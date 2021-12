Consigli per sapere come scegliere i migliori pneumatici termici: quali acquistare, dove comprarli, prezzi e caratteristiche tecniche delle gomme invernali.







La scelta delle gomme dell’auto è estremamente cruciale. Si tratta di quell’elemento che si trova a diretto contatto tra interno ed esterno, in grado di fare la differenza. Sia per quanto riguarda le prestazioni della vettura sia rispetto alla sua sicurezza su strada.

La stagione invernale richiede cautele in più da non sottovalutare, legate alle condizioni meteorologiche più particolari. Con la necessità di equipaggiare la propria auto di pneumatici termici adeguati.

Come scegliere i migliori pneumatici termici: prezzi e caratteristiche tecniche da considerare

Partiamo dal definire che cosa sono gli pneumatici termici e dunque nello spiegare quali sono le caratteristiche delle gomme invernali. Sono degli pneumatici invernali progettati, appunto, per poter interagire in un clima come quello della fredda stagione che presenta condizioni di criticità quali ghiaccio, neve e/o piogge frequenti.

Se pensate che il loro costo sia per forza alto vi diamo una buona notizia: online si trovano gli pneumatici termici per auto a prezzi ridotti.

Le offerte sono diverse e riguardano le migliori marche, sia quelle note come Michelin, Bridgestone e Pirelli, sia meno famose ma non meno affidabili tra cui, per fare un esempio, Vredestein, Tristar e Nankang.

Il costo degli pneumatici varia a seconda della marca e della tipologia del veicolo. Può andare dai 50 euro circa. Ma sul web capita non di rado che siano anche meno, e arrivare fino agli 80 euro a gomma. Per effettuare l’ordine online, e risparmiare così non poco, è sufficiente avere a disposizione le misure delle gomme. Queste si trovano sia sul libretto di circolazione sia sul dorso dello pneumatico.

Le gomme invernali presentano specifiche caratteristiche e risultano adatte specialmente al viaggio su strada. Riescono ad avere la migliore performance in presenza di una temperatura più bassa e in particolar modo in condizioni di neve o ghiaccio. Il motivo è che riescono a raggiungere più velocemente la temperatura di esercizio, con una tenuta ottimale di strada. Si trovano presenti anche nella versione lamellare, particolarmente funzionale con acqua o neve grazie a un battistrada disegnato ancora più ad hoc.

L’obbligo delle gomme invernali

Se vi state interrogando su come funziona l’ obbligo gomme invernali , niente paura. Il Codice della Strada presenta date di obbligo in virtù delle situazioni di freddo, acqua, gelo e neve che, se non affrontate ottimamente, e gli pneumatici da questo punto di vista sono il fattore in grado di fare la differenza, possono causare più di un problema.

Le strade in cui vige l’obbligo di gomme invernali sono diverse da regione a regione, motivo per cui è bene prestare attenzione a cartelli e segnaletica. Si tratta per lo più di strade fuori dai centri urbani.

L’obbligo è valido dal 15 novembre e termina il 15 aprile di ogni anno e la stagione 2021/2022 non fa eccezione. Le amministrazioni locali possono stabilire eccezioni. In effetti, un caso a sé è rappresentato dalla Valle d’Aosta dove l’obbligo gomme invernali inizia generalmente un mese prima, il 15 ottobre, a causa del clima piuttosto rigido.

Multe salate per chi non rispetta gli obblighi di pneumatici termici

Le multe possono essere anche piuttosto salate per chi non rispetta l’obbligo previsto dal Codice della Strada sulle strade dove debitamente segnalato. Le sanzioni vanno dai 41 ai 168 euro per chi non rispetta la dispozione all’interno dei centri urbani. Dagli 84 ai 255 euro su strade extraurbane e autostrade. Può essere attuato anche il fermo della vettura e in caso di recidiva risulta prevista la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.

Solo pneumatici invernali o anche gomme 4 stagioni?

In alternativa agli pneumatici invernali si può decidere di avere a bordo, e rispettare così le misure predisposte per legge, catene aventi misura compatibile con quella delle gomme oppure scegliere le gomme 4 stagioni .

Quale preferire? Dipende sia dalle condizioni climatiche che vi trovate ad affrontare nella quotidianità e dal numero di chilometri percorsi ogni anno. La scelta delle gomme non è mai facile, del resto, ed è qualcosa di molto personale. Motivo per cui vi proponiamo degli esempi capaci di parlare con più semplicità.

Se siete soliti percorrere più di 15.000 km l’anno, con una prevalenza di strade e autostrade, le gomme invernali sono per voi l’ideale. Quando invece vi trovate a utilizzare l’auto soprattutto in città, e il clima non è eccessivamente rigido, sempre con una percorrenza non superiore ai 15.000 km, le gomme 4 stagioni sono la soluzione ideale.

Se nel centro urbano di vostra pertinenza è presente un cartello che porta con sé l’obbligo gomme termiche, da preferire risultano gli pneumatici invernali. Si tratta di una località con un clima particolarmente importante e avere una tutela in più rispetto alla tenuta dell’asfalto non è da sottovalutare.