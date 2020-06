Il 17 giugno, quando si celebra la Giornata per la lotta alla desertificazione e la siccità, frasi, citazioni, aforismi e immagini sono importanti per capire le origini e il significato del World Day to Combat Desertification and Drought.

Nata in tempi non tanto lontani, la ricorrenza vuole sensibilizzare i governi, le organizzazioni e le singole persone. Su cosa? Sulla responsabilità collettiva nell’utilizzo sostenibile dell’acqua, al fine di prevenire le siccità. Il Segretario generale dell’ONU ha affermato che desertificazione, siccità e cambiamenti climatici sono fenomeni interconnessi. Risulta quindi necessario collaborare al fine di raggiungere la neutralità in termini di degrado del suolo. Quest’ultimo è l’obiettivo 15.3 dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. A livello globale molti Paesi sono colpiti da questo fenomeno, che è in continuo aumento. Secondo l’UNCCD ogni anno la Terra perde 24 miliardi di tonnellate di suolo. Ossia 15 miliardi di alberi ogni ora.

Non sorprende che gran parte del pianeta sia a rischio. Lo è anche l’Italia, con circa 1/5 del territorio. Cause le basse precipitazioni, ma anche l’eccessivo consumo di acqua. Secondo il Ministro dell’Ambiente, infatti, l’Italia consuma il 10% in più dell’obiettivo fissato.

Affiancata dalla Giornata mondiale del suolo, sin dalle origini la Giornata per la lotta alla desertificazione e la siccità mira a sensibilizzare su tre problematiche. La siccità, appunto, che entro il 2025 lascerà 1,8 miliardi di persone senza acqua. La desertificazione, che entro il 2045 costringerà 135 milioni di persone a spostarsi in altri Paesi. E la gestione sostenibile del suolo, fondamentale per combattere il cambiamento climatico.

Scopri ora le origini e il significato della Giornata per la lotta alla desertificazione e la siccità del 17 giugno. E le più belle frasi sull’ambiente e citazioni per il World Day to Combat Desertification and Drought.

Origini della Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e la siccità: perché il 17 giugno

Istituita nel 1995, ogni anno il 17 giugno si celebra la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e la siccità.

Voluta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che la approvano con la Risoluzione A/RES/49/115. Il giorno viene scelto come data simbolica. Il 17 giugno 1994, infatti, veniva adottata a Parigi la Convenzione per la lotta alla desertificazione. Meglio conosciuta con la sigla UNCCD, United Nations Convention to Combat Desertification.

Ratificata da 200 Paesi membri, l’obiettivo della Convezione è rallentare, per poi eliminare, gli effetti della siccità. In che modo? Attraverso attività di cooperazione internazionale e accordi in quei Paesi maggiormente colpiti, come l’Africa. Le strategie adottate sono numerose, e si concentrano sul miglioramento della produttività del suolo. Ma anche sulla gestione sostenibile delle risorse della terra e dell’acqua. A tal proposito uno dei temi è stato Proteggere la Terra. Ripristinare i suoli. Coinvolgere le persone. Anche attraverso la promozione di eventi come la Giornata della lotta per la siccità e desertificazione.

Nel 1997 l’Italia ratifica la sua adesione alla UNCCD, sia come Paese donatore che come Paese colpito. Nello stesso anno è istituito anche il Comitato Nazionale di lotta per questo tema, voluto dal Ministero dell’Ambiente. Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economia nel 1999 adotta invece un Programma. Si tratta di un documento nel quale individua le strategie per combattere la desertificazione e la siccità. Tali strategie sono da applicare sia a livello statale che regionale. Il programma si sviluppa su quattro settori: (1) protezione del suolo, (2) gestione sostenibile delle risorse idriche, (3) riduzione dell’impatto delle attività produttive e (4) riequilibrio del territorio. Secondo Legambiente le regioni italiane fortemente a rischio sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. La Sardegna è sicuramente la regione più a rischio. Qui il pericolo riguarda il 52% del territorio, di cui l’11% già colpito.

World Day to Combat Desertification and Drought: storia e significato

La Giornata della lotta alla desertificazione e siccità è il 17 giugno. E’ un giorno ed occasione di riflessione sul futuro dell’intera umanità. La desertificazione è una conseguenza della siccità e della carenza d’acqua, ma le cause non sono solo queste. Di forte impatto sono anche le coltivazioni intensive, la gestione scorretta del suolo e delle risorse idriche. Ma anche l’eccessivo pascolo di bestiame che elimina la vegetazione e compatta il suolo. E ancora l’abbattimento degli alberi, la cui presenza trattiene il manto superficiale del terreno.

Le conseguenze della degradazione del suolo si riflettono sull’ecosistema, e di conseguenza sulle condizioni di vita.

Causano l’aumento della povertà, di carestie e di esodi migratori. Le aree più povere del pianeta sono anche le più vulnerabili ai cambiamenti climatici. In totale sono ben 110 i Paesi globali a rischio. La comunità internazionale ha riconosciuto la degradazione come uno dei maggiori problemi economici, sociali ed ambientali. In Africa il 73% delle terre aride coltivate è a rischio, anche a causa dei cambiamenti climatici.

Il lungo periodo con temperature elevate e poche precipitazioni ha confermato la gravità del problema. E soprattutto l’urgenza di arginarlo. A tal proposito la Corte ha affermato che il problema non è stato affrontato in maniera efficace ed efficiente. Ha così deciso di emanare la Relazione speciale n.33 del 2018, al fine di rendere più chiaro il quadro della situazione. Il suolo è sicuramente uno degli ecosistemi più complessi, casa della biodiversità. È quindi necessario ripristinare e proteggere il fragile strato di terra che copre solo un terzo della Terra. Ma che può alleviare o accelerare la crisi che stanno affrontando la biodiversità e il clima. Ed è quello che s’impegna di promuovere la Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione e la siccità. Migliorare la situazione si può, l’importante è adottare sistemi sostenibili e non dannosi. Alcuni Paesi hanno iniziato progetti come il ripristino delle torbiere in Bielorussia.

