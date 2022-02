Chi è Federica Girardello: età, altezza, fidanzato, film e serie tv

Si chiama Emilia Zirri nella fiction Non Mi Lasciare, ecco chi è Federica Girardello nella vita privata: età, fisico, altezza, peso, origini, genitori, fidanzato, figli e film dell'attrice.







Debutta nel 2010 a teatro in “Ragazze interrotte” per la regia di Edoardo Fainello. Continua il percorso teatrale in diverse messe in scena, tra cui “Il sogno di Shakespeare”, “Petrolio e Mascarpone”. Recita sul palco in classici come “Le donne di Tebe” tratto da “Le Baccanti”, “Macbeth”, “Hamlet” di William Shakespeare e “Cyrano de Bergerac”.

In televisione esordisce nel 2015. Appare nelle fiction: “La Porta rossa”, “Di padre in figlia”, “La verità di Anna”, “Makari2” e “Questo nostro amore ’80”. Nell’episodio 22 in “Non uccidere 2”, è Cristina. Riguardo questo progetto l’attrice racconta “Mi è piaciuto molto lavorare con il regista Michele Alhaique. Il personaggio era interessante e anche la possibilità di girare in una cucina professionale, parlare con gli chef, tutti ragazzi molto giovani: è stato molto stimolante”.

La fiction che l’ha resa nota al grande pubblico è “Il Paradiso delle Signore” nel ruolo di Nicoletta Cattaneo, al fianco di altre attrici emergenti come Neva Leoni.

Riguardo la fiction “Non mi lasciare”, ci racconta di aver girato in una Venezia svuotata post lockdown, senza turisti, una visione “tragica ma bella”. Ha apprezzato la vicinanza a casa, cosa che le capita raramente.

Arriva cinema nel 2022 in un piccolo ruolo con il film “Ipersonnia” per la regia di Alberto Mascia dove interpreta Claudia. “Come pima esperienza è stata molto positiva e piacevole, inoltre è stato interessante vedere la differenza con la televisione”.

Ma a raccontarci di lei non saranno solo le sue serie tv e film, Federica Girardello chi è oggi, quanti anni ha, dove vive, origini, vita privata, fidanzato e figli, sarà lei stessa a raccontarcelo in una piacevole intervista.

Chi è Federica Girardello: età, altezza, peso, fisico, origini, genitori, fratello, fidanzato e vita privata

Per mettere a fuoco la biografia e sapere chi è Federica Girardello, Instagram, Facebook e Twitter ci aiuteranno innanzitutto a conoscere età, altezza, peso, fisico, origini, dove vive, fidanzato, famiglia e fratelli.

Nata a Vittorio Veneto in provincia di Treviso il 15 ottobre del 1993 sotto il segno zodiacale della Bilancia. É alta 168 cm e pesa 50kg. L’attrice è molto legata alla sua città: è Presidente dell’associazione Centro Teatrale Lorenzo da Ponte.

L’attrice dal viso dolce e delicato, con occhi magnetici che catturano al primo fotogramma e un sorriso tenero racchiude un’armonia tipica di chi ha compreso quale strada percorrere.

Non è figlia d’arte ma i genitori l’hanno sempre portata con i suoi quattro fratelli a teatro e al cinema, divenuti ambienti familiari. Anche il fratello Ludovico, a soli tredici anni, ha recitato per il film “Il ragazzo invisibile” di Gabriele Salvatores .

Il profilo Instagram di Federica Girardello è seguito da 18,4 mila follower. Condivide con i suoi fan scatti della vita privata e lavorativa. Non mancano video e contenuti interessanti degli allievi dell’Accademia. A spiccare sono i contenuti di sensibilizzazione sul trattamento degli animali negli allevamenti intensivi.

Di lei dice di: “Sicuramente mi rappresenta molto di più la parte teatrale e dell’insegnamento più che al cinema”. E come regista teatrale? “É interessante, ti trovi dall’altra parte e riesci a capire meglio le dinamiche. Quando poi ritorni nelle vesti di attrice comprendi meglio le difficoltà che può avere un regista”.

