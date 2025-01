Estrazioni del Lotto 25 gennaio 2025 SuperEnalotto 10eLotto

Risultati estrazioni del Lotto 25 gennaio 2025, numeri vincenti Simbolotto, combinazione SuperEnalotto e 10eLotto serale ed Extra in diretta.

Stasera si giocano i numeri delle estrazioni Lotto Superenalotto di Sisal e 10eLotto serale. Per conoscere i risultati in tempo reale ricarica questa pagina a partire dalle 20.00 di stasera. Basta poco per poter verificare la vincita on-line e scoprire subito se si ha diritto o meno ad uno dei premi in palio. L’estrazione del Lotto oggi 25 gennaio 2025 di Lottomatica inizierà come sempre alle ore 20,00. In circa 10 minuti su questa pagina si completerà il tabellone con i numeri usciti su tutte le ruote, con riferimento a tutte le ultime cifre uscite stasera.

Dapprima con la ruota di Milano, e poi si conosceranno anche i numeri usciti sulla ruota di Napoli stasera. Nel dettaglio vediamo che poi a seguire ci sarà la ruota di Genova. Continuerà poi l’estrazione con la ruota di Bari alla quale segue solitamente la pubblicazione dei risultati degli ultimi estratti su Palermo, Torino e Roma. Grande attesa anche per l’ultima estrazione del Superenalotto. D’altronde stasera si gioca per vincere un jackpot da tanti milioni di euro. Un premio ricco al quale di certo puntano tutti i numerosi giocatori che questo martedì sera.

Estrazioni del Lotto 25 gennaio 2025, numeri vincenti di oggi e combinazione Simbolotto in diretta

Bari 13 87 2 10 73 Cagliari 55 40 76 82 50 Firenze 23 51 44 84 72 Genova 49 56 19 48 64 Milano 40 27 80 13 47 Napoli 67 37 2 75 81 Palermo 25 28 11 31 40 Roma 20 25 59 10 22 Torino 82 2 19 89 84 Venezia 6 59 65 53 61 Nazionale 45 72 80 76 32

Stasera si conosceranno in tempo reale tutti i numeri usciti su tutte le ruote. Per verificare la vincita, vai sul link in alto. Dall’archivio ricordiamo quali sono i principali numeri ritardatari attesi da più tempo dai giocatori che prendono parte al gioco. Sulla ruota di Genova a contare più assenze è l’8 che non esce da 75 colpi di gioco. Sulla ruota di Venezia c’è il 13 che non esce da 95 giornate. Mentre sulle ruote di Napoli e Palermo l’8 ed il 67 contano entrambi 88 e 118 ritardi. Sempre tra i ritardatari da segnalare c’è anche il 53 su Roma che non esce da 94 giornate.

Gli altri ritardatari sono il 37 sulla ruota di Bari che non esce da 70 colpi di gioco. Sulla ruota di Firenze il 67 non esce da 101 ritardi. Mentre sulla ruota di Milano a contare più assenze è l’82 che è a quota 97 assenze di fila. Sempre tra i numeri che contano più ritardi alle estrazioni del Lotto oggi c’è il 59 su Torino che martedì 25 gennaio 2022 raggiunge i 95 ritardi. Infine sulla ruota Nazionale è il 18 a segnare più ritardi non uscendo da 63 turni.

Numeri vincenti SuperEnalotto: numero Jolly e SuperStar

Numeri Vincenti 44 5 6 76 45 24 Numero Jolly 58 Numero SuperStar 64

Un giocatore di 48 anni di Napoli ha centrato un 5+1 da oltre 613mila euro al SuperEnalotto, tramite una giocata da 7,50 euro sull’App di Sisal. Il fortunato vincitore, che ha vinto grazie alla combinazione vincente 32, 33, 37, 53, 77, 79, J 76, SS 61, estratta nel concorso del 20 gennaio. Ma chi gioca sa quali sono le reali probabilità di vincere? Si può vincere realmente seguendo in diretta le estrazioni del Lotto e Superenalotto 25 Gennaio 2025? Certo che sì, anche se le possibilità di riuscirci sono molto prossime allo zero! Infatti c’è una probabilità su 622 milioni di diventare milionari centrando la sestina estratta stasera.

Estrazioni 10eLotto di oggi 25 gennaio 2025 in diretta live

Numeri Vincenti 2 6 13 20 23 25 27 28 37 40 44 49 51 55 56 59 67 76 82 87 Numero Oro 13 Doppio Oro 13 87 Numero Gong -

L’ultimo concorso ultimo premia un fortunato giocatore di Milano, protagonista di una vincita da 600 mila euro grazie a una quaterna (1-6-17-68) centrata sulla ruota di Bari, con una giocata da 5 euro. Il 10eLotto premia la Campania. Nel concorso di ieri un fortunato vincitore a Lauro, in provincia di Avellino, ha centrato con 3 euro un 8 Doppio Oro da 100 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4 milioni di euro per un totale di oltre 230,1 milioni da inizio anno.

Risultati 10eLotto Extra di oggi 25 gennaio: numeri vincenti

Numeri Vincenti 10 11 19 31 48 50 53 64 65 72 73 75 80 84 89