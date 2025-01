Estrazione del Lotto del 31 gennaio 2025 SuperEnalotto 10Lotto

Risultati estrazione del Lotto del 31 gennaio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto con Jolly e SuperStar e 10eLotto.

I numeri alle estrazioni del Lotto e Superenalotto in diretta 31 gennaio 2025 sono alle 20,00. Anche stasera si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento in tempo reale che consente di conoscere subito tutti i numeri vincenti. Si gioca per vincere oltre 350 milioni di euro con il Superenalotto di oggi. Un Jackpot da record che ancora una volta tiene accese le speranze di numerosi giocatori in tutta Italia. L’ultima estrazione del Lotto 31 1 25 oggi è anche l’ultima del mese di gennaio. Si chiude certamente in positivo questo mese che per i giochi di fortuna ha visto numerosi esultare e vincere. Vediamo quindi quali sono i premi e le vincite più ricche che sono state assegnate nell’ultimo concorso. Ricordiamo gli aggiornamenti delle statistiche di gioco indicando ritardatari e meno frequenti più significativi segnati in archivio.

Estrazione del Lotto del 31 gennaio 2025, numeri vincenti di oggi e Simbolotto in diretta

Aggiorna diretta live qui Bari 49 28 64 42 46 Cagliari 53 76 89 26 13 Firenze 38 51 15 50 56 Genova 87 9 35 30 4 Milano 53 25 23 9 37 Napoli 1 65 38 6 15 Palermo 5 7 10 26 58 Roma 32 31 9 46 80 Torino 68 20 44 51 11 Venezia 90 24 62 54 61 Nazionale 20 79 7 45 60

SIMBOLOTTO 31 1 25: 45,37,1,41,17

Aggiorna la pagina per conoscere i numeri al Lotto in diretta stasera. Ricordiamo che l’inizio del sorteggio è previsto dalla storica sala Belli di Roma. Poi successivamente toccherà alle altre sale contenenti le urne elettroniche. Infine sarà la volta del Simbolotto che tre volte a settimana cose note di vincere numerosi altri premi aggiuntivi.

Per quanto riguarda la classifica ritardatari vediamo che in cima alla classifica c’è il 59 su Milano che ha fatto segnare 175 turni di assenza. I numeri 23 su Roma e 32 su Venezia contano 121 ritardi totali. Il 50 sulla ruota Bari ha raggiunto le 110 assenze consecutive. Sulla ruota Nazionale il 48 non esce da 88 turni. Il numero 43 sulla ruota Cagliari fa segnare 87 assenze. I numeri 49 su Firenze, 45 su Palermo e 77 su Torino mancano da 84 sorteggi consecutivi. All’estrazione del Lotto 31 gennaio 2023 il 50 sulla ruota di Napoli fa segnare 83 ritardi mentre il 35 sulla ruota Genova non si vede da 67 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 18 72 22 30 7 25 Numero Jolly 76 Numero SuperStar 51

È stata presentata per l’incasso la vincita da 135.831,87 euro realizzata presso il punto vendita Sisal Censa Granda situato in via Rosa Govone, 25 a Mondovì (CN). Il vincitore – che ha indovinato 3 punti “4”, 4 punti “3”, 3 punti “4Stella” e 4 punti “3Stella” – è un uomo di mezza età, sposato, che prima di andare a lavorare si ferma in ricevitoria a giocare un sistema condiviso con gli amici e una schedina con i numeri della suocera. La sera dell’estrazione, “quando ho realizzato di aver vinto e conosciuto l’entità della vincita, mi sembrava di vivere un sogno: probabilmente cambierò l’auto e farò una serie di lavori in casa. Di sicuro, però, offrirò una cena ai miei amici e continuerò a giocare con loro”, ha raccontato. Nuove opportunità di vincita ci saranno certamente anche stasera. Segui l’estrazione del Lotto e Superenalotto in diretta stasera.

Combinazione 10eLotto di oggi 31 gennaio 2025 in diretta

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti 1 5 7 9 20 24 25 28 31 32 38 49 51 53 64 65 68 76 87 90 Numero Oro 49 Doppio Oro 49 28 Numero Gong -

La Puglia festeggia: nell‘ultimo concorso, infatti, in regione sono state centrate vincite per 98.150 euro. La più alta ha premiato un giocatore di San Severo, in provincia di Foggia, che ha portato a 62.500 euro grazie a 6 ambi, 4 terni e una quaterna mentre a Salice Salentino, in provincia di Lecce, un altro giocatore ha centrato una vincita pari a 35.650 euro. Festeggia anche la Lombardia, in special modo Pieve Emanuele, in provincia di Milano, dove due quaterne secche hanno fruttato a due diversi giocatori un premio rispettivamente di 60mila e 12mila euro.

Risultati estrazione del Lotto del 31 gennaio 2025