Giornata mondiale dei genitori: frasi su papà e mamma

Il 1° giugno quando si celebra la Giornata mondiale dei genitori, frasi, citazioni, aforismi e immagini sono un bel modo per ricordare il significato del World Parents Day.

Celebrata in tutti gli Stati membri dell’ONU il 1° giugno, la Giornata mondiale dei genitori presenta differenti date. In Corea del Sud, ad esempio, si celebra l’8 maggio andando a sostituire la Festa della mamma. Negli Stati Uniti, invece, si festeggia la quarta domenica del mese di luglio.

Ciò che però accomuna queste giornate è la voglia di ricordare e onorare il costante impegno di papà e mamma per i figli.

E’ una ricorrenza che offre l’opportunità di apprezzare il valore della famiglia. La Giornata mondiale dei genitori invita a riflettere anche sul rapporto genitori-figli. Un legame profondo, complesso, ed in costante mutamento con la crescita di entrambi: adulti e bambini.

I genitori il 1 giugno sono celebrati per il loro ruolo di educatori, padre e madre sono i primi riferimenti di ogni bambino, e quindi la loro cura ed il loro esempio è di notevole impatto sul futuro di tutti.

Scopri ora le origini e gli obiettivi della Giornata mondiale dei genitori del 1° giugno, e le più belle frasi su papà e mamma da condividere per il World Parents Day. Immagini e frasi sull’essere genitori, aforismi citazioni famose.

Giornata mondiale dei genitori: perché si celebra il 1° giugno il World Parents Day

Istituita il 17 settembre 2012, ogni anno il 1° giugno si celebra la Giornata mondiale dei genitori.

La ricorrenza è proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Uniti con la Risoluzione A/RES/66/292. Obiettivo del World Parents Day è, sin dalle origini, festeggiare le persone che ci hanno messo al mondo.

Si tratta di una giornata trasformata in opportunità. Opportunità di apprezzare ciò che fanno per i figli quotidianamente.

L’ONU nel World Parents Day vuole ricordare che i genitori di ogni razza, religione, cultura e nazionalità sono i primi autentici educatori dei bambini. Pertanto tutti gli Stati membri sono invitati ad onorare loro e il lavoro che svolgono. La Giornata dei genitori vuole soprattutto soffermarsi sull’importanza del loro ruolo educativo. Valorizzando, quindi, il loro importante compito nella società.

A partire dagli anni ’80 alla famiglia è riconosciuta la centralità nella comunità di qualsiasi Nazione. Così l’Assemblea generale decide di adottare alcune Risoluzioni e di proclamare la Giornata internazionale della famiglia, ma anche l’Anno internazionale della famiglia. Anche queste ricorrenze celebrano il ruolo importantissimo del papà e della mamma per la crescita dei bambini. Gli riconosce inoltre la responsabilità primaria nell’educazione e protezione dei propri figli. Ribadisce poi il concetto che genitori sono tutti coloro che si prendono cura dei bambini, siano essi anche adottivi. I bambini, infine, per sviluppare una personalità in modo sereno, hanno bisogno di crescere in un ambiente familiare felice e amorevole. Così l’Agenda 2030, adottata dai leader mondiali nel 2015, si pone degli obiettivi. Tra questi troviamo la fine della povertà, la promozione di una condivisione della prosperità economica. Ma anche un sviluppo sociale generale, promuovendo il benessere delle persone e proteggendo, allo stesso tempo, l’ambiente.

World Parents Day: origini e obiettivi della giornata

La giornata mondiale dei genitori del 1 giugno, ci ricorda quindi che il ruolo della mamma e del papà è difficilissimo, ma allo stesso tempo cruciale. Mai un secondo di pausa, soprattutto nei primi anni di vita dei figli. Le responsabilità aumentano a dismisura e sono tutte incentrate sul benessere del bambino. La sfida più grande è sicuramente quella di trasmettere dei valori. In che modo lo fanno? Attraverso la condivisione. I genitori crescono con i figli, e per i figli, per diventare dei modelli di vita sani.

Oggi, a differenza degli anni trascorsi, il loro ruolo include tante altre preoccupazioni. Come ad esempio il benessere psicologico del figlio, oltre che il benessere fisico.

Da piccoli non siamo in grado di ringraziarli come dovremmo, e da grandi non lo facciamo mai abbastanza. La genitorialità di una madre e un padre che si rispettano a vicenda è fondamentale per la formazione di bambini con cuori pacifici. – afferma Mons. Auza. Infatti secondo la Santa Sede la famiglia è determinante per la pace.

