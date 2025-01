Estrazioni del Lotto del 21 gennaio 2025 SuperEnalotto 10Lotto

Dalle ruote estrazioni del Lotto del 21 gennaio 2025, numeri vincenti in diretta, combinazione Simbolotto, SuperEnalotto e risultati 10eLotto con extra.

I numeri vincenti dell’estrazione del Lotto oggi in diretta sono dalle 20,00. Seguire la pubblicazione in tempo reale degli ultimi estratti è facile. Si ricarica la pagina, e si verifica la vincita. Il tabellone estrazionale si completerà all’orario indicato. I risultati saranno decisivi per coloro i quali hanno diritto alla riscossione di premi in denaro. Per chi avrà fatto le giuste previsioni al Lotto, ci saranno ricchi premi.

Come pure per i tanti hanno tentato la sorte anche con i numeri Superenalotto del 21 gennaio 2025. Il jackpot in palio è di tanti milioni di euro, piazzandosi in ottima posizione nella Top Ten dei jackpot più alti nella storia del gioco. Una cifra record, ma ricordiamo infatti che le probabilità di riuscire a fare sei sono una su 622.614.630! Intanto vediamo in diretta estrazioni del Lotto 20 gennaio 2025, e tutte le altre combinazioni previste per il concorso di questo giovedì sera.

Estrazioni del Lotto del 21 gennaio 2025, numeri vincenti e combinazione Simbolotto di oggi

Bari 78 9 70 3 23 Cagliari 32 88 30 13 45 Firenze 87 23 15 39 86 Genova 71 48 67 59 23 Milano 58 50 80 85 29 Napoli 90 81 79 82 62 Palermo 70 33 90 5 10 Roma 15 71 55 85 76 Torino 89 9 18 33 69 Venezia 44 80 82 73 58 Nazionale 80 25 13 63 17

ESTRAZIONE SIMBOLOTTO: 39,36,34,14,31

Seguire il Lotto in diretta oggi è possibile solamente on-line. Infatti non esistono più programmi televisivi che consentono di scoprire in tempo reale quali sono i numeri usciti su tutte le ruote. E così, tramite il proprio smartphone, pc o tablet, il live su internet sarà seguito dai tanti appassionati che hanno tentato la sorte al concorso 9/2025. Dall’archivio vediamo quali sono le ultime novità per i ritardatari e meno frequenti più significativi. In cima a questa speciale classifica c’è ancora una volta l’8 sulla ruota di Genova che conta 73 assenze consecutive. Altro ritardatario è il 13 sulla ruota di Venezia che invece manca all’appello da 93 turni. Continua l’attesa anche per l’8 sulla ruota di Napoli ed il 67 su Palermo che non escono entrambi da 116 ed 86 appuntamenti di gioco.

Alle estrazioni del Lotto 21 gennaio 2025 continua l’attesa per il 53 su Roma che conta 92 ritardi. Il numero 67 su Firenze non esce da 99 turni, mentre sulla ruota di Cagliari il 71 ha raggiunto le 103 assenze consecutive. Sulla ruota di Milano c’è ancora l’82 tra i ritardatari più longevi, avendo totalizzato 95 turni mancati. Sulla ruota di Bari invece si continua a cercare il 6 che non esce da 95 concorsi. Sono da segnalare anche il 54 sulla ruota di Torino che non esce da 69 colpi di gioco. Infine ricordiamo anche che sulla ruota Nazionale è il 18 il ritardatario più atteso, mancando da 61 appuntamenti di gioco.

Risultati SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 73 62 3 58 41 18 Numero Jolly 64 Numero SuperStar 20

Nessun “6” nel concorso ultimo e il Jackpot vola a tanti milioni di euro. Sono sei i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 33.824,56 euro a testa. Da segnalare anche due “4 stella” da 39.781 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio a Montappone (FM). I risultati delle estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi saranno disponibili dalle 20,00. Ma statistiche di gioco a parte, la maggior parte dei giocatori spera sempre in un colpo di fortuna improvviso. Ma la fortuna è davvero cieca? Gli psicologi che si sono posti il problema, spiegano che dietro alla nostra convinzione di essere “fortunati” o “sfortunati”, c’è il desiderio di tenere sotto controllo gli eventi.

Combinazione 10eLotto di oggi 21 gennaio 2025: numeri estratti

Numeri Vincenti 9 15 23 30 32 33 44 48 50 58 67 70 71 78 80 81 87 88 89 90 Numero Oro 78 Doppio Oro 78 9 Numero Gong -

Il Lotto premia Fonte Nuova, in provincia di Roma, con una vincita da 64.500 euro, realizzata grazie a una giocata complessiva da 1,50 euro sui numeri 35-39-59-63 sulla ruota Nazionale. La ruota di Palermo porta altri 64.500 euro a un giocatore di Spoltore, in provincia di Pescara, che aveva puntato 1,50 euro sui numeri 12-24-36-48. Il 10eLotto premia la Calabria: nel concorso del 18 gennaio un fortunato giocatore di Vibo Valentia è riuscito a centrare un 9 Oro da 50 mila euro.

Verifica 10eLotto Extra di oggi 21 gennaio: numeri vincenti online

Numeri Vincenti 3 5 13 18 29 39 45 55 59 62 73 79 82 85 86