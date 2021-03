Lavorare in Chevrolet: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Daniela Attanasio 27 Marzo 2021

Ecco come fare per lavorare in Chevrolet, inviare il curriculum vitae nella sezione lavora con noi, requisiti, recensioni dei dipendenti e stipendio.

Chevrolet è un marchio di casa automobilistica statunitense che fa parte del gruppo General Motors. Fondata nel 1911 nel Michigan da un pilota svizzero di nome Louis Chevrolet e da William C. Durant, il fondatore di General Motors estromesso per debiti. Nel 1917 quest’ultimo tornò al comando di General Motors e fece incorporare l’azienda Chevrolet. Nel ventennio degli anni 50 e 60 il marchio è stato uno dei più venduti negli Stati Uniti d’America. In Europa ha sede a Zurigo.

Il brand è stato sponsor della squadra di calcio del Manchester United e lo sarà fino alla fine di questa stagione. Il club ha trovato un accordo con un’altra società. Dal 2014 Chevrolet percepiva 47 milioni di sterline annui. La scadenza è prevista il 30 Giugni 2021.

In questo articolo verranno tratti i seguenti argomenti: come inviare la candidatura spontanea a Chevrolet lavora con noi, come visualizzare le posizioni aperte, quali sono i requisiti di accesso, le opinioni e lo stipendio dei dipendenti.

Come lavorare in Chevrolet: compilare il modulo lavora con noi e inviare la candidatura spontanea

Per lavorare in Chevrolet bisogna andare sul sito di General Motors che è l’azienda partner che si occupa di recruitment. Nella sezione Careers è possibile scegliere i vari dipartimenti: amministrazione, comunicazione, corporate strategy, planning and development, creative design, data management & analytics, engineering. Ma anche facilities and real estate, finanza, risorse umane, informatica, legale, manufacturing, marketing, vendita e servizio, medico, production and skilled trades, polizza pubblica, purchasing and supply chain, qualità, ricerca e sviluppo, security e workplace safety. Inoltre l’azienda, come fa già da anni, offre la possibilità a giovani diplomati o neolaureati di fare esperienza di stage in azienda.

Per lavorare in Chevrolet nuove assunzioni sono possibili solo inoltrando la propria application. Per farlo bisognerà registrarsi al portale web, accettare il trattamento dei dati personali e inserire il proprio curriculum vitae. Come espressamente indicato dall’azienda, il focus è posto sulla produzione di auto elettriche, quindi è necessario personale che possa raggiungere questo obiettivo.

Requisiti lavoro da Chevrolet, carriera e stipendio

Il processo di selezione inizia nel momento in cui si invia la cosiddetta application. Dopo questa fase, i curriculum vitae subiranno una prima scrematura. Se il candidato ha i requisiti necessari, si passa all’invito per un colloquio di lavoro e verifica assessment digitale. Se il risultato di questa selezione è positivo, si procede con il colloquio formale in sede. Alla fine della selezione, il personale addetto al recruitment sceglierà la persona più idonea.

Per lavorare in Chevrolet posizioni aperte sono disponibili per diversi ambiti. Ad esempio, un possibile ruolo di tirocinio è quello di information technology, per cui servono laurea conseguita nell’ultimo semestre, voglia di imparare, capacità di problem solving, ottima conoscenza della matematica e fisica e predisposizione alla ricerca di soluzioni innovative a problemi complessi.

Un esempio di posizione aperta per professionisti, invece, è quella di control engineer. I requisiti di questa mansione sono: esperienza di minimo due anni nel settore, organizzazione e doti gestionali, essere in grado di lavorare indipendentemente e in team. Ma anche rispetto per le tempistiche del programma e budget, motivazione elevata, doti comunicative sia scritte che orali e flessibilità per lavorare in turni anche nei giorni festivi, se necessario.

I benefit aziendali sono molteplici. Si parte dalle ferie, congedo parentale per madri, padri e genitori adottivi, ma non solo. Ci sono l’assicurazione sanitaria, che include anche le visite odontoiatriche e oculistiche, e l’assicurazione sulla vita. L’azienda prevede inoltre sconti su tutti i veicoli General Motors sia per il dipendente, sia per la famiglia.

Per quel che riguarda lo stipendio, si parte da una base di 12.000 dollari all’anno, mentre un consumer engagement director può guadagnare anche 62.000 dollari annui.

Guida per come lavorare in Chevrolet: cosa fare e cosa no

Le recensioni parlano di un ambiente gradevole e dinamico, anche se i ritmi sono molto frenetici che fanno diventare i turni estenuanti. Tuttavia, è un’esperienza formativa che permette anche agli inesperti di diventare professionisti nel settore. Per questo motivo, non stupisce il fatto che sia una delle realtà più ambite nel mondo del lavoro del settore automobilistico.

Per lavorare in Chevrolet bisogna seguire i seguenti passi:

accedere al sito di General Motors

selezionare la voce Jobs at GM

scegliere tra i vari dipartimenti nella sezione delle carriere

inviare la candidatura spontanea compilando l’apposito modulo sul sito web

Scheda Azienda Azienda di origine statunitense nata a Detroit, nel Michigan, nel 1911 da Louis Chevrolet, un imprenditore svizzero e William C. Durant, fondatore di General Motors, società a cui il marchio appartiene tuttora. In Italia la sede principale è a Roma Nome Azienda Chevrolet Settore automobilismo Regioni in cui è presente Abruzzo, Calabria, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Lombardia, Liguria, Lazio, Molise, Marche, Umbria, Piemonte, Puglia, Val d'Aosta, Veneto, Sicilia e Sardegna Requisiti per lavorare laurea, esperienza nel settore, tranne nei casi di posizioni per studenti o neolaureati, flessibilità Contatti - Lavora con noi https://search-careers.gm.com/jobsatgm