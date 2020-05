Regalo festa della mamma 2020: idee originali se vive lontano

Consigli su come fare un regalo per la festa della mamma che vive lontano o ancora in quarantena a causa del Coronavirus: regali personalizzati e non: oggetti Thun, gioielli Pandora e tante altre idee originali e fai da te da spedire.

Il 10 maggio 2020 è il giorno dedicato alla mamma, una grande occasione per sorprendere e dimostrare il proprio affetto. Mancano pochi giorni e tutti si chiedono “come fare un bel regalo alla festa della mamma 2020 anche se vive lontano? Qual è il regalo perfetto a seconda della sua età? Vediamo, dunque, tante idee regalo, anche personalizzate e fai da te, per rendere speciale questo giorno, anche a distanza.

Il giorno della festa della mamma, ha origini remote e nasce per onorare il grande ruolo che tutte le madri assumono all’interno della famiglia. E’ un’ottima occasione per dichiarare il proprio amore, con gesti d’affetto e doni sorprendenti.

Una buona idea regalo personalizzata, a tal proposito, soprattutto se la festeggiata vive lontano, potrebbe essere una bella lettera scritta a mano. Sul classico, si sa, non c’è modo di sbagliare e una lettera, unita a dei cioccolatini e un bel pensierino, come un profumo, è sempre una buona soluzione.

Se, però, non avete abbastanza tempo per scrivere e spedire, potreste pensare a qualcosa di più pratico. Ci sono tanti siti che vendono regali per la festa delle mamme da consegnare direttamente a domicilio, in cui poter mettere un indirizzo di spedizione diverso da quello di fatturazione e farglielo arrivare direttamente a casa. Questa la premessa: vediamo cosa regalare alla mamma in occasione della sua festa 2020, con tante idee regalo personalizzate e fai da te.

Idee regalo festa della mamma 2020 originali: come sorprenderla se è lontana o in quarantena

C’è più di una idea regalo originale, per sorprendere la mamma, nel giorno della sua festa, anche se vive lontano. Ci sono, come premesso, tre soluzioni differenti. La prima è acquistare materialmente un regalo a spedirlo direttamente a casa sua, tramite servizi postali. La seconda è acquistare un dono su internet, inserendo l’indirizzo della festeggiata e facendoglielo recapitare direttamente a casa sua, magari il giorno stesso. L’ultima è di comprare dei voucher o delle Gift card, trasmettergli il codice, e darle la possibilità di fare acquisti online direttamente dalla sua poltrona.

In questa terza categoria, potrebbero rientrare idee regalo di ogni genere. Per esempio, potreste pensare di regalarle un buono regalo da spendere negli e-commerce delle grandi marche di abbigliamento, come Artigli, Louis Vitton, H&M, o di cosmetica, come Sephora. Ma non è tutto. I voucher possono essere anche “formato famiglia”: potreste, infatti, pensare di acquistare un abbonamento Netflix da regalare alla mamma, per farle godere tutte le serie tv della piattaforma.

Un’altra soluzione accattivamente come regalo della festa della mamma 2020, da acquistare online o da spedire personalmente, riguarda i prodotti per la cura della persona. Tra questi, un nuovo phon, una piastra liscianti, un arricciacapelli ultratecnologico. In questo caso, il modello del marchio Dyson è un vero portento, anche se il budget è abbastanza alto. Se, invece, la mamma-festeggiata è amante delle profumazioni, potreste pensare di comprare online un profumatore per ambienti e di spedirglielo. Anche le candele profumate fanno un’ottima figura: sul sito di Yankee Candle, è possibile ordinare una candela personalizzata personalmente (con foto e frase), da spedire direttamente alla mamma, lasciandola a bocca aperta. I prezzi partono da 31 euro, escluse le spese di spedizione.

Se, ancora, la mamma è appassionata di lettura e di ebook potreste regalarle un lettore. Uno dei più acquistati è il Kindle Paperwhite, disponibile su Amazon, oppure il Kobo Rakuten, rilasciato da Mondadori. A tal proposito, potreste pensare di acquistare una Gift card sui migliori siti di libri, come Mondadori o Feltrinelli.

Cosa inviare alle mamme che vivono distanti per la loro festa

Vediamo, ancora, cosa inviare alle mamme che vivono distanti per la loro festa. Per farsi sentire super vicini alla propria madre, una buona soluzione è spedirgli la colazione a domicilio, per la mattina del 10 maggio 2020. Esistono, soprattutto nelle grandi città, dei servizi delivery che consegnano in tutti gli orari e permettono di ordinare per un indirizzo diverso la proprio. Se, invece, volete essere proprio romantici, potreste pensare di donarle, un bouquet di rose a domicilio. I siti che offrono questi servizi sono tanti: InterFlora, Floraqueen, Florachic, che effettuano consegne anche in 24 ore.

Se, invece, vogliamo andare sul classico, possiamo ricorrere ai Gioielli Pandora. Il marchio, famosissimo per i suoi charme, offre una vasta gamma di opzioni, dai ciondoli, ai bracciali, agli orecchini, agli anelli. In budget parte dai 19 euro e, con una spesa di 75 euro, la spedizione è gratis. Anche la Thun è sempre una buona idea, soprattutto per le mamme appassionate alla sua inconfondibile fantasia. Gli oggetti a disposizione sono tanti: angioletti, sveglie, piatti, tazze e, in questo periodo, è possibile anche personalizzare la confezione regalo.

Per ultimo, ma non per importanza, un’idea regalo veramente avvincente per la festa della mamma 2020, è la Smartbox. Bisognerà sicuramente aspettare un po’ per poterla utilizzare, ma siamo fiduciosi e pensiamo positivo. Il sito offre la possibilità di acquistare esperienze di vario genere, come spa e saune (dai grandi benefici), oppure soggiorni di lunga e breve durata, oppure cene.

Il regalo festa della mamma perfetto a seconda della sua età