 15 82 31 28 Napoli 70 37 19 40 44 Palermo 78 76 6 64 81 Roma 88 32 18 3 11 Torino 63 40 36 10 87 Venezia 63 11 41 52 76 Nazionale 38 89 80 5 27

SIMBOLOTTO 11 1 24: 41,34,25,23,3

Scopri se hai vinto, vai su Aggiorna Diretta Live qui, o vai sul cursore, la freccia vicina al link. In questo modo potrai aggiornare la pagina e verificare la vincita. Intanto ricordiamo anche quali sono le ultime notizie che riguardano che aggiornamenti delle statistiche di gioco. Il ritardatario più longevo è il 78 su Bari che si conferma leader dei ritardatari a 168 turni di assenza. Completano la top 5 il 27 su Palermo a 140, il 58 su Milano a 112, il 52 su Bari a 110 e il 77 su Torino da 100.

In attesa dei numeri delle estrazioni del Lotto 11 gennaio 2024 in diretta, segnaliamo che tra le combinazioni numeriche, da segnalare un ambo vertibile su Venezia (18-81), un terno in figura 4 su Genova (40-49-85) e uno in figura 9 su Venezia (9-18-81). Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 7 su Roma è assente da 67 turni. Tra le decine, la 50-59 su Roma manca ora da 73 estrazioni, mentre tra le figure la 5 su Torino tocca le 49 assenze.

Estrazione SuperEnalotto oggi, numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 69 45 77 56 73 59 Numero Jolly 7 Numero SuperStar 81

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 43,6 milioni di euro. Nel concorso di martedì 9 gennaio, realizzati quindici “5” da 11.209,12 euro ciascuno. Da segnalare anche cinque “4 stella” da 20.955 euro l’uno.

Tanti premi, che rischiano però di restare nelle casse dei concessionari di gioco. Ce lo ricordano ogni anno il resoconto delle vincite e premi dimenticati degli smemorati della Lotteria Italia. Intanto, vediamo alle estrazioni del Lotto e Superenalotto 11 gennaio 2024, quali saranno le vincite più ricche che faranno la fortuna dei prossimi giocatori.

Combinazione 10eLotto di oggi 12 gennaio 2021 in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 11 12 15 21 32 33 37 40 63 65 70 72 76 78 81 82 84 87 88 89 Numero Oro 87 Doppio Oro 87 12 Numero Gong 38

Lazio a segno con il 10eLotto: tante le vincite da riscuotere. Nell’ultima estrazione la vincita più alta di giornata arriva da Roma, con un 8 Doppio Oro da 60 mila euro a cui si aggiunge un 4 Doppio Oro da 8 mila euro centrato a Pontinia, in provincia di Latina. Si festeggia anche a Napoli con un tris di vincite che supera i 27 mila euro: la più alta è un 7 Oro da 15 mila euro, seguita da un 3 Oro da 6.500 euro e da 1 Oro da 6.300 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 12,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 102 milioni dall’inizio dell’anno.