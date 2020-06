World Environment Day – Giornata dell’ambiente: frasi e citazioni

Il 5 giugno quando si celebra la Giornata dell’ambiente, frasi, citazioni, aforismi e immagini sono utili per ricordare origini e significato del World Environment Day.

Nonostante i risultati raggiunti, la strada per il raggiungimento dell’obiettivo principale è ancora lunga. Le comunità mondiali devono impegnarsi sempre di più, introducendo anche politiche e leggi più efficaci e severe.

La piattaforma dedicata alla Giornata mondiale dell’ambiente (WED) invita tutti ad agire. I modi per contribuire sono numerosi, da uno stile di vita sostenibile alla denuncia di situazioni di degrado per flora e fauna.

L’attenzione a livello locale è fondamentale, spiega il Segretario internazionale. Perché spesso l’estinzione di una specie animale o vegetale inizia su piccole aree, espandendosi poi a livello globale.

Da quasi 50 anni il 5 giugno è la Giornata dell’ambiente, da dedicare all’attenzione e al rispetto per la Terra che ci circonda. Tra i temi della ricorrenza troviamo le foreste, che hanno attraversato un periodo nero di disboscamento e ora sembrano riprendersi. Ma anche l’agricoltura, sempre più a rischio a causa dell’inquinamento.

Quest’ultimo è la causa di numerose alterazioni e distruzioni a livello mondiale. Causa, ad esempio, siccità e di conseguenza fame. Si stima, in tal senso, che entro il 2050 oltre 143 milioni di persone saranno costrette a spostarsi per queste ultime ragioni. Altro tema trattato è il commercio illegale di animali selvatici, molto spesso già in via d’estinzione. Insomma la situazione è grave, sotto ogni punto di vista. La nostra amata Terra piange, e sta a noi cambiare il corso delle cose. Siamo parte della soluzione. E come direbbe Greta Thunberg non sei mai troppo piccolo per fare la differenza.

Scopri ora le origini e gli obiettivi della Giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno, frasi sulla natura e citazioni da condividere per il World Environment Day.

Giornata mondiale dell’ambiente: perché si celebra il 5 giugno il World Environment Day

Proclamata nel 1972, il 5 giugno si celebra la Giornata mondiale dell’ambiente. A volerla fu l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che per questa ricorrenza decise una data simbolica. Il 5 giugno ricorre anche l’anniversario dell’istituzione del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente. Redatto nella prima Conferenza sul tema, tenutasi a Stoccolma dal 5 al 16 giugno 1972. In questa occasione è redatta la Risoluzione 2294 in materia, e adottata la Dichiarazione di Stoccolma.

Quest’ultima definisce i 26 principi sui diritti e le responsabilità dell’uomo in relazione con la natura. La prima giornata è celebrata nel 1974 con lo slogan Una sola Terra. Sono tanti i temi trattati in questa occasione, dall’inquinamento al consumo smisurato di risorse. Sin dalle origini il World Environment Day ha come obiettivo sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni ambientali. Lo scopo è far attivare in prima linea le istituzioni ma anche i singoli cittadini.

La lotta principale è quella per uno sviluppo equo e sostenibile. Così la ricorrenza vuole accrescere la consapevolezza dell’importanza delle comunità per il cambiamento globale. Il tema trattato nel primo World Environment Day fu il fumo. L’obiettivo era sensibilizzare sulla negatività del fumo sull’ambiente e sulle persone. Invitava quindi tutti a smettere di fumare. Poi questo tema ha trovato una ricorrenza apposita, la Giornata per la lotta al fumo. La salvaguardia ambientale è al centro dell’Agenda 2030, che gli ha dedicato uno dei 17 articoli. L’articolo 15 s’impegna infatti a proteggere, ripristinare e promuovere l’uso sostenibile degli ecosistemi terrestri. Ma anche gestire in modo sostenibile le foreste, contrastare la desertificazione. Arrestare e invertire il degrado dei suoli, e fermare la perdita della biodiversità. Importantissima per gli ecosistemi e per l’uomo, è uno dei temi della ricorrenza, e tema principale della Giornata mondiale della biodiversità.

Origini e obiettivi della Giornata dell’ambiente: i dati WWF

Uno dei temi più ricorrenti e discussi è quello dell’inquinamento in tutte le sue forme. Sin dalle origini la Giornata mondiale dell’ambiente vuole, come detto, sensibilizzare le persone a stili di vita più sani e sostenibili. Secondo i dati del WWF un milione di specie vivente è a rischio a causa dell’inquinamento, che ogni anno uccide 7 milioni di persone. Concausa del riscaldamento globale, esso è prodotto dall’uomo e ci sta facendo attraversare forse la più grave crisi climatica.

Secondo gli scienziati le soluzioni ci sono, ma occorre volontà politica. Tuttavia quest’ultima ha finora trascurato gli impatti del cambiamento climatico sulla salute. Con le emissioni di gas serra è previsto, per la fine del secolo, un aumento della temperatura media globale di oltre 3°C. Questo porta a catastrofi senza precedenti: temperature altissime, inondazioni, siccità e inquinamento. Ma non finisce qui, aumenteranno infatti anche le malattie e il tasso di mortalità.

Abbiamo significativamente alterato il 75% delle terre emerse, e il 66% tra mare e oceani. E stiamo mettendo a rischio almeno un milione di specie viventi, molte delle quali ancora sconosciute alla scienza. Questo il messaggio del WWF in occasione del World Environment Day. Ma vuole anche essere un monito quotidiano, che deve restare nella mente e nei cuori di tutti noi. L’inquinamento di aria, acqua e terra a cui siamo esposti ogni giorno può tradursi in violazioni gravi dei nostri diritti umani. Tra cui il diritto alla vita e alla salute. Per proteggere i nostri diritti dobbiamo urgentemente occuparci con risolutezza dell’ambiente in cui viviamo. In diritto ambientale è riconosciuto nella Costituzione di 25 Paesi membri, ma c’è ancora tanta strada da fare. L’ultimo report porta alla luce che non c’è nemmeno uno Stato al mondo che adotta pienamente le strategie per combattere in modo efficace il riscaldamento globale.

Citazioni per la Giornata mondiale dell’ambiente: frasi e aforismi

Le più belle frasi per la Giornata mondiale dell’ambiente del 5 giugno, citazioni famose sulla natura e aforismi da condividere per il World Environment Day.