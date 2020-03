Il 21 marzo quando si celebra la Giornata internazionale delle foreste, frasi sugli alberi, boschi e foresta, sono un modo per ricordare l’importanza di questa parte della natura.

Ecco quali sono le origini dell’l’International Day of Forests e cosa vuole sensibilizzare, cos’è e perché si festeggia il 21 marzo di ogni anno.

Leggi inoltre la raccolta di frasi sugli alberi, citazioni e aforismi da condividere in occasione della Giornata internazionale delle foreste.

Gli alberi, si sa, sono gli essere viventi più antichi del pianeta. Da sempre amici dell’uomo, davano rifugio ai nostri avi in fuga dai predatori. Oggi continuano a favorire la vita sulla terra fornendo ossigeno, cibo e risorse. Garantiscono la protezione del suolo, la qualità dell’aria e dell’acqua e forniscono importanti beni e servizi.

Come se non bastasse mitigano gli effetti dei cambiamenti climatici, in quanto assorbono il carbonio, e ci proteggono dagli effetti del dissesto idrogeologico. E’ nostro dovere, quindi, difenderli. A tal proposito nascono numerose ricorrenze: la Giornata nazionale degli alberi, quella del suolo e quella della natura. Ultima per nascita è il Day of Forests , una ricorrenza volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza del polmone verde della Terra. Un cuore verde da difendere, per preservarle e valorizzarle è necessario prima conoscerle. Importante è quindi l’educazione forestale, trasmessa anche ai bambini a beneficio delle generazioni attuali e future.

Scopri ora quali sono le origini della Giornata internazionale delle foreste, cos’è l’International Day of Forests, perché si festeggia e cosa vuole sensibilizzare. Leggi la nostra raccolta di frasi per la Giornata delle foreste, citazioni e aforismi sugli alberi e la natura.

Giornata delle foreste 21 marzo: frasi e citazioni per celebrare l’International Day of Forests

Istituita nel 2012, il 21 marzo si festeggia annualmente la Giornata internazionale delle foreste. A proclamarla è l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che ha scelto come data il primo giorno di primavera. Ma perché si festeggia l’International Day of Forests? Sin dalle sue origini l’obiettivo è far crescere la consapevolezza del singolo cittadino, così come quella delle organizzazioni, sull’importanza del nostro patrimonio arboreo. Anche se non basta una sola giornata l’anno per celebrare la loro importanza.

E’ proprio tra gli alberi che l’uomo ha mosso i primi passi, e ancora oggi sono fonte di sostentamento e riparo per tutti noi. Il motto è learn to love forests, e la ricorrenza è arricchita da numerose iniziative. Tutti i Paesi sono infatti inviatati a mandare un messaggio universale: proteggere gli alberi. Per tale motivo è tradizione che in questo giorno vi siano numerose campagne che partecipano all’impianto di nuovi alberi.

Può sembrare una ricorrenza di poco conto, ma non lo è. Gli alberi sono infatti il polmone verde del nostro pianeta, e tutelarli è fondamentale. Essi aiutano a mantenere l’aria pulita, e aiutano allo stesso tempo suolo, acqua e persone. Svolgono un ruolo di importanza vitale nelle più grandi sfide di oggi: come il cambiamento climatico. Infine aiutano nel mantenimento delle comunità urbane e rurali. In questa ricorrenza speciale l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha pensato di investire nell’educazione forestale. In questo modo tutti i Paesi possono contribuire e garantire che scienziati, silvicoltori e comunità locali lavorino insieme contro la lotta alla deforestazione. Allo stesso tempo si può, e si deve, lavorare affinché paesaggi degradati vengano ripristinati. A loro volta le macchie verdi ci aiuteranno a raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, semplicemente preservando la loro biodiversità.

Cos’è l’International Day of Forests e cosa vuole sensibilizzare

Giornata dedicata al nostro patrimonio arboreo e alla sua importanza per la sopravvivenza del nostro pianeta, l’International Day of Forests merita grande attenzione. Perché si festeggia, e cosa vuole sensibilizzare? Le foreste coprono un terzo del pianeta e, come detto, svolgono un ruolo vitale per gli essere umani. Tra le altre cose, circa 1,6 miliardi di persone dipende da esse per i mezzi di sostentamento, medicinali, energia, cibo e riparo. In esse è custodito oltre l’80% di specie terrestri animali e vegetali…un vero scrigno di biodiversità! Inoltre, grazie al loro processo di fotosintesi, sono le nostre principali alleate nella riduzione di CO2. Veri polmoni verdi, i boschi, e gli alberi presi singolarmente, procurano acqua e aria pulita e contrastano il surriscaldamento globale. In Italia, secondo i dati della FAO, le foreste coprono circa il 36% della superficie complessiva nazionale, pari ad un’estensione di circa 11 milioni di ettari.

Tuttavia, nonostante la nostra vita sia legata alla natura, continuiamo inesorabilmente a danneggiarla. A muovere gli uomini sono questioni meramente speculative, e questa cosa dovrebbe davvero far riflettere. La deforestazione su scala globale continua ad un ritmo allarmante: ogni anno sono distrutti 13 milioni di ettari boschivi, pari alla metà del territorio italiano. Essa provoca il 12-20% delle emissioni globali di gas serra che causano il cambiamento climatico: per un totale di 4,5 miliardi di tonnellate di anidrite carbonica. La deforestazione è la seconda causa dei cambiamenti climatici dopo i combustibili fossili – afferma il coordinatore McGuire della FAO. Nel 1990 i boschi costituivano il 31,6% del territorio mondiale, oggi la percentuale è al 30%. L’area delle foreste tropicali è diminuita in Sud-America, Africa e Asia. Nel 2019 un grande incendio a interessato l’Amazzonia, l’ultimo grande polmone del pianeta. Uno scenario devastante, che ha scosso l’animo di tutti noi.

Citazioni per la Giornata delle foreste: frasi e citazioni su alberi e boschi

