Estrazione del Lotto di oggi 21 giugno 2024 SuperEnalotto 10eLotto

Numeri vincenti estrazione del Lotto di oggi 21 giugno 2024 in diretta, combinazione Simbolotto, risultati SuperEnalotto e 10eLotto con Extra.

In diretta numeri a Lotto 21 giugno 2024 su questa pagina. Potrai aggiornare e verificare la vincita online direttamente dallo smartphone, tablet e pc. Dalle 20.00 di questo sabato sera saranno note le combinazioni uscite su tutte le ruote. I numeri vincenti delle estrazioni del Lotto e Superenalotto di oggi fanno parte del concorso 76 22. E tra i giochi più seguiti di certo c’è quello di Sisal che contribuisce ad accrescere la fortuna di chi ha puntato pochi spiccioli su alcune delle cifre più fortunate.

Investendo appena 1 euro, all’estrazione Superenalotto 21 giugno 2024 si potrà concorrere all’assegnazione di un jackpot da oltre 30 milioni di euro. Per seguire la pubblicazione dei numeri vincenti in tempo reale, basta aggiornare questa pagina all’orario indicato. Il tabellone estrazionale presente di seguito, inizierà a completarsi a partire dalle 20,00 di stasera.

Estrazione del Lotto di oggi 21 giugno 2024, numeri vincenti dalle ruote e combinazione Simbolotto

Aggiorna diretta live qui Bari - - - - - Cagliari - - - - - Firenze - - - - - Genova - - - - - Milano - - - - - Napoli - - - - - Palermo - - - - - Roma - - - - - Torino - - - - - Venezia - - - - - Nazionale - - - - -

SIMBOLOTTO 21 6 2024: in programmazione.

Per conoscere i numeri a Lotto di oggi, vai sul link Aggiorna Diretta Live Qui. In palio tanti premi che andranno a chi avrà indovinato l’estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina. L’archivio contiene tutti i risultati finora estratti. Verifica vincita lotto on-line è tra i modi più semplici per verificare l’esito di una propria giocata. Ma l’archivio di Lottomatica è utile anche per conoscere tutte le novità che riguardano i ritardatari e frequenti più significativi. Nel dettaglio vediamo che a contare il maggior numero di assenze all’estrazione del Lotto 21 giugno 2024 è il numero 81 su Firenze con 69 assenze consecutive realizzate per questa cifra. Poi troviamo il 75 su Torino che manca da 74 turni, mentre il numero 20 su Venezia ha totalizzato 75 assenze di seguito.

Tra i numeri ritardatari all’estrazione del Lotto oggi c’è il 65 su Bari che non esce da 93 turni. Il numero 66 sulla ruota di Palermo ha totalizzato 67 ritardi, mentre il 38 su Genova non esce da 69 colpi di gioco. Tra le cifre più attese è da segnalare anche il 77 sulla ruota di Cagliari, che ha totalizzato 101 assenze consecutive, mentre il numero 13 su Roma non esce da 76 concorsi. Tra le cifre più attese, sono da segnalare anche l’87 sulla ruota di Napoli che manca da 62 estrazioni. Il numero 59 su Milano ha totalizzato 81 ritardi, mentre il numero 57 sulla ruota Nazionale non si vede da 84 concorsi.

Risultati SuperEnalotto: numeri vincenti, Jolly e SuperStar

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - Numero Jolly - Numero SuperStar -

Nessun “6” nella seconda estrazione della settimana del SuperEnalotto e il jackpot sale a 38,1 milioni di euro. Nel concorso di giovedì 20 giugno centrati due “4 stella” da 57.338 euro e quattro “5” da 41.905,04 euro, L’ultimo “6” da 101,5 milioni di euro è stato centrato il 10 maggio 2024 a Napoli. Per conoscere i numeri dell’estrazione del Lotto 25 giugno 2022 e la combinazione del Superenalotto di oggi, aggiorna dopo le 20,00. Per le quote da riscuotere, dopo le 20,30.

Combinazione 10eLotto di questa sera in diretta live

Aggiorna diretta live qui Numeri Vincenti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Numero Oro - Numero Gong -

La fortuna bacia la Lombardia con tre vincite per un totale di oltre 78mila euro. Nel concorso di giovedì 20 giugno, a Olgiate Comasco, in provincia di Como, sono stati vinti 50.001 euro con un 9 Oro, seguiti dai 20mila euro di Milano, con un 9, mentre a Cusano Milanino, in provincia di Milano, è stata registrato un 7 da 8 mila euro.Tuttavia, la vincita più alta arriva da Civitanova Marche, in provincia di Macerata, sono stati vinti 60mila euro, con un 7 Doppio Oro, chiude i conti Marano di Napoli, in provincia di Napoli, con 20.001 euro grazie a un 9. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 1,8 miliardi di euro in questo 2024.

Numeri vincenti 10eLotto Extra di oggi 21 giugno 2024