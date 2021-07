Chi è Elon Musk: biografia, età, altezza, origini, moglie e patrimonio

Biografia e storia, chi è Elon Musk oggi: età, altezza, peso, vita privata, moglie, figli, patrimonio, formazione, titoli di studio e laurea dell'imprenditore.

Imprenditore e miliardario sudafricano, naturalizzato statunitense. Innovatore e rivoluzionario, è conosciuto come il patron di PayPal, Tesla e SpaceX.

Nel 1990 si iscrive alla Queen’s University a Kingston, Ontario. Dopo 2 anni la abbandona, per trasferirsi all’Università della Pennsylvania, dove consegue una laurea in Fisica ed in Economia.

In seguito, nel 1995, si trasferisce in California per iniziare un dottorato in Fisica applicata e Scienza dei materiali alla Stanford University, ma si ritira dopo soli 2 giorni per coltivare il suo sogno imprenditoriale nel campo di Internet.

Il suo primo progetto imprenditoriale è Zip2, fondata insieme al fratello nel 1995. Successivamente fonda x.Com, divenuta poi Paypal, nella sua forma odierna.

Nel 2002 dà vita alla start up SpaceX. Nel 2004 diventa maggior azionista e CEO di Tesla, casa produttrice di veicoli elettrici e di pannelli solari, quali ad esempio la Tesla Model Y.

Tra gli altri progetti, Hyperloop, SolarCity, OpenAl, Neuralink, The Boring Company.

Nato a Pretoria, in Sudafrica, il 28 Giugno 1971 sotto il segno zodiacale del Cancro. E’ alto 188 cm e pesa circa 85 kg. L’uomo ha grandi occhi azzurri e capelli corti castani. Tra i suoi hobbies vi sono i libri ed i fumetti. A 8 anni infatti legge interamente l’Encyclopedia Britannica.

E’ molto creativo. Difatti sin dall’età di 10 anni si appassiona alla programmazione; a 12 anni vende il codice da lui creato di un videogioco chiamato Blastar, alla rivista PC and Office Technology per circa 500 US $.

Nel 1989 lascia il Sudafrica ed ottiene la cittadinanza canadese tramite la madre che vive lì.

Del patrimonio di Elon Musk sappiamo che è miliardario, secondo Forbes, nel 2021, con 160.3 miliardi di dollari, risulta essere il terzo uomo più ricco del mondo.

Circa le sue origini, sappiamo anche che il padre Errol è un ingegnere elettromeccanico, pilota e navigatore. La madre Maya è canadese ed è una dietologa e modella. Ha due fratelli più piccoli, Kimbal nato nel 1972 ed ambientalista e Tosca, nata nel 1974, nota regista.

Nel 1980 i genitori divorziano. Trascorre la sua infanzia ed adolescenza in Sudafrica con il padre, con il quale non ha un rapporto semplice. Ad oggi rivela di essersi pentito di tale scelta, visto che ha tagliato tutti i ponti con lui.

La sua infanzia non è semplice, difatti è vittima di atti di bullismo a scuola da parte dei suoi coetanei. Racconterà in un’intervista di essere finito anche in ospedale con il setto nasale rotto, dopo essere stato picchiato e lanciato da una rampa di scale.

Della sua vita privata e sentimentale, sappiamo che è stato sposato due volte ed è attualmente impegnato. La prima moglie di Elon Musk è Justine Wilson, scrittrice con la quale è stato sposato dal 2000 al 2008, i due hanno avuto sei figli, il primo dei quali è morto prematuramente.

Nel 2010 si sposa con l’attrice brittanica Talulah Riley, ma il matrimonio finisce nel 2016. Nello stesso anno si fidanza con l’attrice Amber Heard, ma i due si lasciano l’anno successivo.

Dal 2018 si lega alla cantante e musicista canadese Grimes, dalla quale il 4 Maggio 2020 ha un figlio chiamato X Æ A-12, poi cambiato in X Æ A-XII a causa di leggi californiane.

Formazione e laurea di Musk, imprenditore e CEO Tesla

Imprenditore e CEO di Tesla, Elon Musk chi è oggi professionalmente, la sua formazione, laurea e titoli di studio non tutti li conoscono. Cerchiamo di ripercorre la sua carriera professionale.

Dopo aver conseguito il diploma presso la Pretoria Boys High School, si trasferisce negli Stati Uniti nel 1989, ottenendo la cittadinanza canadese tramite la madre che vive lì.

Dichiara di aver scelto l’America del Nord “per l’opportunità di realizzare grandi cose in ambito tecnologico”.

Insieme ai fratelli si iscrive alla Queen’s University a Kingston, Ontario, che frequenta per due anni.

