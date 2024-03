Estrazione del Lotto 19 marzo 2024, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazione del Lotto 19 marzo 2024, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto stasera con Jolly e SuperStar, risultati 10eLotto.

Stasera si giocano le estrazioni Lotto e Superenalotto 44 24 con la Lottomatica e Sisal. I numeri vincenti di questo martedì sera si conosceranno in tempo reale. Il gioco del Lotto è in diretta e oggi, come pure giovedì e sabato, sarà possibile verificare la propria vincita live. I numeri usciti su tutte le ruote stasera saranno pubblicati in pochi minuti.

Altra combinazione molto attesa, è quella del Superenalotto 19 marzo 2024 che vale oltre 120 milioni di euro. Per prendere parte al gioco ci sono diverse opzioni. Attraverso schede prestampate da € 3 e 6. Con Quick Pick o attraverso la giocata da esposizione, oltre che con i Sistemi della Bacheca. Sono valide inoltre anche le modalità previste on-line per i titolari di conto di gioco, che tramite l’App MY Lotteries, direttamente dal proprio smartphone. Ecco intanto i riusati dell’estrazione del Lotto 19 marzo 2024, e i numeri vincenti delle altre lotterie che si giocano stasera.

Estrazione del Lotto 19 marzo 2024, numeri vincenti e combinazione Simbolotto in diretta

I numeri al Lotto in diretta live sono su questa pagina anche questo martedì sera. All’estrazione del Lotto 19 marzo concorso 44 24 tra i ritardatari da sabato 16 marzo, l’89 su Roma cade dopo 133 assenze, e il 48 su Venezia diventa il nuovo leader dei ritardatari con 124 turni di assenza. Completano la top 5 il 47 su Palermo a 120, il 28 su Venezia a 115, l’89 su Torino a 110 e il 16 su Cagliari a 98.

Tra le combinazioni numeriche, da segnalare all’estrazione del Lotto un terno in cadenza 7 su Bari (17-57-87) e uno in cadenza 3 su Firenze (13-43-73), oltre a un terno gemello su Napoli (11-44-66). La combinazione 6-10-37-62 sulla ruota di Genova ha regalato vincite da sogno nell’estrazione del Lotto di sabato 16 marzo. Le dieci cifre più alte sono state vinte grazie a questa serie di numeri. In Campania, in provincia di Salerno, è arrivata la vincita più importante di giornata e, finora, dell’intero 2024: a Bellizzi un fortunato giocatore ha portato a casa 376.500 euro e, nella stessa provincia, a Teggiano, è stata indovinata una schedina da 216.600 euro.

Numeri vincenti SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Nessun “6” nella quarta estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 77 milioni di euro. Nel concorso di sabato 16 marzo centrati dodici “5” da 17.534,65 euro l’uno. Da segnalare anche due “4 stella” da 32.317 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 85,1 milioni di euro è stato centrato il 16 novembre 2023 a Rovigo. All’estrazione del Lotto e Superenalotto oggi si gioca per vincere fino a 77 milioni di euro: ecco come riscuotere.

Combinazione 10eLotto di oggi in diretta aggiornando la schedina

Veneto a segno nelle ultime due estrazioni del 10eLotto. Nel concorso di venerdì 15 marzo la vincita più alta arriva da Vicenza con un 4 Doppio Oro da 16 mila euro, seguito da un 8 Oro da 5.200 euro messo a segno a Belluno. Anche nel concorso successivo l’importo più alto arriva da Cavaion Veronese, con un 8 Doppio Oro da 20 mila euro a cui si aggiungono i 15 mila euro vinti a Marcon, in provincia di Venezia, grazie a un 6 Doppio Oro.

Si festeggia anche nel Lazio, precisamente a Roma con un tris di vincite: nell’estrazione di venerdì 15 marzo sono stati centrati due 6 Doppio Oro rispettivamente da 7.500 e 6 mila euro più un 3 Oro da 5.200 euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 859 milioni di euro dall’inizio del 2024.