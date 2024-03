Dalle ruote estrazioni del Lotto del 30 marzo 2022, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto 39 22 e in diretta 10eLotto con extra.

Inizia alle 20,00 la diretta estrazioni Lotto, Superenalotto di oggi, e 10eLotto serale. Su Controcampus è possibile seguire la pubblicazione dei numeri vincenti in tempo reale. Si gioca per vincere uno dei jackpot più grandi degli ultimi anni. I numeri Superenalotto 30 marzo 2024 valgono oltre 80 milioni di euro, già finiti sul podio dei premi più ricchi di sempre.

Ma la fortuna premia anche chi indovina i numeri dell’estrazione del Lotto 30 marzo 2024. Con ambo, terno, quaterna e cinquina si possono vincere tanti premi in denaro. Vincere però con i numeri a Lotto di oggi non è per nulla semplice. Basti pensare che ci sono meno di 2.598.960 mani uniche di cinque carte in un tradizionale gioco di carte (52 carte). Coincidenze vincenti che non si realizzano facilmente, un po’ per tutti i giochi di fortuna e lotterie.

Estrazioni del Lotto del 30 marzo 2024 e Simbolotto: previsioni e numeri vincenti di oggi in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 39 10 12 60 42 Cagliari 56 50 1 90 86 Firenze 4 3 18 8 22 Genova 65 86 81 45 69 Milano 90 49 38 37 5 Napoli 73 29 69 80 21 Palermo 54 22 4 24 64 Roma 68 4 85 8 82 Torino 34 52 41 11 55 Venezia 7 77 21 74 45 Nazionale 79 52 5 74 25

SIMBOLOTTO OGGI 30 3 24: 37,21,13,27,45

Per visualizzare correttamente i risultati, basta andare sul link Aggiorna Diretta Live Qui. Vediamo quali sono le novità relative alle statistiche di gioco segnalate nell’archivio estrazioni del Lotto di stasera di Lottomatica. Dopo l’estrazione di venerdì 29 marzo, il 48 su Venezia si conferma leader dei ritardatari con 131 turni di assenza. Completano la top 5 l’89 su Torino a 117, il 16 su Cagliari a 105, il 23 su Bari a 84 e il 62 su Venezia a 81.Tra le combinazioni numeriche, da segnalare una quaterna in figura 7 su Roma (7-52-61-79), un terno in decina 80-89 su Cagliari (81-84-86) e un terno in figura 9 su Genova (54-72-90).

All’estrazione del Lotto 30 marzo 2024 si segnala Per gli ambi più ritardatari delle serie classiche, la cadenza 2 su Torino è assente da 73 turni. Tra le decine, la 30-39 e la 70-79 su Napoli mancano ora da 42 estrazioni, mentre tra le figure la 8 su Genova conta 64 turni di ritardo.

Combinazione SuperEnalotto di oggi: Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 66 45 25 8 54 28 Numero Jolly 89 Numero SuperStar 28

Nessun “6” nella terza estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 82,9 milioni di euro. Nel concorso di venerdì 29 marzo centrato un “5” da 134.358,36 euro a Gela (CL), presso il punto vendita Tabaccheria Palumbo Crocifisso Valentino, situato in Corso S. Aldisio 56. Da segnalare anche sei “4 stella” da 55.063 euro l’uno. Grande attesa quindi per la diretta estrazioni Lotto e Superenalotto 30 marzo 20224. Al seguente link tutte le indicazioni per la riscossione di quote e vincite.

Risultati 10eLotto di oggi 30 marzo 2024 in diretta dalla schedina

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 3 4 7 10 12 22 29 34 39 49 50 52 54 56 65 68 73 77 86 90 Numero Oro 39 Doppio Oro 39 10 Numero Gong -

Esulta la Puglia grazie al Lotto. Nel concorso di giovedì 28 marzo nella regione sono state registrate vincite per 64mila euro. A Fasano, in provincia di Brindisi, un fortunato giocatore ha centrato la vincita più alta del concorso: 23.750 euro. A Porto Cesareo, in provincia di Lecce, sono stati vinti 15.875 euro, mentre a Martina Franca, in provincia di Taranto, la cinquina del Simbolotto ha portato 10.869 euro nelle tasche di un giocatore.

Altre due vincite nella provincia di Lecce: a Salice Salentino l’ambo 17-90 sulla ruota di Firenze è valso la somma di 7.500 euro, mentre a Copertino è stata indovinata una giocata da 6.225 euro. Vincita importante anche in Campania: a Portico di Caserta (CE), giocando appena due euro, un giocatore ha portato a casa 12.450 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 316,9 milioni di euro dall’inizio del 2024.

Estrazione 10eLotto extra abbinato al concorso di questa sera

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 8 11 18 21 24 37 38 41 45 60 69 80 81 85