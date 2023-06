Tracce e svolgimenti della seconda prova dell'Istituto professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera della maturità 2023: scarica PDF e leggi consigli sugli svolgimenti.

La scuola professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera prepara gli studenti a lavorare nell’industria alberghiera e della ristorazione: chef, direttore di sala o albergatore sono alcuni dei possibili sbocchi lavorativi. Come per gli altri istituti professionali, è previsto lo svolgimento dell’esame di stato a chiusura per percorso formativo. La seconda prova degli Istituti Professionali è divisa in due parti: la prima parte sarà ministeriale e uguale a livello nazionale per lo stesso indirizzo di studio; la seconda parte sarà predisposta dalla commissione d’esame. A seconda dell’indirizzo di studi, le prove sono suddivise per le seguenti articolazioni: servizi di sala e vendita; indirizzo accoglienza turistica; articolazione enogastronomia, opzione prodotto dolciari artigianali e industriali.

Professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera maturità 2023: tracce svolte PDF

Traccia seconda Prova alberghiero Servizi di sala e vendita;

Seconda Prova alberghiero Indirizzo accoglienza turistica;

Seconda Prova alberghiero Articolazione enogastronomia, opzione prodotto dolciari artigianali e industriali.

In generale la seconda prova dell’istituto Professionale enogastronomia e ospitalità alberghiera richiede capacità di analisi, di scelta e di soluzione relative a tendenze di sviluppo dell’enogastronomia e del turismo. Per l’articolazione Servizi di sala e vendita, verifica il conseguimento di competenze professionali nell’elaborazione dei prodotti e nella gestione dei processi e dei servizi. Invece la prova prevista per l’articolazione accoglienza turistica, può essere o di diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva o di laboratorio di servizi di accoglienza turistica o di lingua. La seconda prova dell’articolazione enogastronomia, opzione prodotto dolciari artigianali e industriali può essere articolata in una delle seguenti tipologie: Scienza e cultura dell’alimentazione, analisi e controlli microbiologici dei prodotti alimentari Laboratorio di servizi enogastronomici-settore pasticceria. Tecniche di organizzazione e gestione dei processi produttivi.

Consigli svolgimento della seconda prova degli Istituti Professionali

Gli hotel e i ristoranti sono i principali ambiti lavorativi in cui operano questi aspiranti professionisti. Gli studenti che scelgono questo indirizzo di studi, possono lavorare su tutto il territorio nazionale e troveranno senza difficoltà un lavoro alla fine dei loro studi anche occupazione nel mendo. Gli italiani sono riconosciuti a livello internazionale per la qualità e la loro abilità in cucina, un vero emblema della culturale italiana. Ecco perché ottenere un buon voto, e soprattutto imparare i segreti di queste professioni, aiuta ad immettersi nel lavoro presto. E le commissioni hanno proprio il compito di valutare la professionalità di questi studenti. Quindi il consiglio è soprattutto di mostrare la propria professionalità e la propria capacità di Problem solving, a seconda dell’indirizzo di studio in cui operano.

Cosa fare dopo una scuola d’albergo? Le posizioni occupate dagli studenti che si diplomano in una scuola alberghiera variano in base al livello e alla specializzazione seguita. Quali posizioni alla fine degli studi? Il turismo alberghiero e della ristorazione è uno di quei settori che non sono stati colpiti dalla crisi. Il settore della ristorazione è quello che offre la maggior parte di opportunità di occupazione. Che si tratti di catering collettivo, mense, ristoranti o stabilimenti gastronomici, le opportunità di carriera sono numerose. Tra le professioni più ricercate, lo chef, il pasticcere. Per quanto riguarda il servizio, la domanda è elevata, cameriere, maggiordomo, chef, barista e ristoratore sono tutte occupazioni ricercate. Dimostrare quindi professionalità, e sapere applicare i la teoria sparata sui banchi di scuola, assicura il superamento della seconda prova di maturità. Conclusa poi la fase dello scritto, non resta che prepararsi al meglio per il colloquio orale, curando ogni dettaglio per fare buona impressione.