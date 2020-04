Giornata dei viaggi dell’uomo nello spazio: frasi e citazioni

Il 12 aprile quando si celebra la Giornata dei viaggi dell’uomo nello spazio, frasi, citazioni e aforismi sono un bel modo per ricordare, significato e storia dell‘International Day of Humans Space Flight, frasi e citazioni.

Istituita dall’ONU, la Giornata vuole celebrare annualmente a livello internazionale l’inizio dell’era spaziale per l’umanità. Il fatidico 12 aprile 1961 rappresenta un evento storico che ha aperto le strade all’esplorazione del cosmo a beneficio dell’intera umanità. Considerati un vero e proprio bene per la popolazione mondiale, i viaggi i interspaziali non solo testimoniano la capacità dell’uomo di spingersi oltre i propri confini e limiti.

Essi sono anche utili per aumentare la comprensione, e di conseguenza il rispetto, verso il nostro pianeta. Così in occasione della ricorrenza l’Ufficio Unoosa dell’ONU aggiorna l’album con i messaggi di tutti gli esploratori lasciati ai posteri.

Lo scopo è quello di sensibilizzare, sì, ma anche di ispirare le future generazioni. La sfida del futuro saranno i viaggi interstellari e il sistema di propulsione. Non ci resta che fare un grosso in bocca al lupo ai nostri eroi dello spazio extra-atmosferico.

Scopri perché si celebra la Giornata internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio e cosa vuole sensibilizzare, e frasi e citazioni degli astronauti da condividere in occasione dell'International Day of Humans Space Flight del 12 aprile.

Giornata internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio: perché si celebra il 12 aprile

Istituita nel 2011 con la risoluzione A/271 del 7 aprile, annualmente il 12 aprile è la Giornata mondiale dei viaggi dell’uomo nello spazio. Fortemente voluta dalle Nazioni Unite, avente tra l’altro un apposito ufficio dedicato all’universo (Unoosa). Prima di allora in Russia e in altri Paesi il 12 aprile veniva già festeggiata la giornata della cosmonautica. Così è proprio il rappresentate della Federazione Russa presso le Nazioni Unite a proporre la risoluzione. E la proposta arriva proprio in occasione del cinquantesimo anniversario del primo volo dell’uomo nello spazio.

La data non è quindi scelta a caso, ma ha un forte valore simbolico. Era infatti il 12 aprile 1961 quando l’astronauta Jurij Gargarin, detto Yuri, parte a bordo della navicella Vostok 1. Quel giorno Yuri usciva dall’atmosfera terrestre ed entrava in orbita intorno al nostro pianeta, compiendo un’intera orbita ellittica. Vedo la Terra, mi sento bene. Com’è bello!

Queste sono le prime parole di Gargarin, che segnavano l’inizio di un’avventura partita nell’allora segretissima base russa di Baikonur. Qui continuano ancora oggi a partire le Soyuz, navette russe in grado di portare equipaggi umani in orbita. Dopo 108 minuti di volo intorno alla Terra, la Vostok 1 rientra nell’atmosfera. Yuri Gargarin diventa così, a soli 27 anni, il primo uomo della storia ad orbitare intorno al pianeta che da anni l’uomo ha abitato. Lo storico viaggio dell’astronauta russo è un capitolo importantissimo della storia dell’umanità. Da quel giorno è stato infatti possibile iniziare l’esplorazione dello spazio. Prima di allora solo lo scimpanzé Ham e la cagnolina Laika erano usciti dall’atmosfera terrestre. La giornata dei viaggi dell’uomo nello spazio è un giorno simbolico per l’uomo, per ricordarci della capacità di superare i proprio limiti. – disse il segretario dell’ONU. Venti anni dopo la NASA dà inizio all’era degli Shuttle.

International Day of Humans Space Flight: cosa vuole sensibilizzare

Sin dalle sue origini l’International Day of Humans Space Flight vuole celebrare l’inizio di un’era importantissima. Ribadendo anche l’essenziale contributo della scienza e della tecnologia spaziale in tutto il mondo.

Questi infatti aiuterebbero il raggiungimento di obiettivi per lo sviluppo sostenibile e l’aumento del benessere dei popoli, garantendo la realizzazione delle loro attività di salvaguardia dei posti extra-atmosferici.

L’Assemblea generale già nel 2011 manifestò la sua piena convinzione dell’interesse comune della razza umana nell’approfondimento dell’esplorazione per scopi pacifici.

Rivolgiamo un appello a tutti gli Stati, affinché adottino misure per impegnarsi in uno sforzo comune volto ad usare le scienze e tecnologie spaziali in modo da preservare il Pianeta terra e il suo ambiente per la generazioni future. – si legge nella Dichiarazione. La giornata dei viaggi dell’uomo nello spazio vuole ricordare anche tutti i progressi ottenuti negli anni successivi. Quella del 12 aprile 1961 è infatti solo la prima tappa di un lungo percorso.

Sono infatti tanti i progressi avvenuti, come quando nel 1965 il russo Aleksej Leonov effettua la prima passeggiata tra le stesse. O come quando nel 1969 Neil Armstrong tocca per la prima volta il suolo lunare. Celebre è la sua citazione un piccolo passo per l’uomo, un grande balzo per l’umanità. O ancora come quando nel 1971 l’uomo crea la sua prima casa nello spazio: la stazione sovietica Saljut. A partire dal 1961 le imprese si sono moltiplicate, come se Gargarin avesse scosso lo spirito di esplorazione di tutti. La Russia resta per anni al primo posto indiscusso, mandando per la prima volta una donna nell’etere: era Valentina Tereshkova. Negli anni numerosi astronauti hanno fatto la storia, arricchendo così il nostro patrimonio scientifico e culturale. Doveroso citare anche i nostri compatrioti Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti.

Citazioni per la Giornata dei viaggio dell’uomo nello spazio: frasi

