Estrazioni del Lotto 11 febbraio 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Diretta estrazioni del Lotto 11 febbraio 2023, numeri vincenti dalle ruote, combinazione Simbolotto, Superenalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

Si gioca stasera l’ultima estrazione del Lotto. Appuntamento con i numeri in diretta al Lotto stasera alle 20,00. C’è grande attesa anche per l’estrazione Superenalotto Sabato 11 febbraio 2023 perché il jackpot in palio assegnerà oltre 360 milioni di euro. Nel concorso di ieri l’altro ancora una volta nessuno è riuscito a centrare la combinazione vincente del Superenalotto oggi ambita perché potrebbe assegnare il premio più alto mai messo in palio nella storia dei giochi Sisal.

Ma prima di conoscere la fortunata sestina è il turno dei numeri delle estrazioni del Lotto in diretta. Puntuale l’aggiornamento in tempo reale per verificare la vincita subito e scoprire quindi se si ha diritto o meno alla riscossione dei premi. Ricordiamo che dopo la formazione della tabella con i numeri usciti su tutte le ruote stasera sarà la volta dei numeri Superenalotto 18 23 e successivamente si conosceranno le combinazioni del Simbolotto e del 10Lotto serale.

Estrazioni del Lotto 11 febbraio 2023 e Simbolotto: numeri vincenti di oggi in diretta live

Dalle ore 20:00 sarà possibile conoscere tutti i numeri vincenti e i risultati ufficiali delle lotterie che si giocano stasera. Prima di verificare le vincite ricordiamo quali sono gli aggiornamenti che riguardano invece le statistiche di gioco. L’archivio estrazioni Lotto oggi ricorda che ad essere atteso è il 35 su Genova a quota 72 ritardi. Segue il 51 su Venezia con 76 turni di assenza. Il 50 sulla ruota Napoli non esce da 88 turni. Sulla ruota Torino il numero 77 non si vede da 89 concorsi proprio come il numero 45 sulla ruota Palermo ed il numero 49 sulla ruota Firenze. Il numero 43 sulla ruota Cagliari non esce da 92 turni mentre all’estrazione del Lotto di oggi il 48 sulla ruota Nazionale è atteso da 93 appuntamenti di gioco. Sono 94 le assenze totali dell’87 sulla ruota Bari. Infine sul podio troviamo anche il 46 su Milano che non esce da 117 i concorsi mentre il 23 su Roma al realizzato 126 sorteggi di assenze.

Estrazione Superenalotto: numeri, Jolly e SuperStar

Nessun “6” nel concorso di giovedì 9 febbraio e il Jackpot vola a 368,1 milioni di euro. Sono ben 22 i punti “5” centrati, con i fortunati vincitori che si portano a casa 13.953,76 euro a testa. Da segnalare anche dodici “4 stella” da 20.169 euro ciascuno. L’ultimo “6” da 156 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2021 a Montappone (FM). Attesa per i numeri delle estrazioni el Lotto e Superenalotto in diretta 11 febbraio 2023, in tempo reale qui tutti i risultati ufficiali e premi da riscuotere.

Combinazione 10eLotto di oggi 11 febbraio 2023 in diretta

Il 10eLotto premia la Sardegna: a Cagliari è stato centrato un 9 Doppio Oro da 100mila euro. Festa anche in Puglia con vincite complessive per 70mila euro: a Rutigliano, in provincia di Bari, è stato centrato un 9 Oro da 50mila euro mentre ad Andria un fortunato giocatore ha indovinato un 9 da 20mila euro. Doppietta anche in Lombardia, con un 6 Doppio Oro da 30mila euro a Merate, in provincia di Lecco, e un 4 Doppio Oro da 8mila euro a Milano. Due vincite anche in Piemonte, con un 9 da 20mila euro a Torino e un 7 da 8mila euro a Novara. L’ultimo concorso ha distribuito 23,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 445,4 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