Lascia il Canada per trasferirsi negli Stati Uniti. Nel 1992 studia a Philadelphia, presso l’Università della Pennsylvania.

Dapprima qui consegue un Bachelor of Science in Economia, presso la Wharton School of the University of Pennsylvania, e poi un Bachelor of Arts in Fisica al College of Arts and Sciences.

Nel 1995 si trasferise in California per conseguire un Dottorato in Fisica applicata e Scienza dei materiali alla Stanford University. Tuttavia lo lascia dopo appena 2 giorni.

Ritiene difatti che Internet possa generare un maggior cambiamento sociale della Fisica. Per questo inizia a dedicarsi all’imprenditoria nel campo di internet, energia rinnovabile ed esplorazione dello spazio.

L’imprenditore Elon Musk riceve una laurea honoris causa in Design all’Art Center College of Design di Pasadena (California); una laurea honoris causa in Ingegneria aerospaziale all‘Università del Surrey, Inghilterra.

Le innovazioni in Space X, Elon Musk chi è oggi come imprenditore

Non solo genio ed innovatore visionario, capacità con le quali ha scritto la sua storia, Elon Musk chi è oggi, come imprenditore e CEO di Tesla e Space X, lo deve anche al suo patrimonio.

Nel 1995 insieme al fratello Kimbal fonda Zip2, società che fornisce mappe ed elenchi aziendali ai giornali online. L’azienda ebbe un certo successo, tale da stringere contratti con il The New York Times e il Chigaco Tribune.

Zip2 viene poi comprata da Compaq, per 370 milioni di dollari. L’imprenditore investe il ricavato della vendita per co-fondare, nel 1999, X.com, una banca online. Il successo è straordinario. In un paio di mesi i clienti sono 100mila. Per risolvere dei problemi di sicurezza nelle transazioni, acquista Confinity, dando vita a PayPal.

La società entra in borsa e viene venduta ad eBay per 1.5 miliardi di dollari nel 2002.

Nello stesso anno fonda la startup Space X, di cui divene CEO e CTO, finanziandola autonomamente con i soli proventi della vendita di PayPal.

L’obiettivo dichiarato dell’azienda è quello di produrre tecnologie aerospaziali più accessibili per permettere la futura colonizzazione di Marte.

Space X invia missioni cargo alla Stazione Spaziale Internazionale per conto della NASA grazie al suo Dragon Spacecraft. Inoltre è impegnata nel lancio di missili per conto di privati, con i razzi Falcon 9 e Falcon Heavy.

Le attività della Space X hanno inizio nel 2006 con il lancio del Falcon 1, primo missile ideato. Il successo delle prime missioni spinge l’azienda a realizzare il Falcon 9, con una capacità di carico maggiore, fino a giungere al Falcon Heavy, considerato un vero “mulo da spazio”.

L’azienda inoltre lavora al progetto di Starship, un imponente veicolo spaziale in grado di trasportare merci e convogli di persone verso Marte.

Il successo mondiale di Tesla, Elon Musk e gli altri progetti

Non possiamo parlare solo del progetto internazionale di Space X, per capire chi è Elon Musk e com’è diventato uno degli uomini più ricchi del pianeta, ci saranno utili i grandi successi di Tesla ed altri progetti.

Nel 2004 decide di finanziare Tesla, casa produttrice di veicoli elettrici e di pannelli solari, priva di liquidità, di cui divene CEO e Product Architect. Tra le autovetture di maggior successo c’è la Model S Sedan, il Suv Model X, il Model 3, l’auto sportiva Roadster ed il crossover Model Y.

Fino al 2013 l’azienda vive momenti di crisi finanziaria. Da quell’anno tuttavia la crescita è esponenziale, arrivando a diventare la casa automobilistica americana di maggior valore.

Nel 2016 Tesla acquista SolarCity, il primo installatore di pannelli solari d’America, divenendo così Tesla Energy.

Altri progetti sono Hyperloop, per il viaggio in treni a velocità sonica, definita una “quinta modalità” di trasporto, che potrebbe rivoluzionare i viaggi; OpenAI, una compagnia di ricerca dell’intelligenza artificiale.



Nel 2016 fonda Neuralink, compagnia incentrata sulla creazione di interfacce neurali che possano essere impiantate nel cervello umano, che tra le tante cose, potrebbero migliorare la memoria.

Nello stesso anno fonda The Boring Company, società che progetta tunnel per ridurre il problema del traffico di superficie.

A Maggio 2021, presentando il celebre programma Saturday Night Live, in diretta tv, rivela di essere affetto dalla sindrome di Asperger.

