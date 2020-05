Giornata mondiale del whisky: frasi e curiosità World Whisky Day

Il terzo sabato del mese di maggio maggio quando si celebra la Giornata mondiale del whisky, frasi, citazioni, aforismi e immagini con un bicchiere whisky, sono un modo originale per ricordare il significato di quest’evento.

Ecco cosa fare e come si festeggia la giornata dello scotch e qualche curiosità sul distillato più famoso la mondo.

Sul sito ufficiale della festa si può leggere il messaggio universale della festa.

“Agli specialisti esperti, ai nuovi arrivati entusiasti. Ai puristi del single malt, ai mixologi del fai da te. Ai distillatori, agli imbottigliatori, ai rivenditori e a tutto coloro che si trovano nel mezzo. Questa ricorrenza è quindi dedicata proprio a tutti, produttori inclusi.”

Istituita nel 2011, da allora non manca anno che essa venga celebrata il terzo sabato di maggio.

“Quest’anno le cose sono diverse” – si legge ancora sul sito. “Non ci saranno grandi feste né degustazioni di massa. Non ci sono sedute al pub per discutere delle miscele, delle Highlands e delle Lowlands. Ma questo non significa che non possiamo goderci la nostra ricorrenza preferita. Tutti noi possiamo celebrarla, ovunque ci troviamo. Agli operatori sanitari, al personale delle case di riposo, ai fattorini, ai commessi, a tutti voi. Vi meritate un bicchierino.”

Ma perché e come si celebra la Giornata mondiale del whisky, cosa fare e dove andare in questo giorno? Ecco qualche curiosità sul distillato scozzese, e frasi sul whisky e citazioni famose sullo scotch da condividere il terzo sabato del mese di maggio,

Giornata mondiale del whisky: perché si celebra nel terzo sabato del mese di maggio

Il terzo sabato del mese di maggio è la Giornata mondiale del whisky, il celebre distillato scozzese, il nome del distillato viene dal gaelico uisge beatha, e significa acqua della vita. La ricorrenza si celebra annualmente il terzo sabato del mese di maggio, e tutta la Scozia prepara grandi festeggiamenti.

Distillerie aperte, eventi a tema, festival, degustazioni e tanto altro. I festeggiamenti si prolungano per tutto il mese di maggio, dedicato interamente alla bevanda.

Quest’ultima è possibile assaggiarla, grazie alle varie tipologie, durante tutta la giornata: dall’aperitivo alla cena. In Scozia sono presenti oltre 100 distillerie visitabili, non contando quelle chiuse al pubblico. E’ possibile trovarle nelle regioni delle Highland, Speyside, Islay, Campbeltown e Lowlands. Famoso è l’itinerario Malt Whisky Trail, che si snoda per Speyside. Si tratta dell’unico percorso di malto al mondo, con il quale i visitatori possono visitare oltre 10 distillerie e partecipare a degustazioni gratuite.

Interessante è anche la Scotch Experience, un tour con il quale apprendere i segreti della sua realizzazione. Non mancano ovviamente bar e pub in cui assaggiare i famosi goccetti, chiamati dram. Il bar più famoso è sicuramente The Pot Still di Glasgow, fornito con oltre 300 varietà di liquore.

L’obiettivo della Giornata mondiale del whisky è invitare tutti a gustare la bevanda nel modo che più preferiscono. Tra i vari festival che si svolgono nel mese di maggio troviamo lo Spirit of Speyside. Esso si sofferma anche sul fiume Spey che ha influenzato moltissimo la vita industriale della regione. In questa occasione è inoltre possibile navigarlo in canoa o kajak. C’è poi il Jazz and Dram Festival, che unisce musica, gastronomia e dram.

Purtroppo le cose sono un po’ diverse per questo evento, ma lo spirito resta lo stesso. L’importante è avere una bottiglia di scotch!

Curiosità sul distillato scozzese più famoso al mondo

In occasione della Giornata mondiale del whisky, vogliamo svelarvi alcune curiosità che forse non sapete del famoso distillato scozzese. Durante la Seconda guerra mondiale molte distillerie di bourbon furono convertite per produrre carburante e penicillina. In Scozia sono esportate circa 42 bottiglie al secondo, tanto che il Parlamento ha dovuto tassarle. La prima tassa è applicata a partire dal 1644. Con una popolazione di 5,4 milioni di abitanti, e più di 20 milioni di barili di whiskey, la Scozia ha in media 4 barili per cittadino.

Le botti si estendono per circa 30.000 chilometri, ossia sei volte la distanza tra Edimburgo e New York. Con 4.91 miliardi di sterline, il distillato ha rappresentato oltre il 20% delle esportazioni del Regno Unito del 2019. Nello stesso anno una botte di Macallan, vecchia di 30 anni, ha stabilito il record mondiale come botte più costosa. E’ stata infatti venduta per 572.000 dollari.

La bottiglia di Glenfiddich è di forma triangolare perché rappresenta i tre pilastri della produzione: aria, acqua e orzo. Frank Sinatra è stato sepolto con una bottiglia di Jack Daniel’s. Continuando a parlare di persone famose: sia il rapper Drake che il campione UFC e il pugile Conor McGregor posseggono marche di scotch.

Un’altra curiosità sul Jack Daniel’s: la sua distilleria si trova in una dry country. Il che significa che la vendita di alcolici è proibita, ad eccezione della distilleria. Negli anni ’40 Joe Sheridan, un capo chef di Foynes nella contena di Limerick, inventa il nome Irish Coffee. Si dice che in una sera d’inverno un gruppo di passeggeri americani sbarco dal battello Pan Am. Sheridan gli servì caffè allungano con whiskey. Quando questi gli chiesero se fosse caffè brasiliano, lui rispose No, Irish coffee. L’inventore del distillato inizia la miscelazione solo nel 1800, prima miscelava i tè.

Non possiamo in ultimo non ricordare che questo distillato per molti, è anche un modo per investire, una bottiglia di questo distillato può valere anche un milione.

Citazioni per la Giornata mondiale del whisky: frasi e aforismi

