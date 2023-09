Estrazione del Lotto 15 settembre 2023, SuperEnalotto, 10eLotto

Risultati estrazione del Lotto 15 settembre 2023, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto con Extra.

Inizia alle 20,00 l’estrazione del Lotto in diretta. Scopri subito anche i numeri vincenti Superenalotto 15 settembre 2023. Segui la diretta live che consente di conoscere quali sono i risultati ufficiali di questo venerdì sera. Ma gli appassionati di gioco sanno bene che questo è anche il giorno in cui si gioca ad altre ricche lotterie.

Alle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi qualche fortunato giocatore potrebbe cambiare vita grazie ad una fortunata vincita. Senza dimenticare che insieme ai numeri usciti su tutte le ruote, si attende anche la combinazione del 10Lotto serale. Ad ogni nuovo concorso che si tiene martedì, giovedì, venerdì e sabato sera, è associata anche una nuova combinazione. I primi due estratti di ciascuna ruota andranno a formare la combinazione vincente che dà diritto alla riscossione di diversi premi in denaro di importo variabile.

Estrazione del Lotto 15 settembre 2023, numeri vincenti di oggi e combinazione SuperEnalotto

Aggiorna diretta live qui Bari 14 37 46 90 75 Cagliari 1 61 42 14 72 Firenze 64 80 18 62 71 Genova 39 90 69 57 77 Milano 81 54 4 90 35 Napoli 49 8 33 30 78 Palermo 10 37 13 55 83 Roma 39 50 81 27 82 Torino 46 75 48 83 72 Venezia 58 87 80 4 35 Nazionale 66 57 51 58 65

Per visualizzare correttamente i risultati dell’estrazione del Lotto di stasera, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In questo modo visualizzerai anche la combinazione del Superenalotto 112 19 andando su Ultima Estrazione del Giorno in alto a questa pagina. Oppure consulta il nostro archivio per conoscere i risultati del Lotto di ieri sera l’altra, e non solo.

Il gioco del Lotto prevede l’estrazione di 5 numeri per ognuna delle possibili ruote. I numeri che possono essere estratti sono compresi tra 1 e 90. Dopo che un numero viene pescato, non viene rimesso nell’urna. Le ruote sono 10: Bari, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. Negli ultimi anni è stata aggiunta anche un’undicesima ruota, chiamata ruota Nazionale.

Una volta capito come si gioca al Lotto, e scelti i propri numeri fortunati, bisognerà scegliere anche la ruota. Nel regolamento è prevista l’opzione “Tutte”, ossia di giocare la propria combinazione su tutte le ruote. In questo caso è esclusa la ruota Nazionale, e l’importo della eventuale vincita è dieci volte inferiore rispetto ad una vincita secca.

Risultati SuperEnalotto, numero Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 80 12 51 5 42 55 Numero Jolly 35 Numero SuperStar 60

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 55 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 14 settembre, centrati due punti “5” da 95.821 euro ciascuno, uno tramite giocata online e uno tramite la bacheca dei sistemi centralizzati Sisal. Da segnalare anche un “4 stella” da 39.594 euro ciascuno.

Esulta il Piemonte dopo l’estrazione del Lotto di ieri, 14 settembre. Nella regione, infatti, sono stati vinti 39,750 euro: a Briga Novarese (NO) vinti 13,750 euro grazie a tre ambi e un terno sulla ruota di Milano; a Grugliasco (TO) un fortunato giocatore ha centrato un terno secco sulla ruota di Torino dal valore di 13,500 euro con la combinazione 2-3-57; a Torino, poi, tre ambi e un terno sulla ruota cittadina sono valsi 12,500 euro.

La vincita più alta del concorso è stata registrata ad Alatri (FR): tre ambi e un terno sulla ruota di Venezia hanno portato nelle tasche di un giocatore 23,750 euro. A Napoli, invece, un terno secco 27-31-41 sulla ruota cittadina è valso 13,500 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di circa 818 milioni dall’inizio dell’anno.

Estrazioni 10eLotto di oggi 15 settembre 2023

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 8 10 14 18 37 39 42 46 49 50 54 58 61 64 75 80 81 87 90 Numero Oro 14 Doppio Oro 14 37 Numero Gong 66

Il concorso del 10eLotto di giovedì 14 settembre premia il Piemonte, dove è stata realizzata la vincita più alta di giornata grazie a un 7 Doppio Oro da 50 mila euro, messo a segno a Carignano, in provincia di Torino. Da segnalare anche una doppietta centrata a Roma, con un 9 da 20 mila euro e un 8 Oro da 10 mila euro mentre a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza è stato indovinato un 6 da 25 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,6 miliardi di euro in questo 2023.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di questa sera in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 4 13 27 30 33 35 48 55 57 62 69 71 72 77 83