Test Scienze della Formazione 2021: possibili domande e risposte

Come funziona il test Scienze della Formazione 2021: come farlo senza commettere errori e quali sono le possibili domande e risposte della prova d'ingresso.







La prova d’ingresso si svolgerà in tutti gli atenei italiani nello stesso orario di inizio: alle ore 11 di venerdì 17 settembre prenderà il via il concorso.

La data del test è la stessa in tutta Italia perché si tratta di uno dei corsi ad accesso programmato nazionale del Miur. Ma le domande sono diverse per ogni università. Il bando di Scienze della Formazione Primaria del Miur stabilisce solo gli argomenti, la struttura e i posti disponibili (che quest’anno sono 7.884).

Le domande del Scienze della Formazione Primaria 2021, soluzioni, struttura del test e punteggio delle risposte sono indicate nel decreto MUR. La prova, pur facendo parte dei corsi a numero programmato a livello nazionale, svolgendosi anche nello stesso giorno in tutta Italia, è redatta in maniera autonoma dai singoli atenei. I quesiti della prova di ammissione sono diverse per ogni Università, in quanto il Miur si limita a fornire linee guida per argomenti e materie.

Test Scienze della Formazione 2020: quali sono le possibili domande della prova di accesso

Dopo lo svolgimento dei quiz, se il Cineca pubblicherà le domande e le risposte esatte, sarà possibile verificare il proprio compito con quello ufficiale. Altrimenti bisognerà attendere la pubblicazione delle domande e soluzioni sul sito ufficiale dell’ateneo in cui avete svolto la prova. Le università possono anche non pubblicare le risposte esatte. In questo caso, il modo migliore per poter avere una idea dello svolgimento del proprio compito, sarà quello di confrontarsi con gli altri candidati e cercare le soluzioni online.

Anche se i quesiti sono diversi, la struttura della prova è sempre la stessa. Ogni compito prevede 80 domande, relative ai seguenti argomenti:

40 domande di competenza linguistica e ragionamento logico;

20 domande di cultura letteraria, storico-sociale e geografica;

20 quesiti di cultura matematico-scientifica.

Per il punteggio del test Scienze della Formazione Primaria 2021, il Miur ha stabilito che saranno assegnati:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta omessa o errata.

Anche le certificazioni linguistiche concorrono alla formazione della graduatoria. Ai fini della graduatoria del test Scienze della Formazione 2021 sono utili anche le certificazioni di competenza linguistica di lingua inglese, rilasciate da enti riconosciuti dai governi dei paesi madrelingua. Ogni livello comporta un punteggio diverso: B1: punti 3; B2: punti 5; C1: punti 7; C2: punti 10. Quali sono le soluzioni test Scienze della Formazione Primaria 2021? Ogni candidato deve verificare l’esito del test nella propria area utente. Per l’accesso al corso di laurea a ciclo unico, ciascuna università ha emanato un proprio bando. Il testo contiene anche tutte le informazioni relative alla pubblicazione degli esiti e delle risposte esatte. Sul bando sono inoltre indicate le modalità per poter procedere all’iscrizione e le date in cui saranno pubblicate le graduatorie.

Dove superare il test d’ingresso: elenco Università in Italia

Chi vuole diventare insegnante di scuola materna deve superare un test di accesso a numero chiuso per Scienze della Formazione Primaria. Lavorare con gli asili richiede pazienza e capacità di relazionarsi con i più piccoli che probabilmente si troveranno ad affrontare per la prima volta un ambiente diverso da quello della propria classe. Per avere le idee chiare su questo tipo di lavoro, potrebbe essere utile valutare di visitare un’aula dell’asilo.

Chi sceglie questa professione, può scegliere di iscriversi in diversi Atenei in Italia. L’iscrizione a queste prove ad accesso programmato è regolata dai bandi di ciascuna università in cui sia presente il corso di laurea nell’offerta formativa.

Ecco l’elenco completo degli atenei per ciascuna regione in cui si svolgerà la prova: Basilicata: Università degli Studi della Basilicata. Calabria: Università della Calabria, Università degli studi Mediterranea. Campania: Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Salerno; Emilia Romagna: Bologna; Friuli V. G.: Udine; Lazio: Università Europea di Roma Lumsa Sapienza; Lombardia: Cattolica, Bergamo. Marche: Urbino Carlo Bo, Macerata Piemonte: Torino. Puglia: Università del Salento; Sicilia: Palermo, Enna. Toscana: Firenze, Pisa; Umbria: Università degli Studi di Perugia; Veneto: Università degli Studi di Verona.