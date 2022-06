Chi è Assunta Capuozzo: età, origini, figlie, storia, lavoro, TikTok

Di professione è una tiktoker, ecco chi è Assunta Capuozzo: biografia, età, origini, marito, figlie, vita privata, professionale e i migliori suoi Tik Tok.







Classe 1974, pare abbia origini statunitensi ma si definisce napoletana Doc.

Ad essere noti sono i suoi video che la ritraggono nella vita quotidiana e soprattutto a renderla famosa sono le liti con i figli, a colpi di social.

E’ divenuta così nota tanto che la compagnia di volo “Ryanair” ha pubblicato sul profilo social, un’immagine della titk toker, che ritrae l’areo della suddetta compagia in parrucca. Ma la trovata pubblicitaria non è piaciuta proprio a tutti. Salvatore Aranzulla, immediatamente dopo un’esperienza negativa avuta con la nota compagnia, ha accusato l’azienda. Il noto imprenditore ha accusato Ryanair di condividere meme ironici anziché fornire informazioni adeguate ai passeggeri.

Ma a parlare di lei, non sarà solo il meme di Ryanair, Assunta Capuozzo, chi è nella vita privata, età, origini, figlie, storia e lavoro, lo leggiamo dalla sua biografia.

Chi è Assunta Capuozzo e perché è famosa su TikTok: età, descrizione, origini, storia, marito e figlie

Per conoscere la sua biografia e sapere chi è Assunta Capuozzo, TikTok, Instagram e Facebook potrebbero aiutarci innanzitutto a conoscere origini, biografia, marito e famiglia.

Nasce il 22 dicembre del ’74. Ha origini statunitensi ma nasce a Napoli e vive a Giugliano in Campania da sempre e si definisce una napoletana doc.

E’ una donna dai tratti somatici afroamericani, di bell’aspetto e di corporatura tonica. Capelli folti e ricci, che stanno diventando elemento di imitazione.

Appare una donna molto forte e sicura di sé.

Dopo la morte del marito avvenuta nel 2016, si trasferisce con i figli a casa della sorella e del cognato. Ma pare vi sia rimasta insieme ai due figli minori, mentre la figlia maggiore ha criticato questa scelta ed ha preferito trasferirsi. Le due donne oggi si accusano vicendevolmente tramite video che pubblicano.

La primogenita la accusa di essere stata costretta a lasciare l’abitazione. La accusa oltre che di negligenza, di farsi abbindolare dalla sorella e di aver lasciato l’eredità del marito.

Ha chiesto poi l’affidamento dei fratelli minori, dato che anche la più piccola figlia di Assunta Capuzzo, Elvira, ha accusato la mamma di ricevere spesso punizioni e di essere costretta a rassettare da sola casa. Dal suo canto, la tiktoker si difende, asserendo che i figli sono andati via per non sottostare alle sue regole e per aumentare al loro visibilità sui social.

Tiktok della tiktoker Capuozzo ed il suo profilo Instagram

A parlare della TikToker chiaramente sono i suoi social, per conoscere la sua storia, ci rifacciamo a molti dei suoi video su Tik Tok, Assunta Capuozzo chi è sono le sue vicende private, rese pubbliche sui social a dircelo.

Su Instagram conta oltre 170.000 followers.

Da Instagram si evince sicuramente un rapporto molto stretto con sua sorella e suo cognato, compaiono quasi sempre con lei, nei suoi video.

Sul suo profilo instagram troviamo spesso foto che la ritraggono felice, al mare, in viaggio, ed in serate in compagnia di amici.

Sempre molto dinamica, dimostra di amare anche molto gli animali. Pubblica foto in compagnia di cani e gatti, definiti da lei, come i suoi amori. Di recente ha pubblicato anche un video in compagnia del marito, definendolo il suo unico amore.

Per quanto riguarda Tiktok conta oltre 4160000 followers ed oltre tre milioni e 412 mi piace.

Da TikTok, Assunta Capuozzo chi è oggi per tutti quanti noi.

A parlare di lei sono quinidi i suoi post dove traspare una vita sicuramente drammatica, chi è oggi Assunta Capuozzo ce lo diranno i suoi video che ripercorreremo in breve.

I video più visti ed eclatanti sono sicuramente quelli dove le figlie registrano le loro liti e vicende familiari.

Uno in particolare dove si sente dire agli zii che solo la mamma ha il diritto di abitazione presso la loro dimora e siccome loro sono maggiorenni possono lasciare l’abitazione.

In un altro video la si sente dire vergognati contro una fan che non la stima, video dal sapore trash.

In un altro la sentiamo parlare della sua vicenda con le figlie e a trasparire questa volta è la sua amarezza.

Insomma un misto tra video apparentemente spensierati, ed altri invece che parlano anche delle difficoltà della vita, dei problemi che ci sono in famiglia o nella coppia.

La celebre giovane mostra ai suoi milioni di fan come si svolge la propria quotidianità. La ritroviamo a condividere anche una cena con i propri followers, ai quali purtroppo non risparmia nemmeno le faide familiari.

Anagrafica Principale Assunta Capuozzo, originaria della Florida, nasce a Napoli il 22 dicembre del 1974, dove vive da sempre, di professione fa la tiktoker. Famosa per i suoi video, dove ritrae una faida familiare spinosa che delinea, in maniera del tutto evidente, il suo rapporto conflittuale con i figli. Nome e Cognome Assunta Capuozzo Data di nascita 22/12/1974 Luogo di nascita Napoli Professione Tiktoker