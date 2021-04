Lavorare in Yamaha Moto: come fare, requisiti, candidatura e stipendio

Come fare per lavorare in Yamaha Moto, posizioni aperte, candidatura spontanea, requisiti richiesti, colloquio, possibilità di fare carriera e stipendio dipendenti.

Yamaha Corporation è un’azienda giapponese che produce strumenti musicali. Solo in un secondo momento nasce il ramo aziendale dedicato ai motori. Infatti dal gruppo principale, nel 1955, nasce la Yamaha Motor Co. Oggi l’azienda produce veicoli motorizzati, motoveicoli e motori marini. La sua sede principale è ad Ivata in Giappone ed è stata fondata da Genichi Kawakami. In termini di grandezza è la seconda casa produttrice di moto al mondo.

La sezione Racing è dedicata alle corse. Infatti l’azienda giapponese vanta campionati e vittorie in MotoGP, Superbike, Supersport e Superstock.

In questo articolo trovi tutte le informazioni utili per inviare una candidatura per lavorare in Yamaha Moto offerte ed annuncio sono sempre attivi nel mondo. E per essere contattati, di seguito le indicazioni per compilare il modulo lavora con noi o suggerimenti per candidarsi tramite le posizioni aperte.

Come lavorare in Yamaha Moto: Lavora con noi modulo e invio candidatura spontanea nel sito

Per farsi notare dai Responsabili delle Risorse Umane ed ambire ad un colloquio per lavorare in Yamaha Moto, la candidatura spontanea è da preferire come prima opzione. O meglio ancora, se disponibile in una zona di proprio interesse, è la scelta di rispondere ad un annuncio di lavoro.

Vai sul sito ufficiale dell’azienda giapponese e clicca su About us. Successivamente vai nella sezione lavoro. Clicca sul link in rosso per accedere a Linkedin. Sulla pagina del social dedicato al mondo del lavoro troveremo tutte le posizioni aperte.

Per inviare una candidatura spontanea, compila il modulo Lavora con noi. Invia una mail alle Risorse Umane con in allegato una lettera di presentazione e il Curriculum Vitae. Se sei interessato a lavorare nella sede centrale europea dell’azienda la lettera di presentazione e il Curriculum Vitae devono essere in lingua inglese.

Se sei alla ricerca di un lavoro nel breve periodo invia una candidatura per le posizioni aperte. Inviare una candidatura spontanea è sempre possibile in qualsiasi momento, anche quando non ci sono annunci di lavoro.

Requisiti lavoro Yamaha, carriera e stipendio

Saranno i Responsabili delle Risorse Umane a verificare se i candidati avranno i requisiti richiesti per lavorare in Yamaha Moto e fare carriera all’interno dell’azienda.

Tra le figure più ricercate dall’azienda ci sono quella del Venditore in concessionaria. Si occupa di vendere attrezzature e accessori per moto. Altre mansioni sono relative al ricevimento, allo stoccaggio e alla spedizione dei prodotti. Inoltre la figura si occupa dell’esposizione, delle vetrine e di tutto ciò che riguarda l’aspetto della vendita in concessionaria. Fa da consulente ai clienti, dal primo approccio alla vendita finale. Tra i requisiti richiesti c’è l’esperienza nel settore e passione per le moto.

Il Sales Coordinatoor è il responsabile delle vendite. La figura fa da collegamento tra l’azienda e la rete di concessionari e gestisce gli ordini fino alla consegna. Tra i requisiti richiesti ci sono il diploma di scuola superiore e tre anni di esperienza nel settore della distribuzione.

Hr Business Partner è il responsabile dell’allineamento degli obiettivi aziendali. La figura fa da consulente per questioni relative alle Risorse Umane. Tra i requisiti è richiesta esperienza di dieci anni nel campo delle Risorse Umane.

Notevoli sono le possibilità di fare carriera all’interno dell’azienda. Gli stipendi sono in linea con quelli delle altre case motociclistiche. Si parte da stipendi più bassi, come nel caso degli operai, fino ad arrivare a guadagni più alti, come nel caso di figure più specializzate.

Guida per come lavorare in Yamaha Moto, cosa fare e cosa no

Le recensioni di chi ha lavorato presso l’azienda parlano di un ambiente di lavoro stimolante in cui si apprendono da subito le tecniche di lavoro. L’azienda è molto attenta alla formazione dei suoi dipendenti.

L’azienda ha a cuore la tutela dell’ambiente, infatti è molto attiva nello sviluppo del mercato dell’elettrico. Ha infatti da poco prodotto uno scooter elettrico ed ha in programma la produzione di altri veicoli ad energia rinnovabile. Nuove assunzioni quindi riguarderanno anche le figure specializzate in questo innovativo settore.

Dopo aver spiegato come fare per lavorare in Yamaha Moto rispondendo ad una offerta di lavoro tramite l’invio di una candidatura, riassumiamo tutti i passaggi:

vai sul sito ufficiale dell’azienda

clicca su About us

vai nella sezione lavoro

scegli se inviare una candidatura spontanea o rispondere ad un annuncio di lavoro.

Scheda Azienda Yamaha Corporation è un'azienda giapponese che produce strumenti musicali. Solo in un secondo momento nasce il ramo aziendale dedicato ai motori. Infatti dal gruppo principale, nel 1955, nasce la Yamaha Motor Co. Oggi l'azienda produce veicoli motorizzati, motoveicoli e motori marini. La sua sede principale è ad Ivata in Giappone ed è stata fondata da Genichi Kawakami. In termini di grandezza è la seconda casa produttrice di moto al mondo. Nome Azienda Yamaha Motor Co Settore Veicoli Regioni in cui è presente È presente in Italia con le sue concessionarie in: Umbria, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Campania, Veneto, Trentino Alto Adige, Marche, Puglia, Lazio, Abruzzo, Liguria e Calabria. Requisiti per lavorare Tra i principali requisiti non può mancare la passione per le moto e l'esperienza nel settore. Contatti - Lavora con noi https://www.yamaha-motor.eu/it/it/about-us/working-at-yamaha/