Le piace fare più cose, ci confida: “non riuscirei mai a fare solo l’attrice, mi annoierebbe molto. É un lavoro in cui purtroppo si aspetta tanto. Non riesco a star ferma mesi, in attesa di qualcosa, ecco perché lavoro tutti i giorni in accademia, mi trovo molto bene così”.

Della sua vita sentimentale, lei stessa ironicamente ci dice di essere “molto noiosa” poiché ha una relazione che dura da ben otto anni. Il fidanzato di Federica Girardello è Mirko Bottega attore e insegnante dell’accademia.

Formazione e titoli di studio dell’attrice Girardello

Se molti la conoscono per Il paradiso delle signore, Makari2 e Non Mi Lasciare, Federica Girardello chi è oggi come attrice e cosa ha fatto per arrivare ad essere quella che è ora, non tutti lo sanno. Conosciamola meglio attraverso la sua formazione e cerchiamo insieme a lei di ricostruirla.

Diplomata presso il Liceo Classico, si iscrive alla facoltà di Lettere presso l’Università degli Studi di Padova, ma l’abbandona subito. Ci racconta che da piccola voleva fare l’avvocato e poi il notaio. Allora da cosa nasce questa passione per la recitazione? “In seconda media abbiamo fatto uno spettacolo a scuola, in cui ho recitato per la prima volta” -continua l’attrice- “abbiamo messo in scena la fattoria degli animali di George Orwell e da lì ho capito che era questa la mia strada!”.

Si è formata presso l’ Accademia Teatrale Lorenzo Da Ponte, la stessa in cui oggi lavora come insegnante. Com’è stato passare da studentessa a docente? “Ho iniziato come assistente del mio maestro Edoardo Fainello, già al terzo anno”. Il percorso è stato progressivo, dai bambini fino ai corsi professionali: “tutto è successo in maniera graduale”.

Filmografia, film e serie tv, Federica Girardello chi è oggi in tv

Attrice, insegnante, regista, chi è Federica Girardello oggi in tv possono raccontarcelo e testimoniarcelo fiction, film e serie tv a cui ha partecipato. Conosciamola meglio prima approfonditamente proprio nel ruolo di Nicoletta Cattaneo nel Paradiso delle Signore che le ha fornito notorietà.

Il personaggio di Nicoletta Cattaneo nel Paradiso delle Signore è entrato nel cuore di moltissimi telespettatori facendogli guadagnare sempre più spazio all’interno della sceneggiatura. L’attrice dichiara “Il personaggio è completamente distante da me. É stato divertente interpretarlo”. Questa opportunità l’ha resa più sicura di sé nel lavoro e a livello personale, facendola stare nove mesi distante da casa e conoscendo persone a cui è tutt’ora legata. La forza del personaggio è “nella dignità e umanità grazie alle quali facilmente ci si immedesima”.

Solitamente si rivede? “Mi riguardo principalmente per studio. Esattamente come gli sportivi riguardano la partita per vedere cosa è andato storto e cosa ha funzionato. Chiedo al mio maestro un parere su come è stata svolta la scena”.

Segue le serie o predilige i film Federica Girardello? “Sono molto appassionata di film e guardo un po’ di tutto. Non vedo la televisione, ma ho tutte le piattaforme possibili e immaginabili”.

Qual è un ruolo che le piacerebbe interpretare ? “Io ho sempre voluto interpretare il Riccardo III”. In questa risposta l’attrice fa riferimento al fatto che è direttrice della compagnia SWAN. Una compagnia teatrale composta da sole donne che si prefigge di mettere in scena le opere immortali di William Shakespeare. Il progetto nasce da una domanda: “Perché non posso interpretare Riccardo III, re Lear, o Amleto?” Risposta: “Perché sei una donna”.

I registi con cui le piacerebbe lavorare sono Woody Allen, Mel Brooks e Taika David Waititi “perché non solo fa dei bei film ma scrive anche delle belle storie”.

