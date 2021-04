Lavorare da Apple: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Pietro Giuseppe Calcagno 15 Aprile 2021

Come fare per lavorare da Apple: come inviare la candidatura spontanea, requisiti, stipendio, possibilità di carriera e modulo lavora con noi.

Se vuoi far parte dell’azienda americana e non sai come fare, troverai all’interno di questo articolo tutte le informazioni necessarie. L’azienda nata nel 1976 in California, a Cupertino, e fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, vanta ben 147.000 dipendenti. In Italia è presente in Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Veneto, Toscana, Lazio e Piemonte.

In pochi minuti collegandosi al sito ufficiale si potrà partecipare al processo di selezione. Tra i requisiti per lavorare da Apple e per partecipare alle selezioni per nuove assunzioni, non può mancare la passione per la tecnologia.

Da sempre sinonimo di innovazione, non poteva che rendere semplice ed intuitiva anche la procedura di invio della candidatura. Infatti basta andare sul sito ufficiale dell’azienda e seguire le indicazioni di questa pratica guida. Oltre alle posizioni aperte, si ha sempre la possibilità di inviare una candidatura spontanea.

Come lavorare da Apple: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea

Non sai come fare per inviare il Curriculum ed essere contattato dalle risorse umane per lavorare da Apple? Candidarsi è semplice.

Infatti basterà andare sul sito ufficiale. Nella sezione Opportunità di lavoro bisognerà selezionare “fatti notare/inizia subito” posizionato in fondo alla pagina. Dopo aver inserito il proprio curriculum vitae, bisognerà scegliere l’ambito d’interesse. Sarà possibile scegliere tra:

Apprendimento Automatico ed Intelligenza Artificiale

Hardware

Software e Servizi

Design

Processi e Produzione

Marketing

Corporate

Retail

Vendite e Settore Business

Supporto e Assistenza

Studenti

Ogni ambito ha una propria sottosezione. Bisognerà poi scegliere una area geografica e completare tutti i passaggi. Adesso, il modulo Lavora con noi potrà essere inviato. Verrà valutato per capire se i requisiti corrispondono a quelli richiesti.

Per gli studenti, l’azienda seleziona tirocinanti, proponendo un tirocinio estivo o una collaborazione durante l’anno accademico. La figura partecipa alla creazione di progetti importanti. Il requisito principale è essere studenti universitari e avere passione per la tecnologia.

L’ambito Retail è sicuramente quello in cui l’azienda mette a disposizione più posti di lavoro. La figura aiuta professionisti ed imprenditori a scegliere gli strumenti giusti. Per lavorare in uno Store il requisito principale è la conoscenza dei prodotti, passione per la tecnologia e capacità di problem solving.

Uno dei ruoli più ambiti è sicuramente quello dello Specialista Tecnico. Aiuta i clienti a sfruttare nel migliore dei modi i dispositivi acquistati. Fornisce assistenza ai clienti. Deve avere competenze, abilità tecniche e ottime doti di ascolto per trovare una soluzione alle esigenze di chi acquista.

Inviare una candidatura tramite le posizioni aperte per lavorare da Apple Store rispondendo ad un annuncio, è certamente tra le opzioni da preferire per chi è in cerca di un impiego nel breve periodo. Altrimenti si potrà in qualsiasi momento compilare il modulo Lavora con noi ed inviare una candidatura spontanea in qualsiasi momento.

Requisiti lavoro Apple, carriera e stipendio

Secondo ciò che troviamo scritto tra le recensioni degli impiegati, per lavorare da Apple il colloquio rappresenta una delle fasi più delicate della selezione. Infatti in questa fase della selezione del personale verranno valutate dalle risorse umane le nostre abilità per completare l’assunzione e far parte di uno Store.

Essere assunti non è semplice e la competizione è altissima. Ma superato lo scoglio della selezione, le possibilità di fare carriera sono davvero elevate. La forte competizione tra i dipendenti alza gli standard aziendali.

Da alcune recensioni apprendiamo che gli stipendi partono da circa 12.000 euro l’anno per le figure Sales e Retail, 41.000 per lo Store Manager, fino ad arrivare ai 60.000 per il Sales Manager. L’azienda è molto attenta ai suoi dipendenti ed assicura lo stesso stipendio per uomini e donne che ricoprono la stessa mansione.

Per ricoprire questi ruoli è importante soprattutto aver avuto esperienza nel settore. In particolare saranno apprezzate leadership e dimestichezza in ambito tecnologico. Fondamentale la conoscenza dei prodotti e la capacità di comunicazione. Sarà possibile lavorare sia part-time che full-time.

Lavorare da Apple significa anche lavorare da casa, offrendo assistenza ai clienti, inoltre l’azienda californiana riserva anche benefit ai suoi dipendenti, tra i tanti abbiamo gli sconti sui prodotti in commercio, diverse forme di protezione del reddito e congedo retribuito.

Guida per come lavorare da Apple, cosa fare e cosa no

Molti dipendenti, tramite recensioni, parlano di un ambiente giovane, stimolante, importante per la crescita lavorativa e professionale, sottolineando la continua formazione su conoscenze e competenze. Si evince che il clima nel quale si lavora è disteso e cordiale, essendo molto forte lo spirito di collaborazione e cooperazione.

Per far parte del team dell’azienda californiana, diventata la più ricca del mondo, segui queste indicazioni:

vai nella sezione Opportunità di lavoro.

clicca su Cerca in alto a destra

vai su Fatti notare/Inizia subito

scegli la figura più adatta a te

Compila il modulo lavora con noi

invia la tua candidatura

Se il tuo profilo risulterà interessante sarai ricontattato dall’azienda.

Scheda Azienda Apple è un'azienda statunitense, produce sistemi operativi, smartphone, computer e dispositivi multimediali. Ha sede a Cupertino, in California. Il Ceo è Tim Cook. È stata fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne. Nome Azienda Apple Settore Elettronica ed informatica Regioni in cui è presente E' presente in Italia in Lombardia, Emilia Romagna, Campania, Sicilia, Veneto, Toscana, Lazio e Piemonte. Requisiti per lavorare Esperienza nel settore. In particolare saranno apprezzate leadership e dimestichezza in ambito tecnologico. Fondamentale la conoscenza dei prodotti e la capacità di comunicazione. Contatti - Lavora con noi https://www.apple.com/jobs/it/retail.html